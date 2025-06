Víctor Alonso-Cuevillas, notario jubilado: «La Inteligencia Artificial no suplirá nunca la proximidad a las personas»

¿Las palabras (orales) se las lleva el viento?

Habrá casos de todo tipo, como es lógico. Habrá personas para las que su palabra valdrá igual que una firma y otras en las que ocurrirá lo contrario. Pero atendiendo a esa posibilidad de que, efectivamente, las palabras se las lleve el viento, la función notarial es dejar constancia por escrito y de una forma fehaciente de los hechos ocurridos. Además, cabe añadir que la ley otorga veracidad a la palabra del notario.

¿Cuándo y por qué decidió usted hacerse notario?

Puede decirse que desde niño estaba ya destinado a ser notario. De hecho, cuando nos preguntaban qué queríamos ser de mayores, mis compañeros solían responder: ‘Yo, bombero’, ‘Yo, futbolista’… En cambio, yo tenía claro que sería notario, porque mi padre, un buen abogado, me instó a serlo. Y me puse a ello. Me matriculé con 16 años en la carrera de Derecho en Barcelona, y entonces ya estaba enfocado en ser notario. Recuerdo haber visitado junto a mi padre a un amigo suyo, notario, en Figueres. Me gustó lo que me contó y me dije: ‘¡Me gustaría ser notario!’ Claro está que no es todo tan sencillo como poner una firma en un documento y listos: uno no se puede imaginar el trabajo que hay detrás, por poner un ejemplo, de un testamento, que es de los documentos más complejos con los que suelen trabajar los notarios. Uno se puede pasar horas y horas analizando.

Empezó a ejercer a una edad muy temprana…

Así es. Acabé la carrera de Derecho con 21 años y, tras cumplir con lo que me quedaba de mis obligaciones militares, me fui a Madrid con 22 a estudiar otros dos años: me fue muy bien, porque aprobé la Oposición con 24 años y ya fui notario. Existe una lista que data de 1925 que indica que de todos los notarios que ha habido en España desde esa fecha (hace 100 años) yo soy el 72 más joven.

¿Cómo y cuándo se produjo su llegada a Mallorca?

En la Oposición a Notaría, obtienes un número, y yo conseguí el 13. Un gestor me recomendó ir a Alaró, que era una buena plaza. A ahí me presenté en 1975 para empezar mi carrera como notario. Mi idea era volver pasado un tiempo a Barcelona, pero me casé con una mallorquina, y ya no me he movido de la isla desde entonces, salvo breves tiempos. En 1992 tuve el despacho en Palma, con la suerte de que, tras mi jubilación, mi hijo me tomó el relevo.

¿Qué características son las que identifican a un buen profesional de la Notaría?

Ante todo, la formación jurídica (debidamente actualizada) que tenga el profesional. Y después diría que también es importante tener un trato agradable con las personas, dándoles confianza y haciendo que estén cómodas. Yo solía decir, medio en broma, que además de notario era psicólogo. El hecho de ver a tantas personas y tratar con ellas día tras día me dio la capacidad de observar la personalidad de cada persona a partir de un primer contacto. Para mí, siempre fue importante que las personas me vieran como alguien que ayuda, alguien en quien poder confiar. Por otra parte, la faceta más difícil de nuestro trabajo es el hecho de tener que transmitir malas noticias a una persona; por ejemplo, tener que entregar una carta de despido de un trabajador.

Bajo su percepción, ¿cree que ha evolucionado mucho la figura del notario con el paso del tiempo?

Sí, se puede constatar una evolución, claro que sí. El notario, en la actualidad, es una persona que parece más cercana, más próxima, al cliente que en décadas anteriores, en las que pudiera parecer una figura más distante. En el fondo y de hecho estamos hablando de una evolución de la propia sociedad. Aún con este cambio, para muchas personas el notario causa un cierto respeto, de igual modo que puede pasar cuando uno va al médico. En todo caso, creo que socialmente la figura profesional del notario goza de buena consideración.

¿Cómo valora la incorporación de la Inteligencia Artificial? ¿Puede afectar de alguna manera a la profesión?

Creo que la Inteligencia Artificial puede ayudar a todas las profesiones y, por tanto, también a la notarial. De todas formas, como he referido anteriormente, una de las cosas más agradables de nuestro trabajo es la proximidad y la confianza con las personas, y eso -claro está- nunca lo suplirán ni la Inteligencia Artificial ni una máquina. En todo caso, pienso que estamos ante un cambio de valores y de paradigmas en la sociedad, globalmente hablando. Creo que estamos asistiendo gradualmente a la decadencia del Estado del Bienestar occidental, y en paralelo observamos el crecimiento espectacular de países que fueron pobres; el ejemplo más claro es China.

¿Cuál fue la situación profesional más agradable que vivió y la más difícil? ¿Y la petición más surrealista o inverosímil?

