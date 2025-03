Participantes en el Job Day de la UIB: «No hay un trabajo para toda la vida, pero sí una motivación para toda la vida»

Son de edades distintas, cada uno tiene sus propios intereses profesionales y un entorno particular; sin embargo, tienen en común el hecho de ser participantes activos de la decimoctava edición del Job Day y de querer compartir sus expectativas y sus retos en el ámbito laboral. Son Xisca Ripoll (46 años, graduada en Enfermería, estudia un máster en Innovación e Investigación), José Antonio Jiménez (37 años, procedente de México, prepara el Doctorado en Psicología), Agustina Burgos (24 años, estudiante de cuarto de Derecho) y David Leal (18 años, estudiante de primero de Turismo).

Los cuatro han accedido a la propuesta de Activos de sentarse en torno a una mesa y debatir sobre su realidad y sus expectativas laborales. Cuatro cuestiones para confirmar (o desmentir) hasta qué punto ha cambiado, con el paso de los años, nuestro mercado de trabajo. Y éstas, sus respuestas.

—¿Cómo describe el mercado de trabajo en Mallorca en la actualidad?

—Leal: En mi sector, el turismo, hay una estacionalidad muy marcada. Eso es algo sabido por todos. Creo que, en general y en relación con la península, el mercado de trabajo en Mallorca se puede calificar de positivo. En todo caso, falta diversificación y que haya trabajo para los doce meses del año.

—Burgos: El hecho de que el motor de la economía balear sea el turismo propicia que la mayor parte de las ofertas laborales están en ese sector (hoteles, alquiler de vehículos, gestiones de viajes…), como también ocurre en el Job Day. En mi ámbito, el Derecho, las ofertas suelen ser malas.

—Ripoll: Enfermería es una carrera con muchísimas salidas laborales, no hay problema de paro; en todo caso, lo contrario. Recuerdo que cuando era más joven trabajé hasta en tres sitios a la vez; no sé si hoy eso sería posible. Pero ya digo que se puede encontrar trabajo fácilmente; si quedan plazas vacantes, es porque no hay más gente en las bolsas de trabajo; es decir, faltan enfermeras.

—Jiménez: Mi ámbito es la Psicología, y muy enfocada hacia el deporte. Yo procedo de México y para poder ejercer estoy en un proceso de equivalencia. Contrasta con mi país el hecho de que ahí, en México, se da en muchas ocasiones prevalencia al trabajador extranjero, y aquí creo que es al contrario: se da prioridad al trabajador nacional por encima del empleado de fuera. Tenemos que estar ahí picando piedra.

—¿Cree en un trabajo para toda la vida, como antaño?

—Burgos: Creo que el trabajo para toda la vida es un sueño idílico; ojalá se tuviera, pero está muy lejos de que así sea. Y no lo dice una persona negativa o que mire a corto plazo; al contrario. Considero que a largo plazo el avance de la tecnología y la IA van a generar sustituciones laborales, pero como las generaron la primera y la segunda Revolución industrial. Por tanto, nos tenemos que adaptar. ¿Cómo? Con el desarrollo de habilidades blandas (empatía, trabajo en equipo…), que desgraciadamente en la Universidad poco se ven. En definitiva, no hay un trabajo para toda la vida, pero sí creo que hay una motivación para toda la vida.

—Ripoll: Por el hecho de ser enfermera, ya se tiene una concepción de una profesión más vocacional, a diferencia de otras carreras. Es decir, yo voy a ser enfermera toda la vida, haga el trabajo que haga. Es como si contraes una deuda con la sociedad cuando recibes el título. Pero dentro de Enfermería tienes mil opciones: desde coger una plaza fija por oposición e ir promocionando a, una vez con el título, optar a ingente cantidad de puestos de trabajo, como es la investigación, trabajar con Médicos sin Fronteras, trabajar con niños en colegios, trabajar con gente enferma, con gente sana… En síntesis, sí creo en el trabajo de enfermera para toda la vida, pero no siempre el mismo.

—Jiménez: El trabajo para toda la vida puede llegar, pero no en un momento prematuro para el trabajador. Es decir, hay que ir buscando, pasar ese proceso y -en algún momento dentro de varias opciones-, puede llegar ese trabajar que te dará más estabilidad.

—Leal: Antiguamente, sí que era habitual y posible un trabajo para toda la vida. Pero yo creo que hoy en día es mucho más complicado; creo que se busca más un equilibrio entre crecimiento, movilidad y motivación. En mi sector, por ejemplo, puedes empezar en recepción y acabar siendo director de hotel.

—¿Qué opina de medidas como la conciliación o la reducción de la jornada laboral?

