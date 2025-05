Zara Pons, directora-gerente del Clúster Biotecnológico y Biomédico de les Illes Balears (BIOB): «Hay que darle a nuestro sector el valor que tiene para la economía y la sociedad balear»

Cuéntenos el origen y la razón de ser de BIOIB.

El Clúster fue fundado hace 15 años, en 2010, tras la creación de la asociación de empresas de biotecnología en Baleares. Por tanto, los primeros pasos fueron como asociación, con un mínimo de tres empresas, y eso evolucionó hacia un clúster formal que integra empresas, sector público, hospitales, sistema sanitario y universidades (UIB y ADEMA). El Clúster surgió de la necesidad de cooperación entre los primeros profesionales de biotecnología en nuestra Comunidad: se sentían aislados y buscaban apoyarse mutuamente. Eran vistos como bichos raros por desconocimiento de aquello que hacían y de la propia biotecnología. El clúster, por definición, no es una patronal, sino que es el paradigma de la colaboración público-privada, al integrar a empresas privadas, hospitales (públicos y privados), universidades y centros de investigación como fuente de conocimiento. Desde el Clúster trabajamos con los actores que crean el conocimiento (universidades, grupos de investigación, hospitales); con quien lo desarrolla (es decir, la industria, las empresas) y finalmente con aquellos agentes que lo van a implementar: hospitales, empresas vinculadas a la salud… Asimismo, colaboramos con todos los agentes del entorno que están dando apoyo al desarrollo de la cadena de valor, y ahí se incluyen, por ejemplo, profesionales del Derecho, especialistas en patentes... Es decir, actuamos como “paraguas neutral” para el ecosistema, sin intereses particulares y sí con vocación de servicio al territorio, y un modelo de reinversión continua. Al ser una entidad privada sin ánimo de lucro, todo lo que genera el Clúster se reinvierte en el propio ecosistema, más allá de lo que hagan cada una de las empresas asociadas.

¿Cómo ha evolucionado el Clúster a lo largo de estos 15 años de trayectoria? ¿Los ‘bichos raros’ siguen siéndolo a ojos de la sociedad balear?

No sé si se nos ve todavía como ‘bichos raros’, pero lo cierto es que sigue sorprendiendo que haya innovación en salud en nuestra Comunidad a los niveles en que se está haciendo. Es decir, aquí tenemos a empresas que están compitiendo en el mercado nacional e internacional, con un nivel de innovación y científico muy alto. Un dato es muy relevante en ese terreno: el 50% de la inversión privada en Baleares corresponde a empresas integradas en nuestro clúster. Cuando la gente se entera de determinados proyectos, se pregunta: ‘¿Eso se hace aquí en Mallorca? Es algo con lo que nos encontramos cada día. De ahí, nuestra apuesta clara por la comunicación.

Tras el recorrido histórico, ¿qué radiografía hace del Clúster a día de hoy?

Las cuatro personas que trabajamos en el día a día del Clúster lo hacemos, cada uno desde nuestro perfil, con toda la ilusión del mundo para situarlo dónde creemos que merece. Somos profesionales de perfiles muy distintos: Cristòfol Vidal como técnico de proyectos de innovación, Irene Mir como técnica de Comunicación, Rosa Falcón como responsable de Relaciones Institucionales y yo misma, como directora-gerente. Nos estamos profesionalizando: yo me incorporé hace dos años procedente del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para Salud (EIT Health); y siempre he entendido como muy necesario el hecho de tener ecosistemas y biorregiones en cualquier lado para tener el apoyo en el momento oportuno, sobre todo para tener la referencia de otros que hayan podido recorrer antes el mismo camino. Se ha visto en Estados Unidos, en Europa y en España que esto funciona. En Baleares fuimos pioneros, puesto que BIOIB es de los clústeres más longevos que hay en España.

¿Cómo se financia el Clúster para llevar a cabo su cometido?

Durante 15 años ha habido subidas y bajadas, porque tenemos que pensar que un clúster se sustenta a través de las cuotas de los asociados, proyectos en los que participemos y de servicios que podamos dar. Pero con un número tan reducido de empresas biotecnológicas en Baleares, dependemos mucho de las ayudas y de la apuesta pública y, sobre todo, de que se nos perciba como un sector estratégico para la comunidad. Nuestra función es marcar un poco el camino a seguir por el ecosistema. Nos apoyamos mucho en el Govern, tenemos conversaciones continuamente con varias consellerias; formamos parte de la Comisión de Innovación del propio Ejecutivo, también de la Comisión de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria de nuestra comunidad (IdisBa), situado en Son Espases. Por otra parte, también tenemos comunicación constante y fluida con el resto de clústeres españoles y europeos de salud y biociencias, y estamos a punto de constituir la Federación Española de Clúster de España, con doce miembros y más de 1.050 entidades de salud de toda España. En la presentación ante el Ministerio de Industria del Gobierno, BIOIB, el clúster balear -y el más pequeño de España- fue elegido portavoz, lo cual nos llenó de orgullo. Lo importante en todo caso es subrayar que trabajamos en red y aprovechamos las sinergias que se generan entre todos.

