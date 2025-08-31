La ciencia, al servicio de la restauración marina

Fundación Cleanwave es una entidad joven, pero muy ambiciosa en sus planteamientos y objetivos. Está enfocada en la custodia marina de Mallorca, estructurada en varias fases, incluyendo la racionalización del uso plástico en la vida cotidiana de la ciudadanía. La Fundación tiene su sede en un entorno paradisíaco, en La Calma, una finca de 6.000 metros cuadrados en Santa Maria, una de las ocho que en toda Mallorca gozan del certificado de Eficiencia energética clase A. El director general es Ali Vahlhaus (Alemania, 1967), afincado en Mallorca desde 2018, tras trabajar en el sector químico y de las finanzas. Vahlhaus atiende a activos para exponer la razón de ser y el trabajo que lleva a cabo Fundación Cleanwave, en la que trabajan a diario 14 profesionales altamente comprometidos con la causa.

Vahlhaus refiere que la Fundación se dedica «al 100% a la custodia marina holística, desde un enfoque científico y con el uso de la tecnología. Para hacer las cosas duraderas, lo hacemos (o eso pretendemos) con la implicación de la comunidad. El foco está puesto en la custodia marina porque estamos en una isla en la que hay 52 bahías poco profundas; de esas 52, 51 están en un estado crítico de degradación, particularmente en lo referido a la posidonia (ha desaparecido una tercera parte en las últimas dos décadas) y la cystoseira, un alga tan importante para la biodiversidad del medio marino como la propia posidonia. De hecho, más del 80% de la fauna marina depende de esas dos plantas. Por otra parte, un 42% del PIB de Mallorca depende del turismo, del mismo modo que el turismo depende de la condición de las zonas costeras. Por tanto, estamos hablando en el fondo del bienestar de toda la comunidad mallorquina».

La Fundación Cleanwave opera desde 2021, año en el que fue registrada como tal. Sin embargo, como asociación dedicada a la actividad descrita empezó ya en 2017. Así lo relata el director general de la entidad. «Line Hadsbjerg y Philipp Baier y un grupo de amigos (mayormente dedicados a receptivos turísticos) se dieron cuenta de que las bahías de la isla estaban muy contaminadas por el plástico y de que algo debían hacer para cambiar esa situación. Así, empezaron a trabajar en una iniciativa (hoy la llamamos Clean Wave Movement) para ofrecer alternativas o soluciones al plástico de un solo uso, sobre todo para el consumo de agua (suponen un 40% de los residuos de plástico). Promovieron, por tanto, fuentes con agua filtrada, botellas reutilizables en varias cadenas hoteleras, a las que aportaban un valor añadido al ofrecer a sus clientes la posibilidad de rellenar esas botellas».

Vahlhaus explica que a en la actualidad la reducción de plástico de uno solo uso es uno de los proyectos que la Fundación está llevando a cabo con la colaboración (y aportación económica) de Tirme. «Se trata de llevar una fuente móvil enorme (una botella que tiene capacidad para 600 litros) que, a través de remolque, se desplaza a eventos de distintos municipios, con la implicación de los respectivos ayuntamientos. Así, la ciudadanía tiene acceso a agua potable de manera gratuita, rellenando sus botellas. Tenemos una aplicación para indicar la ubicación e impulsar el uso de esas fuentes públicas, así como facilitamos la recogida». Y matiza al respecto: «Eso sí es negocio: estamos vendiendo las botellas, las fuentes, pero no en competencia con nadie. La idea inicial fue crear un movimiento plastic free; quiero subrayar que he trabajado 25 años en la industria química y que no tengo nada en contra del plástico; sí soy enemigo en cambio de la utilización uso del plástico de un solo uso». Los vasos reutilizables de Cleanwave llegan a más de cien usos antes de ser triturados y reciclados en Manresa (Barcelona).

Así, en los eventos en los que colabora, Cleanwave ofrece vasos de plástico -para multiuso-, con todo el servicio completo: entrega, limpieza y recogida de los mismos, con un gran impacto en términos de reducción. «En Mallorca Live Festival, por ejemplo, distribuimos unos 80.000 vasos para los tres días de conciertos; la media es de cinco usos del mismo vaso en el evento. Eso significa que evitamos el uso de 400.000 vasos. Un vaso, para ser certificado ecológicamente, se tiene que utilizar un mínimo de diez veces», añade Vahlhaus.

La Fundación ha trabajado denodadamente a lo largo de su trayectoria, y los resultados avalan ese trabajo. «Estamos orgullosos de que en la actualidad muchos hoteles y entidades estén ofreciendo estas alternativas que planteamos en su día. En ese terreno, somos más críticos, sin embargo, con la aplicación de la Ley de Residuos que rige en Balears desde 2019, ya que no se fomenta la reutilización de los vasos de plástico como se debería, en nuestra opinión», se lamenta el director general.

