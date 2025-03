Fernando Barrera, CEO de CIRCE Scientific: «Las empresas biotecnológicas están siempre con la mirada en el largo plazo»

Nacido en San Sebastián en 1972, está licenciado en Ciencias Físicas. Ha gestionado y dirigido más de una veintena de proyectos de I+D nacionales e internacionales. Casado y padre de dos niñas, es amante de la lectura y de los juegos de mesa. Es también vicepresidente del Cluster de Biotecnología y Biomedicina de Baleares

¿Cómo podemos definir su empresa, CIRCE Scientific?

CIRCE es una empresa que trabaja en el ámbito de la salud, y lo hace con la intención de desarrollar productos que están orientados al envejecimiento saludable, aplicando la ciencia y la tecnología para mejorar la eficiencia de los principios activos. Es decir, no aplicamos los principios activos ‘normales’ (vitaminas, por ejemplo) sino que desarrollamos productos propios, mejorados y optimizados. Aunque tenemos otros ámbitos de actuación, éste es nuestro foco principal.

¿Dónde, cuándo, cómo y por qué se constituyó?

CIRCE se constituyó en diciembre de 2012 en Palma. La empresa surgió a raíz de las conversaciones que mantuve con un amigo de la infancia, Rafael Prohens, doctor en Ciencias Químicas e investigador en el Departamento de Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica en la Universitat de Barcelona. Entonces, yo estaba trabajando como responsable de la Unidad de Transferencia de Tecnología de la Universitat de les Illes Balears, y él venía investigando acerca de la referida tecnología. Ambos observamos las posibilidades que ofrecía la misma para desarrollar nuevos productos en el ámbito de la salud (para mejorar los principios activos, que generalmente tienen sus limitaciones). En consecuencia, decidimos dar el salto y constituir la empresa. Hablamos ciertamente de una tecnología muy novedosa: en aquel entonces se estaba desarrollando principalmente en el ámbito académico y, aunque no tanto, también en la industria farmacéutica. Recordaré en este sentido que la primera guía de uso en la propia industria farmacéutica no llegó hasta el año 2017. Quiero decir con ello que cuando nosotros empezamos a trabajar en 2012, se trataba de un proyecto muy incipiente, una promesa.

«Desde el inicio nos enfocamos en productos que favorecen el envejecimiento saludable»

¿Estamos hablando de un proyecto pionero también desde la óptica internacional?

Así lo podemos decir, en efecto. A escala mundial, muy pocas empresas existían entonces que conocieran esta tecnología. Nosotros, además, teníamos la ventaja competitiva de trabajar con un software que nos ayudaba a optimizar las fórmulas, de acuerdo con una predicción virtual. Por tanto, sí: podemos decir que se trataba de una innovación en el ámbito mundial. De hecho, incluso en la actualidad sigue habiendo muy pocas empresas que conozcan la tecnología en cuestión, si bien es cierto que empieza a notarse cierto movimiento desde la industria.

¿En qué punto de desarrollo se encuentra ahora mismo CIRCE Scientific?

A lo largo de los años, desde la constitución de la empresa y hasta la fecha, ha habido una evolución, como es lógico. Inicialmente, cuando decidimos iniciar este camino empresarial, la idea era ofrecer servicio a la industria farmacéutica. Así, desde 2012 hasta 2017 trabajamos con empresas del sector a escala nacional e internacional (fue el caso de AstraZeneca) que tuvieran algún principio activo prometedor y mejorable en algún aspecto. A partir de 2017, viendo que teníamos una tecnología y un conocimiento bastante exclusivo, decidimos dar un salto cualitativo y desarrollar nuestro propio portfolio de productos. Concluimos que nuestra tecnología sería muy interesante no sólo para la industria farmacéutica sino también para otros fines; por ejemplo, los nutracéuticos, entendiendo que la mayoría de los productos naturales tienen limitaciones en lo relativo al uso y la eficiencia de los principios activos. En este sentido, jugábamos además con la ventaja que la entrada en el mercado de este tipo de productos es mucho más ágil y rápida que el producto farmacéutico, para el que se requieren décadas de investigación y la inversión de muchísimo dinero. Así las cosas, nos focalizamos en este ámbito y fue ahí cuando entró Caixa Capital Riesgo (del grupo CaixaBank), el primer inversor profesional que tuvimos. A partir de ese momento nos dedicamos a investigar y a seleccionar aquellos productos que pensamos que tendrían mucho potencial en el mercado, a partir de su optimización. Patentamos las fórmulas e hicimos el escalado industrial para entrar en el mercado, algo que conseguimos en 2024, con el lanzamiento del primer producto.

«En 2023 mantuvimos contacto con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos»

La propia evolución de la empresa les habrá requerido aumentar la plantilla de trabajadores…

Somos una empresa todavía pequeña. Ahora mismo la integramos ocho personas, contratadas para trabajar con CIRCE a jornada completa, y la previsión que manejamos es incorporar, cuando menos, a dos profesionales más a lo largo de este 2025. Como decía, hasta el año pasado éramos una empresa puramente de investigación, con lo cual sólo teníamos personal de laboratorio y técnico. Fue entonces cuando empezamos a incorporar otros perfiles, por ejemplo, de Marketing -para preparar el lanzamiento- y del ámbito administrativo. Este mismo año vamos a lanzar un producto propio al mercado. Al margen de la propia plantilla, trabajamos con varios agentes colaboradores, caso del director financiero y el director científico, y también con la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona y la Universitat de València. Esta composición es muy normal en este tipo de empresas.