¿Hasta qué punto el sector de la biotecnología puede incidir en la transformación económica de Baleares, de la que tanto se habla en los últimos tiempos?

En Baleares hemos sido pioneros y visionarios en el sector turístico, en el que somos referencia en el terreno internacional. Pero está visto que no podemos poner todas las monedas en el mismo hoyo y tenemos que empezar a pensar en otros sectores que puedan coexistir con el turístico en una comunidad como la nuestra. De hecho, también somos referentes en gestión del sistema sanitario – público y privado -, desde el momento que podemos atender y acoger a todos los turistas que nos visitan y darles un servicio de salud cuando lo requieren, sin olvidar de dar servicio a la población residente. Quiero decir con ello que el sector de la innovación en salud no es que no exista en Baleares y que haya que colocar con calzador. Nuestra misión desde el Clúster es darle un poco más de cariño y apoyarlo para su crecimiento. Apostamos por un sector que no ocupa espacio y que tiene una alta cualificación de sus profesionales. Además, hablamos de un sector altamente rentable, con unos retornos elevadísimos (de hasta 25 euros por euro invertido). Se trata de hacer permeables a estos profesionales y al propio sector para darle el valor que tiene para la economía y la sociedad balear. Al potenciar a nuestras empresas, tendremos como sociedad mucha mayor salida laboral a científicos, médicos y profesionales de la salud que se han formado en Baleares y que, una vez han acabado la formación, se encuentran con que no pueden trabajar en ello aquí, en su tierra. En este sentido, en el Clúster recibimos cantidad ingente de currículums de personas formadas en Baleares y fuera. Por si fuera poco, ante el cambio demográfico que estamos sufriendo en Baleares y el envejecimiento de la población, tenemos que ir a nuevos sistemas para cuidar a la ciudadanía con un alto nivel de vida, con lo cual debemos plantearnos claramente y sin demora cómo cuidamos a los mayores, cómo utilizar de manera óptima los recursos de la sanidad pública y de la privada…

¿Cómo se conjugan Inteligencia Artificial e innovación?

Por una parte, la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse; por tanto, tenemos que entenderla, utilizarla y aprovecharnos de sus ventajas. Ahora mismo, tenemos muchísimos datos sanitarios que se han generado durante años y años, de los cuales sólo un 2% se está utilizando en la actualidad. Eso nos da idea del potencial enorme que hay en relación con el uso de los datos. Es decir, se hace evidente que va a ser necesario y hasta básico, para optimizar el proceso sanitario, el uso de los datos y de la Inteligencia Artificial. Hace unos días, el jefe de Innovación del Hospital de Son Espases nos decía que la medicina en sus orígenes era de contacto; con la entrada de los ordenadores en las consultas, se separó del paciente, porque la pantalla exigía atención de los médicos para ir incorporando datos; ahora, gracias a la Inteligencia Artificial, los médicos podrán volver a centrarse en el paciente, sin perder el contacto visual con el mismo. Por otra parte, en nuestro sector, la innovación está en toda la cadena de valor, no sólo en las empresas: desde dónde nace el conocimiento hasta la llegada al mercado. Por ejemplo, las entidades y asociaciones del cuarto sector también hacen innovación. Pongo un ejemplo: uno de nuestros últimos socios es Fundación ASPACE, entidad enfocada en la parálisis cerebral; ellos están haciendo innovación pionera en España a través de la Inteligencia Artificial para la detección del dolor en personas que no lo pueden expresar, porque tienen parálisis cerebral.

‘Balearic Islands Healt Innovation Forum’

Bajo la organización del Clúster Biotecnologico y Biomédico, el próximo viernes 16 de mayo se llevará a cabo en el ParcBit el Balearic Islands Healt Innovation Forum, una jornada que integra distintas ponencias y mesas redondas.

«El foro tiene el objetivo de dar a conocer a Baleares y al mundo lo que se está haciendo en nuestra Comunidad desde el punto de vista de innovación en salud -explica Zara Pons-. No sólo se tratará la salud humana sino todo lo relativo a ciencias de la vida, para la cual acunamos el concepto de One Health europeo, que sostiene que la salud está interconectada. Es decir, la salud humana, sin salud ambiental y sin salud animal, no existe. Por ello, en el propio Clúster tenemos asociadas empresas que se dedican a la salud ambiental (con proyectos de recuperación de arrecifes y praderas de posidonia, por poner un ejemplo), otras que están en el ámbito de la veterinaria, además de aquellas que están orientadas a la salud humana, claro está».