Ocurre en este sentido que no puedo ser muy explícito, porque me debo al secreto profesional. Pero hay muchas anécdotas que he podido vivir. En una ocasión tuve que andar por una ruta subterránea; me dijeron que vistiera vaqueros para no ensuciarme y que llevara una linterna. Uno de los acompañantes llevaba una vela; cuando le preguntamos por qué la llevaba consigo, nos contestó: ‘Porque si se apaga, eso significa que no hay oxígeno y tenemos que salir a toda prisa’. Por otra parte, en los pasillos de la Notaría en alguna ocasión un cliente me preguntó: ‘¿Es usted el notario, por casualidad?’ Y mi respuesta fue: ‘Sí, soy el notario, pero no por casualidad, sino por Oposición y muy dura, por cierto’.

Qué consejos le transmitió a su hijo Víctor, notario como usted?

Él quedó el número uno de su tribunal en las Oposiciones. Pocas lecciones le puedo dar, pero sí le dije que tenía que ser trabajador y siempre actuar con la verdad por delante, cuestión ésta que ya define el trabajo del notario. También le hice ver la importancia de que los clientes encontraran en él una persona de confianza. En mi caso, siempre tuve el referente de mi padre que, como abogado, fue un profesional sumamente preparado.

¿Qué mensaje dirigiría a un/a joven que piense ser notario el día de mañana?

El consejo que, con carácter general, daría a cualquier joven es que, ante la gran masificación y competencia en que vive el mundo, se formara adecuadamente y trabajara de la mejor manera. Con esa actitud, tendrá éxito asegurado, en cualquier ámbito.

A lo largo de su trayectoria, ¿tuvo ofrecimientos para entrar en la política?

Sí, los hubo. La primera vez fue en un municipio de Mallorca: me vino el alcalde y me propuso si quería ser su teniente de alcalde. Le respondi que no, porque consideraba que era incompatible con mi labor de notario, que requiere de mucha independencia. Por otra parte, años más tarde otra formación me propuso entrar en unas listas, pero igualmente rechacé el ofrecimiento.

Usted es una persona informada y comprometida con la sociedad. ¿Cómo valora la situación de Mallorca en la actualidad?

Es una realidad que el turismo ha aumentado en los últimos años en la isla y que, por lo tanto, quizá haya puntos de masificación. Pero no debemos olvidar en ningún caso que el turismo es la principal industria de la Mallorca, hasta el punto de que todos, directa o indirectamente, vivimos del mismo, por la rueda económica que se genera.

En tanto que persona cercana siempre a las personas, ¿hasta qué punto cree que incide en la vida de las mismas el destino?

Es difícil de decir; depende de muchos factores y no tengo una respuesta clara y concreta al respecto. Pero sí le diré que en las oficinas que ahora regentan mi hijo y su socia, tengo una colección con unos 300 juegos de ajedrez de todo el mundo. Y tengo colgado en la pared una frase de un poema de Borges que dice: ‘Dios mueve al jugador, y éste a la pieza, ¿pero qué Dios detrás de Dios la trama empieza?

Tras la jubilación en octubre de 2020, ¿cómo transcurre su día a día?

A pesar de estar jubilado y algo más relajado, me mantengo activo. Cada día acudo al gimnasio: es una obligación y una devoción. Además, me gusta escuchar la radio, de la que soy un ferviente seguidor. Semanalmente, como rotario internacional que soy, acudo a las reuniones fijadas. También aprovecho para cultivar otra de mis grandes pasiones en la vida: viajar. Es algo que he hecho siempre, y ahora puedo hacerlo con mayor frecuencia. Hace un par de años estuve en la Antártida, y me fascinó, pero si me pregunta por mis destinos favoritos le diré Madagascar, con un paisaje que se mantiene muy virgen, y Singapur. Además de todo ello, de vez en cuando me acerco a la Notaría para saludar a oficiales y empleados, con los que mantengo buena relación, y hablamos un poco de todo. Lo mismo me ocurre con antiguos clientes.

Seguidor del Barça y del Real Mallorca, del que fue directivo

Una de las grandes aficiones de Víctor Alonso-Cuevillas ha sido siempre el fútbol, que ha conocido como seguidor y también como directivo.

«Allá por la temporada 1977-78, siendo Miguel Contestí el presidente del club, -rememora- fui directivo del Real Mallorca, pero fueron unos pocos años. Posteriormente, bajo la presidencia de Guillem Reynés, volví a serlo, coincidiendo con mejor época de la entidad. Entre otros muchos recuerdos, me quedo con la asistencia a la final de la Recopa de Birmingham, que el Mallorca perdió ante la Lazio, en 1999. Como seguidor del Barça que también soy, asistí vez al Camp Nou junto a mis hijos para ver el clásico ante el Real Madrid, en 1994, con victoria barcelonista por 5-0».

Preguntado por si considera acertada la frase ‘el fútbol es el opio del pueblo, contesta: «Creo que el fútbol es una válvula de escape para muchas personas, que en su quehacer diario están sujetas a mucha presión y a problemas de toda índole. En este escenario, el fútbol permite la evasión».