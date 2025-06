Los instaladores eléctricos son profesionales altamente demandados y por ello su futuro profesional es halagüeño en términos de presente y de futuro. En cualquier caso, los profesionales del sector están habituados a trabajar en condiciones ambientales duras: calor en verano y frío en invierno. Y como muestra un botón: las altas temperaturas del día hicieron sudar la camiseta a los más de 200 participantes, pertenecientes a nueve centros de Formación Profesional de Mallorca en la decimoctava edición del Concurso de Jóvenes Instaladores de ASINEM. Una cita plenamente consagrada en el calendario, que cuenta con la colaboración de la Federación Nacional de Empresarios de Instaladores de España (FENIE) y el Consell de Mallorca.

La mayoría de edad del Concurso de Jóvenes Instaladores de ASINEM

La gerente de ASINEM, Mayra Argüelles, argumentó la importancia del certamen para la asociación. «Básicamente, el concurso es importante en términos de talento y de productividad en nuestro territorio. Necesitamos fomentar los oficios y dar a conocer su importancia para nuestra economía, que es de servicios. La electrificación cada vez es más importante y los instaladores estamos en primera línea en esta cuestión. La crisis de talento que sufrimos hace ya más de tres años hace que tengamos que revalorizar todas estas motivaciones y vocaciones. Para nosotros, la conexión con los centros de Formación Profesional es vital: reunir aquí a centros de Palma y de la Part Forana con el tejido empresarial y la distribución es algo muy importante. Al final, más que un hecho de competencia o de concurso es un hecho de hermandad».

La mayoría de edad del Concurso de Jóvenes Instaladores de ASINEM

Por su parte, en el acto de entrega de premios, que cerró la jornada, el conseller de Empresa, Empleo Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, se dirigió a los alumnos en los siguientes términos: «Enhorabuena a todos los participantes y a los nueve centros y a Ivonne como primera alumna y por abrir esa ruta. El concurso pone de manifiesto el esfuerzo y las ganas de aprender de cada uno de vosotros y también es importante porque os pone en contacto con las empresas. Pero hay cosas que no se enseñan y que tenéis que poner de vuestra parte: me refiero a la actitud. Ya sabéis que la formación como tal no va a acabar nunca, porque se aprende cada día».

La mayoría de edad del Concurso de Jóvenes Instaladores de ASINEM

El conseller acababa de entregar el premio de ganador del Concurso a Roc Vives, de 17 años y estudiante del CIFP Pau Casesnoves, de Inca. Vives, visiblemente emocionado, indicó: «Yo venía a participar, con ganas de hacerlo bien, lo mejor posible, y con la voluntad de compartir la experiencia con los compañeros, pero no me esperaba salir como ganador, con lo cual estoy muy contento y satisfecho. Ha sido duro, porque han sido siete horas de trabajo bajo mucho calor». Y apostilló su voluntad de seguir formándose en el modo al que instaba el conseller.

La mayoría de edad del Concurso de Jóvenes Instaladores de ASINEM

«Ahora optaré por un grado superior y ya llegará el momento de incorporarme al mercado laboral», anticipo el ganador del concurso.

Vives acababa de tomar el relevo al ganador de la ediciónde 2024, Máximo Hernández., del IES Politècnic de Palma. «Haber sido ganador del concurso el año pasado fue algo muy emocionante para mí. Hubo un montón de empresas que me hicieron ofertas desde el primer momento. Al haber ganado el concurso de ASINEM, pude participar en el certamen nacional, y la experiencia fue magnífica. Mi idea por el momento es estudiar, a partir del curso que viene, el grado superior de Robótica».

Las palabras de Hernández explican a las claras la necesidad de mano de obra que vive el sector en Baleares en la actualidad. Una situación que acredita Argüelles.

«Algunos asociados -afirmó- han entrado por la puerta a primera hora de la mañana diciendo que podían ofertar puestos de trabajo; les hemos dicho que les dejaran concursar. Son alumnos de grados medios y grados superiores de Formación Profesional, y recibirán en breve sus notas. Estamos todos ansiosos de que llegue el momento de entrar en nuestra comunidad profesional y en nuestra actividad. Trabajo no les va a faltar sin duda».

