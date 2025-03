Bernat Bonnín, presidente del Consejo de Administración de Robot: «Para poder seguir trabajando a largo plazo, no podemos dejar de innovar»

¿Cuándo y por qué se constituyó Robot?

Robot se constituyó como empresa en 1983; su nacimiento se explica por una serie de hechos que confluyeron en aquellos años. Por un lado, veníamos de una crisis del petróleo originada en 1973: todos los países que habían ayudado a Israel en la guerra fueron ‘castigados’ por los países árabes con reducción de suministro, con lo cual los precios se dispararon. Ocurrió con ello que los costes de energía para las plantas hoteleras activaron todas las alarmas en el sector, de modo que había que hacer algo para rebajar el precio. Este hecho se vio reforzado más tarde con el derrocamiento del sha de Persia, lo cual incremento -aún más- los precios del petróleo. Ante este panorama, en Occidente empezó la ‘batalla’ contra el consumo energético, por lo que había que implementar sistemas que lo hicieran más eficiente… En aquel entonces, nadie hablaba de ecología ni de cambio climático ni de nada por el estilo. Y se dio la circunstancia de que, en los años ochenta, por otra parte, aparecieron los ordenadores personales. Entonces yo tenía poco más de veinte años, y fue el descubrimiento de un mundo nuevo. Estas dos coyunturas juntas fueron las que dieron lugar, en definitiva, al nacimiento de Robot. La pregunta crucial a resolver fue: ¿Podemos conectar un ordenador con la instalación energética de un edificio para poner en marcha, detener y regular el funcionamiento de los aparatos? En aquel momento, no había nadie que hiciera nada en este terreno. Había empresas que tenían desarrollados sistemas que procedían del ámbito industrial y los querían adaptar a los edificios, cuando los requerimientos de uno y otro no tenían nada que ver. Así las cosas y desde el principio, en Robot nos enfocamos en edificios y -estando dónde estábamos- en hoteles.

¿Han estado exclusivamente enfocados en prestar servicios a las plantas hoteleras?

No, aunque sí preferentemente, porque estamos en Mallorca. A partir de mediados de los años ochenta y por espacio de una década, trabajamos con una delegación que constituimos en Barcelona y llevamos a cabo muchas instalaciones en edificios de oficinas, bodegas de vinos en Suiza, fábricas de medicamentos, fábricas de las planchas offset para los rotativos, cámaras frigoríficas para la fruta en Tarragona… Es decir, nuestra tecnología no sólo era útil y efectiva para las plantas hoteleras, sino para cualquier instalación que se pudiera automatizar y controlar. Ocurrió que a partir de los años noventa, de la mano de Barceló, fuimos a trabajar en los primeros hoteles de la compañía en Caribe (yo había trabajado en ello anteriormente en Israel y en Praga). El primer hotel en el que trabajábamos con Barceló fue el Bávaro Beach, en los años 1989 y 1990. Luego llegaron cinco hoteles más en la misma zona. En total, había del orden de 6.000 plazas hoteleras en el complejo. Luego se sumaron a la zona Riu, Sol Meliá, Iberostar, Piñero… Todos los grandes hoteleros mallorquines llegaron al Caribe utilizando la gran infraestructura que había creado Barceló. A partir de ese momento, se puede decir que, efectivamente, nos hemos concentrado en el mundo hotelero. Decidimos especializarnos en lo que conocíamos mejor, que eran las plantas hoteleras. De hecho, teníamos un volumen de trabajo superior al que podíamos acometer, de modo que la vertiente industrial quedó relegada. Con esta especialización Robot ha llegado hasta hoy, desarrollando producto muy adaptado a las necesidades de los hoteles.

En el año 2000 hay un nuevo punto de inflexión para ustedes…

Así es. A partir de ese año empezamos a instalar dispositivos en el interior de las habitaciones de los hoteles, con el objetivo de que, por ejemplo, regularan el aire acondicionado en función de si el cliente estaba o no en la misma o que se apagara la luz cuando dejara la estancia. Es decir, se trataba de que, independientemente de lo que hiciera el huésped, el sistema actuara de modo inteligente. Cuando empezamos a trabajar en ese ámbito, en el año 2000, no había ninguna empresa en el mundo que lo hiciera. El primer controlador de habitaciones fue el modelo de utilidad, que obtuvo un reconocimiento de la Administración española para diez años. Pero nos copiaron.

¿Les copiaron, dice?

Ciertamente. Incluso por parte de quienes habían sido socios nuestros como partners. Creo que uno de los hándicaps que tenemos en el mundo occidental (sobre todo en Europa y aún más concretamente en España) es la falta de protección de la inventiva y del know-how. En cambio, en Estados Unidos son mucho más radicales en este terreno: si le pillan a uno copiando, recibe una multa muy dura. De esta manera, protegen a las personas o empresas con ideas. Aquí todo llega por los juzgados, y pueden pasar años hasta que no se resuelva el caso, en un sentido u otro. Lo afirmo así, porque nosotros lo hemos sufrido, como decía. Cuando llega la sentencia, al cabo de seis o siete años, la tecnología ya ha cambiado completamente y el daño está hecho.

¿Cómo podemos definir la situación de la empresa a día de hoy?

