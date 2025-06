Pedro Fiol, presidente de (AVIBA): «Romper con el modelo turístico tradicional nos ha llevado a la situación que vivimos hoy»

¿Cuál es la situación de AVIBA y de las agencias de viaje en Balears en la actualidad?

Diría que la situación de AVIBA es muy favorable. Es cierto que la Asociación tuvo un peso enorme hace 20 o más años, porque entonces toda la contratación hotelera se gestionaba a través de las agencias de viajes, y que esa intermediación -en nuestros días- ya no es necesaria. En todo caso, AVIBA tiene un gran peso en el mercado receptivo, al actuar como agencia receptiva e incluso como tour operadores en los países de origen. ¿Cuál es el principal objetivo? Como presidente, mi principal cometido consiste en volver a ubicar a AVIBA en el lugar que le corresponde, puesto que considero que existe un gran desconocimiento sobre nuestra labor, tanto socialmente como también institucionalmente, puesto que he percibido en varias ocasiones que no está clara nuestra función en el mercado receptivo: se desconoce a menudo que los transportistas necesitan de nuestra función, que también gestionamos las visitas guiadas con los guías turísticos y que incluso organizamos eventos. Es, en definitiva, en la vertiente receptiva dónde radica nuestra mayor importancia y peso. Hasta el momento, cuando se cumplen dos años de nuestro mandato, estoy satisfecho del trabajo hecho en este apartado, si bien seguimos reivindicando ser interlocutor válido y reconocido ante las cuestiones que tienen que ver con el turismo en Balears. En todo caso, tengo que reconocer que el director general de Turismo, Josep Aloy, nos entiende y conoce perfectamente nuestra función.

¿Qué opinión tienen en AVIBA acerca de la masificación turística en Mallorca?

Una de las soluciones es no diversificar todavía más la oferta. Balears es una macroindustria generadora de oferta como en ningún otro destino. Uno escucha un discurso que habla de diversificar; nosotros no estamos para nada en esta línea: ya en estos momentos la oferta existente está sobredimensionada. Cuando se dice de generar una actividad que ayude a desestacionalizar, puede que en efecto nos ayude a ello, pero a costa de incrementar la afluencia en los meses más críticos. Por tanto, nosotros somos partidarios no de diversificar sino de definir claramente el modelo turístico que queremos, un modelo adecuado al tipo de territorio que tenemos. Además, hay que seccionarlo bien por zonas, puesto que aquello que puede ser bueno para Palma puedo no serlo en Alcudia o en Menorca. Nosotros ya teníamos de base un modelo que (gustara más o menos) era eficiente, que actuaba básicamente a través de la touroperación convencional, con cuentagotas de reservas que los establecimientos turísticos hacían de forma directa. A aquella situación le añadimos sin necesidad un tipo de oferta nuevo, el alquiler vacacional, y ése fue el punto y el momento en el que empezamos a sufrir de un modo claro, aunque es probable que ya viniéramos de una situación tensionada. No se ha sabido gestionar el aumento de flujo de turistas, de acuerdo con las infraestructuras con las que contábamos. Y ahora estamos ante un grave problema de fractura social, de modo que debemos trabajar todos para volver al equilibrio de antaño, el que propicie que el turismo sea percibido como un elemento positivo y enriquecedor para nuestra economía, y no como una amenaza constante para la calidad de vida de los residentes. Romper con el modelo turístico tradicional nos ha llevado a la situación actual.

Su presidencia en AVIBA alcanza el ecuador. ¿Qué balance hace de los dos primeros años y qué asignaturas pendientes tiene marcadas?

La gran complejidad que tiene AVIBA es la dualidad de mercado emisor y mercado receptivo; parece que hablemos de dos asociaciones en una. Como quiera que, a menudo no tienen nada que ver el uno con el otro, constantemente me tengo que colocar una chaqueta u otra. Tenemos -eso sí- una ventaja respecto a otros sectores: y es la visión más amplia de la realidad. Es habitual señalar potenciales soluciones a determinadas situaciones, sin observar lo que uno mismo puede mejorar. Es decir, criticamos los cruceros, pero lo que más se vende en Balears son los cruceros; criticamos el turismo low cost, pero al mismo tiempo demandamos como clientes precios baratos cuando visitamos grandes ciudades. Esa visión global, fruto de estar en el mercado emisor y en el receptivo, me da seguridad a la hora de defender nuestros argumentarios. ¿Retos de futuro? Principalmente, en lo relativo al mercado emisor, encontrar el equilibrio en la comercialización de la aviación comercial (creo que vamos en el buen camino) y, para el mercado receptivo, encontrar solución a la falta de guías que padecemos en la actualidad en Balears, lo cual nos limita para llevar a cabo adecuadamente nuestra actividad como agencias de viaje..

¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de su sector?

Una de las principales fortalezas es que seguimos creyendo en el valor humano. Nosotros, a pesar de haber digitalizado la gran mayoría de los procesos, siempre tenemos a una persona que está detrás, en la agencia de viajes. Nunca se conseguirá que todo esté computerizado, siempre será la persona, el factor humano, el que da un valor añadido al producto que nosotros comercializamos, al que enriquece. Por otra parte, la debilidad y amenaza mayor que afrontamos hoy en día es la contratación directa. Es una desgracia realmente, porque el rumbo de nuestra estrategia turística como Comunidad la hemos dejado en manos de las compañías aéreas. No son ellas las que deben decidir el perfil de cliente que nos visita. En Balears, y sobre todo en Mallorca, existe un gran flujo de compañías de bajo coste que, al final, nos desvirtúan nuestra oferta. Por otra parte, no estoy para nada de acuerdo con aquellos postulados que defienden que debemos limitar nuestra presencia en ferias turísticas.

¿Cuál es el perfil de cliente mayoritario en nuestros días de las agencias de viajes?

Déjeme decir de entrada que un producto de agencia no es más caro, porque nuestras contrataciones masivas nos permiten tener acceso a un producto, además de diferencial, económico para el cliente y rentable para la agencia. ¿Perfil? No cabe duda de que en Balears el turismo sénior es muy importante, pero lo que en los últimos tiempos está en auge es la contratación de salidas en grupo. Muchas agencias de nuestra comunidad operan como emisores, con contratación de vuelos directos siempre que se pueda. Eso tiene para el cliente una ventaja manifiesta: el hecho de sentirse acompañado y arropado por un colectivo; eso incrementa de manera notable sus niveles de seguridad. En esas salidas grupales, están los sénior (a partir de los 55 años), pero no sólo ellos. Por otra parte, en Balears también tienen mucho peso las agencias que se dedican al mundo corporativo; es decir, se encargan de gestionar los viajes empresariales. Diría que entre el 70% y el 80% de las empresas que deciden hacer viajes para sus empleados cuentan con las agencias de viajes para gestionarlo. Otro volumen importante de actividad de las agencias procede, sobre todo en estas fechas, de los viajes de estudios. Además, nuestro papel como agencias gana mucho protagonismo cuando hablamos de viajes que entrañan un grado elevado de complejidad o de dificultad, por lo general de larga distancia: por ejemplo, circuitos entre varias ciudades de un mismo país o de países distintos. Es una cuestión que hemos constatado claramente. Finalmente, destacaría como perfil importante la mano de obra extranjera que trabaja en Balears determinados meses del año, sobre todo en lo referido a Suramérica. Una clara ventaja para todos los perfiles de clientes es que las agencias ofrecen unas condiciones muy ventajosas para la compra de sus productos, que se puede diferir en el tiempo, a diferencia de las compras on-line, que se abonan al momento.

Uno puede pensar que la juventud, acostumbrada al mundo digital, no contacta con las agencias para organizar sus viajes…

Puede parecer sorprendente, pero la realidad es que también pueden ser (y, de hecho, son) clientes nuestros. La razón es simple: su bajo nivel adquisitivo hace que los jóvenes no quieran arriesgarse, sobre todo a la hora de contratar -como decía en la respuesta anterior- viajes de cierta complejidad o de larga distancia.

Una entidad con casi medio siglo de vida

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears (AVIBA) fue constituida como tal hace 48 años; concretamente el 14 de junio de 1977, como bien refleja el Acta de Constitución. En aquel entonces, España se aprestaba a dar sus primeros pasos en Democracia, en tanto que el peso del turismo en la Comunidad se incrementaba de un modo imparable.

Esn esa lista, figuran los nombres y cargos de 12 empresarios del sector que tuvieron a bien trabajar para un sector que fue, es y seguirá siendo clave para el buen desarrollo de la actividad turística.

Esa docena de empresarios fueron: Gabriel Barceló (Viajes Barceló), José Guijarro (Viajes Compas), Bernardo Quetglas (Viajes Sidetours), Manuel Joval (Viajes Ultramar Express), William Richard Welch (Viajes Airtour Palma), Miguel Colom (Viajes Meliá), Miguel Fluxá (Viajes Iberia), Agustín Ferrer (Viajes Rumbo), Agustín Pinillos de la Puerta (Viajes OTA), Andrés Femenías (Viajes Euroclub), Fernando Perelló (Viajes Euromar) y Simón Ferragut (Viajes Europlayas).