Por otra parte, la gerente de ASINEM se refirió también a los salarios que pueden llegar a percibir por su trabajo los instaladores. «Más allá del convenio que rige profesión en el momento del acceso inicial, «a partir del momento que un trabajador demuestra su valía y se compromete con las empresas, los sueldos pueden ser muy altos, porque hay mucha competencia entre las propias empresas. La puerta de entrada es el convenio, pero a partir de ahí uno puede crecer profesionalmente mucho y en poco tiempo», refirió Argüelles en este apartado.

De las bondades de la profesión también habló la única alumna participante en esta y en las 17 ediciones anteriores del concurso, Ivonne Álvarez, de 18 años y estudiante del Grado Medio de FP Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas en el CIFP Joan Taix, de Sa Pobla. «Me siento contenta de haber participado en el concurso y por ser la primera chica en hacerlo -comentó-. Supuestamente, es una profesión desarrollada sobre todo por hombres, pero me siento muy orgullosa de mi trayectoria hasta el momento y también en el propio concurso. Le veo mucho futuro a la profesión, porque hablamos de un trabajo para los 12 meses del año, a diferencia de otros empleos: en nuestro sector, quién quiera trabajar, podrá hacerlo; y eso es algo muy importante. Además de ello, es un trabajo bien remunerado».

También la parte empresarial expresó su satisfacción por la consolidación del Concurso de ASINEM. En este sentido, el delegado de Fenie Energía en Cataluña y Baleares, Sergi Álvarez, comentó: «Nosotros somos la sexta comercializadora de España y la primera de carácter independiente. Nuestros propietarios son los instaladores, con lo cual colaboramos plenamente con ASINEM desde nuestros inicios, hace 15 años. En el sector de instaladores, existe un problema de relevo generacional y, por tanto, es muy importante que los jóvenes se formen y puedan trabajar de modo que las empresas no se vean obligadas a cerrar».

Por parte de los centros, Toni Rotger, profesor de Instalaciones de Telecomunicaciones en el ciclo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el CEIP Pau Casesnoves, de Inca, señaló. «Desde el primer día hemos participado en el Concurso de ASINEM como también en el Balears Skills. Es una experiencia muy enriquecedora para los alumnos: una forma de poner en práctica y demostrar los conocimientos que han adquirido durante el ciclo formativo». Y Miguel Ángel Peñalver, del IES Politècnic de Palma, añadió. «Quiero destacar las ganas que ponen ASINEM y su gerente, Mayra Argüelles, para que el concurso vaya mejorando año tras año. Hacen que esto sea una fiesta; cada vez la prueba es mejor. Han conseguido unir la patronal y el ámbito educativo de un modo ejemplar. De aquí surgen muchas cosas positivas».

Franco Mojer, nuevo presidente de ASINEM

ASINEM celebró en las propias instalaciones de Tirme la Asamblea General, en la que fue ratificado el nombrambiento de Franco Mojer como nueve presidente de la entidad, en sustitución de Javier Piña, cabeza visible de la misma desde 2021.

En una de sus primeras manifestaciones públicas como presidente, Mojer señaló: «Ejercer la presidencia de ASINEM supone una responsabilidad muy grande. Queremos seguir una línea continuista con respecto al anterior mandato, pero -en la medida que se pueda- incorporando mejoras, junto a toda la nueva Junta. ASINEM es una asociación reconocida por las instituciones, y eso nos ayudará a plantearles los problemas que tenemos en el día a día para intentar solucionarlos. Y es importante porque respecto de las instalaciones a menudo sólo se nos hacía caso cuando se producía una desgracia».

Franco Mojer (izq.) y Javier Piña. / DM

Por su parte, el presidente saliente, Javier Piña, valoró como «muy satisfactoria» la gestión de sus cuatro años de mandato, al tiempo que recibía de la mejor manera a su sucesor. «Entra una nueva Junta, renovada, y creo que eso es importante para la entidad. Es una renovación de cargos, de la Junta y de ideas, y lo importante es que todos entran para sumar, en el bien entendido que es muy difícil que los 566 asociados a ASINEM piensen de la misma forma».

Finalmente, Piña destacó: «Creo que el posicionamiento de ASINEM de 2021 a 2025 ha mejorado. Pero no es un trabajo de cuatro años, sino que hablamos de una labor de más de 45 años».