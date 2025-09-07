Kiko Domínguez, preside APAIB: «Balears es de las pocas comunidades que siguen sin creer en el sector; falta voluntad política»

¿Cuándo y por qué se constituyó APAIB?

La asociación se creó en 2003; yo en aquel entonces estaba empezando mi etapa profesional en el mundo del baloncesto en Menorca, pero me consta que APAIB se constituyó sobre todo por la necesidad que existía en el sector de tener una voz conjunta de todo el ecosistema de visual de Balears, para poder reivindicar tanto las necesidades como las carencias del sector y para acabar convirtiéndose en un agente estratégico. Poco a poco, con mucho esfuerzo, hemos ido aumentando nuestro peso económico y cultural de una manera palpable. Con ello, hemos potenciado la propia cultura, la integración y la promoción de Balears.

¿Qué evolución ha tenido a lo largo de los año?

APAIB, como decía, ha ido creciendo año a año. Se constituyó dos años antes de la fundación de IB3, que, sin duda, ha sido el mayor hito en la historia audiovisual de Balears y que propició un crecimiento indudable del sector: con presupuestos muy interesantes en los primeros años de la cadena, se pudieron hacer buenos productos y se permitió florecer el talento que había en nuestra Comunidad en el ámbito audiovisual. Creo que APAIB es una asociación cada vez más tenida en cuenta, si bien nos queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo porque -al margen del color político de los gobernantes- Balears sigue siendo una rara avis dentro del panorama audiovisual español. Creo que es de las pocas comunidades autónomas que siguen sin creer en el sector. Somos de las comunidades más ricas de España, pero también de las que menos invierten el sector audiovisual. Al final, creo que es cuestión de voluntad política, y esa voluntad no existe por el momento. En otras comunidades (Canarias, Cataluña, Madrid, la Rioja, País Vasco...) van subiendo los presupuestos para el audiovisual y obtienen los productos que tienen.

Suelen comentar los expertos del sector que el retorno de la inversión es muy relevante...

Indiscutiblemente es así. El retorno es enorme. De hecho, es mayor el retorno de cualquier acción audiovisual que pueda exportada fuera de Balears que cualquier acción de marketing o de publicidad que se pueda hacer: con una inversión muchísimo menor, se consigue muchísimo más retorno. Y voy a poner un ejemplo propio: la serie Favàritx, producida por Empatic, en colaboración con IB3, Valencia y Portugal y a partir de una ayuda de 50.000 euros del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (IDIB), ha obtenido un retorno superior a los 21 millones de euros, y eso sin contabilizar aún el impacto generado por HBO y la propia IB3. Son datos fruto de un estudio de una empresa especializada en la materia. Por tanto, se confirma que un producto audiovisual de calidad es mucho más rentable que cualquier acción publicitaria que se pueda hacer en cualquier parte del mundo. Creer en el audiovisual, en tu territorio, en tus profesionales da sus frutos. En definitiva, poner dinero en el sector audiovisual no es gastar, es invertir.

«El retorno de cualquier acción audiovisual es enorme; mayor que cualquier acción de marketing»

¿Cuántas productoras agrupa APAIB en la actualidad? ¿Cuál es el tamaño medio de las mismas? ¿Quiénes son sus clientes principales?

En la actualidad, son 25 productoras (21 en Mallorca, dos en Menorca y otras dos en Ibiza); el perfil es de empresas pequeñas (la mayoría formada por los socios fundadores y poco más). Las productoras de Balears no son como Mediapro u otras grandes productoras. Las productoras de nuestra Comunidad por lo general subsisten e incluso algunas se han ido al garete. ¿Clientela? El sector público, sin duda, es el gran cliente para las productoras locales, la mayoría de las cuales crea productos a través de convocatorias. En otras comunidades, se financian productos propios con ayudas a la producción (a través de las respectivas televisiones autonómicas), y eso hace crecer la industria; aquí, en cambio, seguimos viviendo en la más absoluta precariedad. Eso hace incluso muy difícil llegar a producir con productoras de fuera. Por otra parte, quiero subrayar y reivindicar la necesidad de eliminar de una vez por todas el desequilibrio, tal vez involuntario, que sufren históricamente las islas menores en el sector: se contrata muy poco a Menorca y otro tanto ocurre con Ibiza.

¿Cuáles son los requisitos básicos para garantizar la continuidad de una productora audiovisual en Balears?

Se podrían poner muchos requisitos, ya no para garantizar el éxito, sino para mantenerse y tener una continuidad. Creo, en todo caso, que un productor lo que tiene que tener en primer lugar es valentía: vivir del audiovisual en Balears no es fácil (en ningún sitio lo es, pero aquí mucho menos). Por otra parte, también hay que tener talento (crear producto audiovisual tampoco es sencillo: hay que conocer muy bien la industria y la inversión necesaria para desarrollar un producto atractivo y ejecutable, dimensionado a las capacidades y recursos de cada productora), para poder venderlo no solo en Balears sino también en el resto de España e incluso en el terreno internacional. Esos dos elementos, valentía y talento, son tremendamente importantes. Asimismo, destacaría como importante el hecho de rodearse de personas del sector, para lo cual es importante viajar y asistir a festivales y certámenes, en dónde poder reunirse con productores foráneos con los que, potencialmente, poder cerrar acuerdos de colaboración para desarrollar productos atractivos.