¿Podemos hablar de CIRCE como una empresa made in Mallorca?

La empresa es mallorquina, porque se constituyó aquí. Es cierto que tenemos dos patas, en la isla y en Barcelona. En Palma tenemos la Dirección de la empresa y la sede de la misma, en tanto que, gracias a un convenio con la Universitat de Barcelona (donde trabaja el doctor Rafael Prohens) nuestro equipo técnico opera en los laboratorios de la universidad.

¿Qué inversión ha requerido CIRCE hasta la fecha para estar dónde está?

En el ámbito privado, con varios inversores, hablaría de un montante que estaría entre los tres millones y medio y los cuatro millones de euros. En lo privado, buena parte de la inversión proviene de business angels, gestores de capital riesgo especializados en Biotecnología y algunos de los principales inversores de Sanifit; de hecho, su CEO, Joan Perelló, es el presidente de nuestro Consejo de Administración. En el terreno público (hablo de Govern de les Illes Balears, de Generalitat de Catalunya, de proyectos de I+D del Gobierno central, de Empresa Nacional de Innovación -ENISA- y del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación), la inversión rondará los dos millones y medio. El cómputo global se acercaría, por tanto, a los siete millones de euros, dinero que se ha invertido casi exclusivamente en investigación. Dicho esto, ahora ya estamos iniciando una nueva ronda de inversión todavía de mayor volumen para el lanzamiento internacional de los productos.

Es evidente que CIRCE y empresas del ramo no pueden aspirar a generar beneficios económicos en el corto plazo…

Claro. Las empresas biotecnológicas o farmacéuticas van siempre al largo plazo. Como decía, nosotros empezamos a desarrollar productos (o ingredientes) propios en 2017 y no fue hasta el año pasado que lanzamos el primero. Es decir, han transcurrido siete años entre una fase y otra. Tiene su explicación: hay que investigar mucho para encontrar las fórmulas mejoradas, demostrar que funcionan (para ello se requieren ensayos en el terreno preclínico y estudios clínicos en humanos), hay que hacer el desarrollo industrial y, desde el punto de vista regulatorio y de seguridad, hay que cumplir con toda la normativa de calidad. Desde el punto de vista de calidad, sin ser propiamente el nuestro un producto farmacéutico, casi no hay diferencia. Los ingredientes deben estar fabricados (y así es) con un nivel de control muy exhaustivo y estricto. Todo ello es muy caro y, por tanto, requiere de mucho dinero.

¿Hasta qué punto es importante saber seducir al inversor?

Es muy importante, ¿qué duda cabe? Y hay que tener en cuenta que a veces los proyectos no salen mal, pero no salen conforme a lo previsto, y no sólo en negativo sino también en positivo, de modo que permiten entrar en un mercado nuevo. Por ejemplo, en colaboración con la Universitat de València hemos conseguido que nuestro producto pueda prevenir y regenerar el daño producido por la radiación. En este sentido, hace dos años incluso mantuvimos entrevistas con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. De momento, no puedo contar mucho más al respecto.

Inversión: ¿llega o hay que perseguirla?

Para CIRCE Scientific, empresa líder en biotecnología avanzada, la inversión en su proyecto es una cuestión clave, por cuanto se requiere mucho dinero para ‘colocar’ los productos en el mercado. A la pregunta de si hay que perseguir a los inversores o si éstos son los que llaman a la puerta de la compañía, la respuesta de Fernando Barrera es clara.

«Es un mix entre las dos situaciones», resume el CEO de la compañía. Y entra a detallar ambas situaciones. «Inicialmente, uno se ve obligado a llamar a muchas puertas y sólo se abren una o dos. Hay muchos proyectos en este sector que buscan inversión, tanto pública como privada, con lo cual hay muchísimos proyectos tanto en España como en el mundo; es decir, hay mucha competencia. Entonces se trata de intentar convencer al potencial inversor de que tu proyecto es especial y de que habrá un retorno económico a la inversión. Para un inversor privado, la ciencia en este punto es importante, pero no es clave, es una base que ya dan por sentada. Diría, en definitiva, que hay tres parámetros que contempla este inversor: la ciencia (es importante contar con el aval científico de terceros), el mercado (con un retorno económico) y el equipo (es importante la experiencia acumulada por el mismo, su ambición, sus recursos en network…)».

Según Barrera, con el proyecto está avanzado, se da la vuelta a la tortilla. «En nuestro caso, ahora los inversores ya nos vienen a buscar; cuando ya ven que estás en el mercado y sacas productos que llaman la atención en los medios, ya se ponen en contacto y muestran su interés en conocer el proyecto. Entienden, claro, que el riesgo en esta fase ya es menor».