Respecto a la metodología de trabajo utilizada para conseguir los objetivos deseados, la Fundación trabaja en torno a tres ejes: concienciación, reducción y restauración. «El primer paso es concienciar a la ciudadanía sobre cómo funcionan las alternativas planteadas o el buen uso -razona Vahlhaus-. Así, en el curso 2019-2020 nació Clean Wave Education, para entrar en el sector público educativo (colegios e institutos, básicamente) y llegar a los niños y jóvenes a través de una metodología que se denomina eco-emocional. No se trata de dar a conocer contenido o conceptos técnicos sino de involucrar y conectar a los niños de un modo más lúdico con la naturaleza y el ecosistema. Pensamos que esa conexión emocional es muy necesaria».

En el ámbito de la concienciación, en 2023 nació el programa The Wave Generation, no sólo financiado por Iberostar, sino también con colaboración muy activa por su parte en el diseño y desarrollo del programa, pensado para alumnado de primero a cuarto de la ESO. «El curso 2024-2025 se ha llevado a cabo como proyecto piloto en ocho institutos y para el curso 2025-2026 ya tenemos concretados 26, siendo 30 el objetivo fijado. Esos alumnos van a tener la experiencia en materia de sostenibilidad una hora a la semana. Se da la circunstancia añadida de que para el próximo curso, en Formación Profesional habrá una nueva asignatura: sostenibilidad. Hay objetivos fijados, pero no contenidos. Y eso es precisamente lo que aporta la Fundación. Tenemos un equipo de educadoras sociales fantásticas, que se han dedicado a ello».

La reducción es el segundo pilar (se ha comentado anteriormente) y el tercero es la restauración. En ese terreno se enmarca el proyecto MedGardens (jardines del Mediterráneo). «Contamos con 186 voluntarios, pero con la singularidad de que todos ellos han recibido una formación específica para restaurar las bahías poco profundas de Mallorca, sobre todo, de posidonia y cystoseira. Estamos midiendo todo el impacto en la biodiversidad. Cabe considerar que la naturaleza es regeneradora, pero lo es hasta un punto crítico a partir del cual ya no puede serlo. En octubre empezaremos una campaña para plantar 20.000 fragmentos de posidonia en la bahía de Portocolom (es la zona de restauración marina activa y pasiva más grande de España, con 75 hectáreas) a través de nuestros voluntarios».

Vahlhaus destaca la «elevada presión que respecto de la restauración existe desde el punto de vista legislativo» y recuerda en este sentido que «el Parlamento Europeo publicó el año pasado la Ley de Restauración de la Naturaleza, que fija objetivos muy claros para cada estado miembro para 2030 y también para 2050.

Y es en ese escenario en el que Cleanwave puede jugar un papel relevante dada su experiencia y un proyecto tan rompedor como escalable y presumiblemente rentable. «La realidad es que sólo el 0’9% del mar balear está protegido en la actualidad. Sin embargo, no hay apenas dotación presupuestaria pública para ello. Nosotros trabajamos con algunas de las más importantes cadenas hoteleras de la isla y constatamos su voluntad de asignar un porcentaje de sus beneficios a la restauración. Yo digo que en la Responsabilidad Social Corporativa lo importante no es qué haces con tu dinero sino cómo lo haces. ¿Qué modelo de negocio tienes y cómo fomentas la explotación responsable del destino? Hemos trabajado en la solución, con un producto que trabaje en la restauración y que, además, aporte retornos financieros para la empresa. Así, en 2026 lanzaremos los primeros Bloques de Diversidad Marina (MBB), un producto digital que representa la restauración por metro cuadrado y que involucra clarísimamente a los turistas». Y añade finalmente: «Tenemos desarrollado el protocolo de cómo llevar a cabo la restauración científicamente y cómo medirla y hacerle un seguimiento. Nos gustaría que todo el mundo aprovechara el modelo que hemos creado a partir de nuestro expertise».

Los canales de financiación de la Fundación

La financiación de la Fundación Cleanwave se obtiene por varias fuentes. En primer lugar, en un 60%, mediante las aportaciones y la colaboración de empresas y entidades privadas (entre otras, Iberostar, Riu, Universal Beach Hotels, Flor de Sal d’Es Trenc, Fundación Marilles o Plum Foundation). Otro montante (del 30%) proviene de la propia actividad de la Fundación (sobre todo, venta de botellas y servicio de vasos reutilizables) y el 10% restante procede de aportaciones públicas, a través de subvenciones.

En el ámbito financiero, cabe subrayar que, para poder concurrir a licitaciones públicas para fuentes de agua filtrada (las fundaciones no pueden) Cleanwwave S.L. se constituyó como brazo operativo de la Fundación Cleanwave. «En la mayoría de casos, primero se constituye la empresa y luego llega la Fundación. En nuestro caso, no: primero nació la Fundación y a posteriori la Sociedad Limitada», señala Ali Vahlhaus.

En la actualidad, Fundación Cleanwave puede presumir de las siguientes cifras: 8.200 menores y jóvenes concienciados a través de 276 talleres; 8.328.076 de toneladas de CO2 evitadas; 770.000 metros cuadrados de área marina de Mallorca en fase de restauración. Para el ejercicio 2025, el presupuesto de Cleanwave se eleva 788.845 euros.