«Lo primero que tiene que tener un productor audiovisual es valentía: no es un sector fácil»

¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales fortalezas y debilidades del sector en la actualidad?

En mi opinión, la mayor fortaleza que tiene el sector en nuestra comunidad es el talento de los profesionales que operan en el mismo. De hecho, aquí se hacen productos de enorme calidad con presupuestos ridículos. En este sentido, un ejecutivo me hizo el comentario siguiente en un festival al que acudí: ‘En Balears hacéis un producto audiovisual muy bueno. El día que contéis con mayor presupuesto, seréis imparables’. Yo también lo creo. Otra gran fortaleza sería el escenario, pero lo digo en condicional porque los profesionales quieren venir a rodar a Balears, pero no pueden porque sale carísimo. Traerte aquí a un equipo de 50 personas para rodar una película un par de semanas o meses es prácticamente inasumible. El alto coste viene derivado del transporte (la gente de fuera no tiene el descuento de residente, obviamente), de los precios del hospedaje y de las altas tasas que cobra la Administración. Se da la paradoja siguiente: desde las Film Comission se hace un llamamiento para que se venga a rodar a Balears y, sin embargo, no se ofrecen facilidades para que las empresas vengan a nuestra comunidad. Eso sin hablar de la gran dificultad que existe a la hora de obtener los permisos para los rodajes. En cuanto a debilidades, ya he comentado la falta de voluntad política a la hora de apostar claramente por el sector y de apoyarlo económicamente de un modo claro. IB3 es de las televisiones con peor financiación de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA); hacer televisión con tan poco dinero es toda una proeza. Basta decir, por otra parte, que el ICIB dedica un millón al año a la producción audiovisual en nuestra comunidad; aunque quiero significar el gran trabajo que está llevando a cabo Diana de la Cuadra al frente del organismo. Le ha dado un vuelco al ICIB, que ahora está gestionado por profesionales. El cambio, bajo su dirección, ha sido mayúsculo.

¿«Trabajamos para generar un entorno competitivo, diverso y atractivo», dicen en la web de APAIB. ¿Cómo lo hacen?

Pues con mucha dificultad, ciertamente. Porque si el principal problema, como hemos repetido, es la financiación, nuestro trabajo es intentar convencer a esos agentes culturales (Govern, consells e IB3) de que invertir en televisión es invertir en fomento de la cultura, en integración del territorio, en creación de identidad e igualdad. Son todo beneficios. En ese sentido, mantenemos reuniones periódicas con los directivos de IB3 y con miembros del Govern para hacer sentir nuestras necesidades. El Govern actual quizá sea un poco más receptivo ante nuestras reivindicaciones, pero de momento es solo a la hora de escucharnos porque no se ha materializado ninguna medida clara al respecto, a pesar de sostener que somos un sector estratégico. Nuestro trabajo consiste en ir recordándolo. Llama la atención que todos hablemos de la necesidad enorme de crear una industria alternativa al turismo en Balears y, por tanto, también de la necesidad de diversificar la economía, pero luego no se dan pasos en ese sentido, como podría ser, entre otros, el apoyo al audiovisual. El nuestro es un sector que puede generar muchos puestos de trabajo, en un entorno fantástico que no aprovechamos debidamente.

El uso de la IA en el sector audiovisual

Es una realidad indiscutible que la Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido con una fuerza inusitada en nuestras vidas, en la vida privada y también en el ámbito laboral.

Kiko Domínguez observa la IA en su sector como una gran oportunidad, más que como una amenaza. «Estamos hablando de una de una realidad: todos los sectores económicos e industriales nos tenemos que adaptar a la Inteligencia Artificial y a una nueva forma de trabajar. Creo, por tanto, que resistirse a la IA es inútil y hasta suicida. En contra de lo que piensa mucha gente, yo sostengo que la IA no nos va a quitar el trabajo; nos lo van a quitar quienes la manejan. No nos queda otra que subirnos a ese tren y aprender a manejarla. Le veo un paralelismo con la invención del coche: los hubo que quisieron seguir con sus carros y caballos, pero la realidad se acabó imponiendo de un modo claro. Con la IA pasará igual. Si no nos adaptamos, nos van a sacar del mercado».

Preguntado por aplicaciones concretas de la IA en el sector audiovisual, el presidente de APAIB afirma: «Lo iremos viendo poco a poco, pero ya en la actualidad hay un montón de actividades que se pueden hacer desde la inteligencia Artificial: ayuda en lo relativo a la organización de proyectos, a calibrarlos, asimismo en cuestiones técnicas tales como ilustraciones, animaciones, incluso mejora de audios, en el montaje. De hecho, se está perfeccionando tanto, que cada vez va a ser más útil. Yo no la percibo como una amenaza sino como una oportunidad, tiene sus limitaciones como es lógico, pero poco a poco va dando pasos de gigante» Y acaba diciendo: «Leí hace poco que el gobierno chino va a obligar al alumnado de Primaria a tener una asignatura de Inteligencia Artificial: ellos lo tienen muy claro».