‘Comerç a l’Escola’: sensibilización sobre el papel del pequeño comercio

Podría ser un lunes cualquiera, pero no: hoy es un día especial en el colegio Jesús Maria de Palma, ubicado en la calle Guillem Galmés. Y lo es porque el alumnado (una veintena de niños y niñas de nueve y diez años) de cuarto curso de Primaria recibirán la visita de Aina González, técnica de PalmaActiva. González les ilustrará de un modo didáctico, interactivo y ameno sobre las bondades de los pequeños comercios de Ciutat y sobre las amenazas que tienen en vilo a las tiendas de toda la vida.

Al ser la primera de las tres sesiones programadas, a González tiene el acompañamiento del profesor tutor del alumnado, Tomeu Vidal, y de los responsables políticos del programa: la regidora de Economía, Comercio y Autónomos, Lupe Ferrer, y el director general de Comercio, Toni Fuster.

Ferrer es la primera en el uso de la palabra para dirigirse al alumnado. «Comerç a l’Escola es un proyecto que se realiza desde la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Palma para acercar a los jóvenes, de una manera educativa y lúdica, el significado del comercio de proximidad. Con esta idea de base, el programa se imparte a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de Primaria, aunque también se podrá acercar a institutos y a ciclos formativos. Todos formamos Palma, y para mí vosotros sois el futuro de esta ciudad. Sois y -sobre todo- seréis muy importantes también para que se garantice el futuro del comercio de proximidad. Estamos muy contentos y emocionados de compartir con vosotros esta charla».

A su lado y también de pie, Fuster profundiza en la razón de ser del programa: «Con estas sesiones pretendemos que conozcáis el pequeño comercio que tenemos en nuestra ciudad. Todos sabéis que hoy en día es muy fácil comprar a través, por ejemplo, de un teléfono móvil, por internet, por Amazon y otras grandes plataformas. Pero nosotros hoy os queremos decir que en Palma también tenemos la misma oportunidad de comprar nuestras cosas en pequeños comercios cercanos a vuestro domicilio. Estos establecimientos os ofrecerán los productos con la misma e incluso mejor calidad y precio y, además, sus responsables os atenderán y os asesorarán personalmente. Comprando en los pequeños comercios les daremos más años de trayectoria y evitaremos en muchos casos que se vean obligados a cerrar. De esta manera, estos comercios seguirán dando vida a nuestros barrios y a nuestra ciudad».

Y ya es el turno de Aina González, que se gana rápidamente al alumnado con su hablar pausado y sus preguntas (en principio) de fácil respuesta. «El pequeño comercio tiene la característica de la atención personalizada. Son por lo general tiendas que venden productos específicos y de calidad. Ejemplos de ello serían una pastelería, una zapatería, una frutería… Y pide la colaboración con más ejemplo de su joven público: «una heladería, una pescadería», responden anónimamente. Otro niño añade: «las tiendas artesanales». González asiente satisfecha.

Les habla, entre otras cuestiones, de la dificultad del relevo generacional en los pequeños establecimientos comerciales. «¿Sabéis qué es el relevo generacional?, inquiere. Y obtiene una respuesta, de una activa alumna: «Es por ejemplo cuando mi abuela tiene un collar y se lo regala a mi madre, y mi madre me lo acaba pasando a mí». A continuación, y sin bajar nunca el ritmo ni dejar de captar la atención, la técnica de PalmaActiva enumera alguna de las ventajas y desventajas del pequeño comercio. Cita la cercanía a nuestros domicilios, «con lo cual son más ecológicos al no ser necesario el transporte en coche». Y añade: «Pero lo más importante es que dan vida a nuestros barrios». Entre las desventajas, señala la imposibilidad (en la mayoría de los casos) del reparto a domicilio.

Para darle un tono distendido y lúdico a la hora de encuentro con los jóvenes estudiantes, González proyecta un vídeo que incide también el papel dinamizador del pequeño comercio en nuestra sociedad. Y, de repente, una voz en off que formula una pregunta con su correspondiente respuesta, que bien podría ser un eslogan publicitario. «¿Sabes cuál es el secreto del pequeño comercio? El secreto del pequeño comercio eres tú».

A lo largo de la sesión, el alumno permanece atento y expectante. Es la mejor señal. Pero González no baja la guardia y, de nuevo, les llama a la participación. En este caso, les pasa unos folios con la historia y las características de varios establecimientos emblemáticos de Ciutat (Paraguas, Forn La Mallorquina, Cafés Llofriu, Xocolat, Gelats Can Miquel, entre otros…). En grupos de tres, los alumnos van respondiendo por escrito a las preguntas planteadas. Por ejemplo, ¿qué ingredientes se usaban en Gelats Can Miquel para hacer los helados en los inicios?’

