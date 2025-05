Carme Alomar, decana del Colegio de Ambientólogos de les Illes Balears: «En las empresas y en la Administración hay necesidad de ambientólogos»

¿Cuándo, cómo y por qué se constituye el Colegio?

El Colegio se ha presentado públicamente en este 2025, pero los trámites para iniciar este proceso de colegiación empezaron en el año 2007. Hay que tener en cuenta que aquí en Balears no estudiaba presencialmente (y sigue sin hacerse) el grado en Ciencias Ambientales, con lo cual casi todas las personas (medio centenar) que integramos el colectivo de profesionales del ramo nos hemos formado fuera. Desde hace años en todo caso está operativa la Asociación de Ambientólogos y la idea es que se vaya produciendo un trasvase de todos sus miembros hasta el propio Colegio. En 2017, en todo caso, se retomó el proceso para la constitución efectiva del Colegio. En tiempos de Covid, se le dio el empujón final: en 2021 se creó una Asamblea Constituyente y en 2023 figuramos ya como colegio oficial al publicarse como tal en el BOIB. Ha sido un proceso largo debido, entre otras cosas, a los trámites correspondientes por un lado y a la necesidad de capital humano para llevarlo a cabo, por otro.

¿Qué funciones y objetivos tiene el Colegio de Ambientólogos?

En esencia y sobre todo, el Colegio pretende defender el interés de los profesionales en ciencias ambientales. Un objetivo claro es ordenar el ejercicio de nuestra profesión, así como ejercer la defensa de los intereses generales de la misma y establecer colaboración con las distintas administraciones públicas (esta colaboración enfocada siempre para satisfacer los intereses generales de la sociedad civil). Además de todo ello, fomentamos la colaboración público-privada, llevamos a cabo formación, promovemos la participación de los agentes sociales para llevar a cabo prácticas sostenibles y crear conciencia sobre el medio ambiente. En este sentido, hay que tener en cuenta que a día de hoy hay muchísimos ayuntamientos que atienden un volumen de población importante y, sin embargo, no disponen de un técnico en medio ambiente. Por otra parte, hay que recordar que ya hay legislación y normativa en materia medioambiental, y se tiene que cumplir. Quiero decir que es verdad que hay mucho por hacer, pero no es menos cierto que también se ha hecho mucho.

¿Qué funciones tiene un ambientólogo? ¿De qué se ocupa? ¿Qué ramas tiene?

Tenemos que partir de la base que la carrera de Ciencias Ambientales es multidisciplinar e interdisciplinar; es decir, que en primero de grado de la carrera, pues ya se imparte Física, Química o Biología, también una parte de Economía e incluso legislación. En los primeros años de la carrera tenemos una visión amplia de lo que es el campo científico, y a medida que va transcurriendo grado, sí se puede uno ir especializando en diferentes ramas: gestión de residuos, ciclo del agua, gestión de áreas protegidas (marinas y terrestres)… De esta manera, un ambientólogo tiene muchas áreas de trabajo entre las que elegir y se va especializando en una de esas áreas, bien en la esfera pública, bien en la privada. Una parte de los ambientólogos ejercen como docentes (en Bachillerato e incluso en la Universidad, impartiendo clases de sostenibilidad y gestión ambiental), aunque en Balears no es el apartado con mayor número de profesionales de nuestro ramo. Otra parte de los profesionales puede trabajar como técnico en un ayuntamiento o en centros de investigación (en Balears es, sobre todo, muy enfocado en el medio marino) del mismo modo que una parte de los colegiados trabaja en el sector privado, en el sector turístico (en el departamento de sostenibilidad de hoteles), en el sector de la construcción y en el sector energético. E incluso hay quien tiene sus propias consultorías ambientales. En definitiva, como se constata, hablamos de un abanico muy amplio de salidas profesionales.

¿Podemos decir, en cualquier caso, que hablamos de una profesión al alza y en franco crecimiento?