—Ripoll: Yo hablaré desde mi experiencia: en el momento en que uno decide formar una familia, eso se demora por razones económicas más que biológicas. En ese sentido, cuestiones como la reducción de la jornada laboral y la conciliación están muy relacionadas y son muy importantes. Si pretendemos que nuestro país tenga un futuro y tenga niños, la conciliación es un imperativo, y no solamente para la mujer. Opino igualmente que la reducción de la jornada por hijos debería ser remunerada al cien por cien. En mi caso, tuve que pedirme primero una reducción de jornada y después una excedencia, y la verdad que pierdes mucho dinero, cuando la realidad es que lo que haces es invertir tu tiempo para mejorar la atención a la ciudadanía.

—Jiménez: En México, vives para trabajar. Muchas veces, en mi país, tenemos dos trabajos y vamos todos corriendo de aquí para allá estresados. Además, si uno se va del trabajo corriendo puede estar mal visto, porque parece que no está comprometido con el trabajo. En cambio en España, hay espacio para la conciliación y la vida familiar; es algo que me ha chocado positivamente, porque antes que trabajadores o empleados somos personas. Con otra variable que hay que destacar: si nos va bien y estamos más contentos con nuestra vida, podemos ser más productivos

—Leal: Yo soy muy joven, con lo cual experiencia no tengo. Sólo he tenido un trabajo en verano, pero -desde mi punto de vista-, si se mantiene la productividad es muy importante el hecho de tener a los trabajadores contentos y facilitarles que puedan compaginar su vida personal con la laboral. Esa circunstancia propiciaría además que la gente pueda quedarse a trabajar aquí en lugar de tener que irse a otro país, donde le ofrezcan mejores condiciones.

—Burgos: ¿Conciliación? Yo planeo tener familia, y sé que será complicado si no tengo a mis padres o a mis suegros presentes. He hablado en los últimos meses con bastantes abogadas de 40 o 50 años que han ejercido su carrera en el ámbito privado, pero que finalmente han decidido trabajar en el ámbito público. Y todas me dieron el consejo siguiente: ‘No dejes a tus hijos por una carrera’, porque los despachos no me van a devolver la infancia de ellos. También me resulta estresante ser la persona, al ser mujer, que tiene que dejar la carrera profesional. ¿Reducción de jornada? Está bastante bien, pero, como persona que le gusta leer leyes, considero que está bastante mal implementada.

—¿Cuáles son sus prioridades a la hora de acceder a un puesto de trabajo?

—Jiménez: Para mí, la prioridad es estar alineado con los objetivos de la empresa para la que trabaje y que permitan desarrollarte. Se trata de que coincida tu pasión con tu vocación y que puedas obtener cierta solvencia y estabilidad económica.

—Leal: A mis 18 años, lo primordial en un empleo a día de hoy para mí es tener la posibilidad de acumular experiencia y lo que pueda aprender en el ejercicio del propio trabajo.

—Burgos: Creo que para responder a esta cuestión, hay que tener en cuenta el momento vital de cada uno. En mi caso, ahora que no tengo hijos ni una hipoteca que pagar, pondría en primer término el salario; pero cuando tenga hijos primará el horario; y cuando tenga casa e hijos supongo que priorizaré los objetivos y valores de la empresa. En definitiva, creo que es una cuestión de necesidad.

—Ripoll: Desde mi punto de vista, es fundamental el equipo: como enfermera, trabajas con otros profesionales, y es clave llevarse bien y que puedas confiar en el médico, en la médica, en las auxiliares, en tus propias compañeras… Tengo muy claro que no podría trabajar en una empresa que no pusiera por encima de todo el cuidado del paciente.

Unos 1.500 visitantes en la mayoría de edad del ‘Job Day’

El Job Day de la UIB ya ha alcanzado la mayoría de edad, al celebrar esta semana su decimoctava edición en la Escuela de Hotelería. Y lo ha hecho a lo grande, con unos 1.500 visitantes a lo largo de las dos jornadas (martes y miércoles) y 170 empresas y entidades.

La directora del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la UIB, Maria del Mar Socias, ha estado al frente del evento en 17 de sus 18 ediciones. “La valoración que podemos hacer de esta última edición es sumamente positiva, porque así lo indican las cifras de visitantes y de empresas y entidades”. Socias añade: «La frase más repetida por unos y otros ha sido ‘Me ha sido útil’, y ése es, de hecho, nuestro objetivo».

Asimismo, Socias subraya que esta edición se ha celebrado en un momento en el que «hay más trabajo que personas demandantes, lo cual no siempre se ha dado».

La directora del DOIP recuerda la gestación del Job Day, cuya primera edición fue en 2005. «La llevamos a cabo con toda la ilusión del mundo. Hoy nos complace observar que empresas y estudiantes tienen perfectamente anotada la cita del Job Day en sus respectivas agendas».