Acabada la sesión, llegan las valoraciones. La primera es del profesor-tutor, Tomeu Vidal. «Estas jornadas son importantes porque, además de trabajar contenidos que tenemos que tratar en la escuela, es importante que nuestro alumnado conozca la realidad de los pequeños establecimientos comerciales de nuestra ciudad. Es bueno también que se sepa que hay comercios muy antiguos, que son los emblemáticos, y que tenemos alternativas de compra más allá de las grandes superficies. Han comprobado, tras esta primera sesión, que es importante mantener vivos estos comercios de su barrio».

Fuster explica, por su parte, que el programa cuenta con una larga trayectoria. «Era una demanda que venía también del propio sector, que observaba con preocupación que la gente joven estaba un tanto alejada del comercio de proximidad, del centro y de los distintos barrios de la ciudad. Por tanto, era y es importante para el sector dar a conocer todo nuestro entramado de pequeños comercios. Una red, asimismo, muy importante para la ciudad, de la que -obviamente- estos jóvenes forman parte. Lo que desde la Dirección General de Comercio hemos hecho ha sido seguir con el proyecto y darle aún más fuerza, sobre todo haciéndolo llegar a un abanico más grande de alumnos». A su lado, Ferrer subraya que, gracias a la labor de Aina González, «el alumnado ha aprendido conceptos vinculados al comercio de proximidad: kilómetro cero, economía circular, empleabilidad... Con estos conceptos y el conocimiento de la realidad de nuestro comercio estos niños y niñas, cuando les corresponda, podrán llevar a cabo sus compras de forma activa, crítica y, sobre todo, responsable».

Satisfecha con la sesión que acaba de finalizar, González afirma que «ha sido un grupo muy participativo, que ha entrado en seguida en buena dinámica», pero advierte que no siempre es tan fácil conseguir la atención del alumnado.

Y finalmente, el propio alumnado valora la sesión de trabajo. «Ha sido muy divertido, porque hemos hecho unos ejercicios sobre el pequeño comercio, que es muy distinto al gran comercio», explica Mariana. Bernat asegura: «He podido conocer más tiendas de mi barrio para poder ir a comprar; me gustará visitar los pequeños comercios». Y Marc concluye: «He aprendido muchas cosas. Por ejemplo, las tiendas tradicionales que tenemos en Palma y sobre todo cerca de Plaza España… Antes iba más gente, y ahora no va ni mucha ni poca. También me ha gustado mucho ver el libro de los establecimientos emblemáticos de Palma. Me lo he pasado muy bien, sí».

Tres sesiones en cada colegio y 124 emblemáticos

Hasta el cierre de marzo, las sesiones (18) desarrolladas por PalmaActiva en el marco del programa Comerç a l’Escola se han llevado a cabo en el CEIP Sant Jordi y en el colegio Jesús María. Para abril, hay nuevas sesiones previstas en el colegio Arcàngel Sant Rafel.

Aina González explica la dinámica del proyecto. «Comerç a l’Escola consta de tres sesiones en cada centro. El primero se fundamenta en un power point a través del cual hablo a los niños y niñas de la diferencia entre pequeño y gran comercio y les explico que en Palma tenemos 124 establecimientos comerciales emblemáticos. En la segunda sesión, se hace una salida al barrio de la escuela en cuestión para ver y visitar los comercios que están en las inmediaciones del propio centro educativo. Finalmente, de nuevo en el aula, llevamos a cabo una última sesión mediante juegos interactivos en relación con el pequeño y el gran comercio».

«Cuando hablamos de emblemáticos, debemos considerar que estos establecimientos dan un valor singular a la ciudad de Palma, un valor que no es encuentra en otras ciudades», asevera Lupe Ferrer.

Por su parte, como docente, Tomeu Vidal sostiene que «nosotros en la escuela educamos y formamos en muchas cuestiones que las familias desconocen. Me refiero, por ejemplo, desde nuestra propia cultura mallorquina a muchas cuestiones de la sociedad actual. Estoy convencido de que, a través de estas sesiones, muchos de nuestros alumnos les contarán lo que han aprendido a sus padres: ‘En esta tienda, que no conocíamos, venden esto o aquello…».

Y Toni Fuster abunda en la cuestión y da la razón a Vidal: «Tomeu lo ha explicado muy bien. Las escuelas, históricamente y hoy también, son transmisoras de cultura, de comercio, de barrio, de ciudad. Vivimos en un mundo globalizado y multicultural, de modo que se hace muy importante poner en valor lo que es genuino y singular de Palma».