Después de la evolución de estos 40 años, Robot es una empresa que sigue muy comprometida con la sociedad. Por ejemplo, otorgamos anualmente una beca de máster a un/a estudiante de Ingeniería de la Universitat de les Illes Balears. Con ello, pretendemos lanzar el mensaje de que aquí se puede trabajar en nuestro sector. Diré en este sentido que el primer ganador de la beca trabaja con nosotros como administrador de nuestra empresa instaladora. Igualmente, estamos muy comprometidos con las escuelas de Formación Profesional. De hecho, suelo repetir que la formación es la única solución que tenemos como país, no hay otra: necesitamos personal formado, personas que se formen en nuestras universidades y que se queden a trabajar aquí. No nos sirve formar aquí a un ingeniero, pagando el coste de esa formación, si después esta persona se va a Alemania porque ahí le pagan mejor y porque tiene mayor recorrido profesional. Es necesario que las personas formadas aquí encuentren también aquí su trabajo. Ésta es nuestra visión del negocio: queremos dar trabajo todo el año (no sólo seis meses con contratos ‘basura’) a personal formado con salarios dignos que les permitan tener un buen poder adquisitivo.

Y retroalimenta la economía local…

En efecto. Eso genera una economía para Mallorca y para Balears e incrementamos el PIB per cápita, que desde el año 2000 no deja de caer en relación con la media nacional. Está claro que trabajando medio año no podemos pretender competir con una empresa que trabaja los 12 meses del año en el País Vasco, por poner un ejemplo, generando productos de alto valor. Por si fuera poco, en Balears el índice de abandono escolar es brutal y muy preocupante. Todo ello, al final, es un mal negocio para el futuro de Balears. A mí me gustaría que Balears fuera un polo de atracción de talento, pero para ello hay que crear una masa crítica que no tenemos. Y para disponer de masa crítica hay que favorecer las condiciones. Es decir, yo trabajo aquí porque nací en Santa Catalina, en Palma; si no, yo no trabajaría aquí, sino que probablemente estaría en Düsseldorf… De hecho, hay muchos sitios mucho más baratos, más eficientes, para ir a fabricar. Con el agravante que aquí, por si fuera poco, tenemos el problema añadido de la dificultad de acceso a la vivienda, que nos afecta a todos. Nosotros competimos con empresas de la península que están mucho mejor tratadas por la Administración. En la pandemia nos dimos cuenta de que había que diversificar la economía y no tener todos los huevos en la misma cesta, pero nos queda mucho camino por recorrer.

Robot fabrica sus propios productos. ¿Por qué?

¿Cómo hacemos que un producto fabricado aquí sea competitivo en el mercado? No podemos competir en cantidad, tenemos que hacerlo en calidad. Podemos fabricar productos con mayor valor añadido, en términos de diseño, de funcionalidad… Pero esto no sale de la nada: alguien ha tenido que estrujarse el cerebro para introducir en el mercado un producto que no existía. Permanecerá un tiempo, hasta que te copien… Y entonces deberás buscar otro producto. Por ello, tenemos diez personas trabajando full time y exclusivamente en el departamento de I+D de la empresa. Para poder seguir trabajando a largo plazo, no podemos dejar de innovar. En Robot, intentamos mantener el control en toda la cadena de valor de los productos porque es la única forma de tener cierta independencia respecto a los acontecimientos del mundo: lo vivimos ya con la crisis financiera de 2008 y también con la pandemia. En cualquier caso, por cómo está configurada Europa, no tenemos más remedio que estar supeditados a voluntades o estrategias de otros países, como pueda ser China. Pero sí mantengo que Europa ha sido traicionada por las grandes corporaciones y por los gobiernos. Me explico: cuando un país (los Países Bajos) tiene una gran corporación como era Philips (en Eindhoven), y se desmontan las fábricas para ir a fabricar a través de un consorcio a China porque es más barato lo que se está haciendo en realidad es justificar los números del último trimestre del año y cumplir con las expectativas de los accionistas; todo ello con el apoyo de los respectivos gobiernos. Y ahora nos damos cuenta de que en Europa no somos capaces ni de fabricar una bombilla. Lo que es alta tecnología no se fabrica en Europa. En nuestro continente tenemos el 50% de las fábricas de chips en el mundo; sin embargo, Europa sólo fabrica el 5’7% del material electrónico de todo el mundo.

Robot cotiza en Bolsa desde el año 2018

Robot cotiza en Bolsa desde 2018 y este hecho marca un punto de inflexión importante en la trayectoria de la empresa, según reconoce Bernat Bonnín.

Así resume el proceso: “Decidimos la salida a Bolsa porque allá por 2015-2016 empezó a rondarnos por la cabeza la idea de obtener recursos para poder llevar a cabo una expansión. Nos planteamos recurrir a la fuente habitual, la banca, pero concluimos que esa opción implicaba endeudarnos más. Entonces decidimos que en lugar de crecer en pasivo debíamos incorporar capital. Es decir, ilusionar a personas para que creyeran en nuestro proyecto. Entonces, hicimos una ampliación de capital, pero ya con la mirada puesta en la salida a Bolsa; de hecho, fue una condición sine qua non. La ampliación de capital nos supuso la entrada de 2’2 millones de euros, aproximadamente el 20% del total del capital de Robot, que quedaba en manos de unos 200 pequeños accionistas que compraron acciones en el mercado bursátil. Los hay de Mallorca, pero también de la península y del extranjero”.

La ampliación de capital se llevó a cabo en 2017 y la salida a Bolsa fue en febrero de 2018. “Ello nos permitió limpiar nuestro balance, se eliminó deuda y se generaron recursos para disponer de sedes en México y República Dominicana, cosa que se consiguió en 2019. También nos permitió dotarnos de personal en Malasia para empezar a explorar el sudeste asiático. Pero no sólo conseguimos capital sino otra cosa, con la que no contábamos: visibilidad. Fue asombrosa la cantidad de personas y entidades que se pusieron en contacto con nosotros a partir de ese momento”, agrega.