Sí, en los tiempos actuales y ya desde hace cinco o diez años, hay una necesidad de ambientólogos, en las empresas y también en la Administración Pública: en lo referido por ejemplo a eficiencia energética a eficiencia de recursos hídricos. Está claro que a mayor eficiencia energética e hídrica, con la correspondiente mejora de recursos, en el medio o largo plazo, mayor retorno positivo para las empresas y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad. En cualquier caso, el ambientólogo tiene que formarse continuamente para estar a la altura de las necesidades que se van generando en la propia sociedad. Un postulado que hoy puede ser adecuado puede no serlo en el plazo de unos años al haber quedado desfasado. En este sentido, cabe significar que en los últimos años, y después de la pandemia del Covid, estamos viviendo emergencias climáticas, episodios como la Dana, el reciente apagón en España… Del Covid, por cierto, parece que teníamos que aprender mucho, pero parece que no tanto: basta observar que tenemos en Balears una afluencia de turistas superior a los años prepandemia. Por otra parte, del cambio climático se venía hablando mucho hace ya años, pero no veíamos los efectos sobre la sociedad: ahora ya los tenemos identificados. Además, todo lo que nos envuelve como seres humanos está relacionado con el medio ambiente. Hablando del apagón, creo que hay que señalar la importancia de las energías renovables, en el que, por cierto, también trabajan profesionales de las ciencias ambientales. Siempre será importante saber comunicar bien la importancia de buenas prácticas, en un mundo que -lo sabemos bien- lo que prima es la rapidez en la transmisión de la información. Nosotros, en nuestra profesión, sabemos bien que para poder tener resultados la rapidez no es siempre posible ni incluso a veces aconsejable.

¿Qué nivel de concienciación tenemos en Balears respecto a la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad? ¿Y España?

Los ambientólogos también jugamos un papel importante a la hora de difundir y concienciar sobre el medio ambiente. Dicho esto, y espero no pecar de optimismo, creo que en Balears la población en general está bastante concienciada respecto a la importancia del propio medio ambiente. La balanza, en este sentido, yo la veo positiva. Lo percibo porque la ciudadanía sale a la calle para defender el territorio siempre que ve un motivo para ello. Por tanto, reitero que sí veo a la sociedad civil balear concienciada al respecto. Somos conscientes de que los recursos que tenemos no son ilimitados, un ejemplo claro son las campañas promovidas para el ahorro del agua. En Balears hemos sido pioneros, por ejemplo, en distintos momentos: por ejemplo, con la Ley de Residuos y con la Ley del Cambio Climático. Percibo también una concienciación en una cuestión tan cotidiana como los envases de un solo uso (algo que, por cierto, no vi ni por asomo en Estados Unidos). En términos comparativos, no creo que Balears esté desfasada respecto a otras comunidades autónomas en este ámbito. Por países, los referentes siendo los países nórdicos europeos, con una conciencia muy elevada desde hace décadas. Antaño, la brecha entre esos países y España era muy grande y, en cambio, creo que se está recortando. Un ejemplo es que España es de los países que con mayor firmeza está apostando por las energías renovables.

En relación con el reciente apagón, se habla por parte de determinadas fuentes del exceso de energía renovable como una de las posibles causas…

La parte más técnica no está en mi campo de actuación, pero lo que creo es que hay que tirar de la tecnología y la innovación que están en la actualidad a nuestro alcance para que situaciones como la del apagón del 28 de abril se vuelvan a producir. En el siglo en que estamos tenemos que saber aprovechar debidamente la energía renovable. No puede ser nunca la casa para ir hacia atrás.

La salida del peritaje ambiental

Entre las múltiples y variadas salidas profesionales que ofrece en la actualidad ser ambientólogo, está la del peritaje ambiental, que también -como las otras posibilidades del abanico- está en auge

Así, Carme Alomar señala: «Como colegio profesional también nos encargamos de enviar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears un listado de peritos judiciales expertos en cuestiones ambientales, así como de poner a disposición de la Abogacía este listado en caso de que requieran de algún profesional para actuar como perito de parte».

Alomar añade que «el objeto del perito ambiental, como ocurre con cualquier otro perito, es el de asesorar o constatar algún hecho, en este caso en materia de medio ambiente, relacionado con alguna causa judicial. El perito elaboraría un informe respecto al asunto en cuestión, que serviría de prueba judicial en su caso, y podría ser interrogado respecto a ello».