Inés Rotger, presidenta de l’Asssociació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF): «La empresa familiar se enfrenta actualmente a una serie de desafíos sin precedentes»

Nacida en Palma en 1976, pertenece a una estirpe de empresas familiares. Madre de tres hijos, cree y defiende el trabajo en equipo y el valor de las personas en cada institución. Comprometida con su entorno, es vocal de la Junta de ASIMA y vicepresidenta de Sonrisa Médica.

¿Cuál es el motivo de ser de la Asociación en la actualidad? ¿A cuántas empresas integra?

Actualmente, la Asociación cuenta con 82 socios. Nuestra razón de ser es promover y fomentar la transmisión de la empresa familiar de una generación a otra, así como alimentar la cultura empresarial y emprendedora. En este sentido, nuestro ADN no ha cambiado en los 25 años de existencia de ABEF. Por ello siempre hemos apoyado las iniciativas que impulsan el estudio y análisis de los retos a los que se enfrentan las empresas familiares; un ejemplo es la Cátedra Banca March que realizamos en la Universitat de les Illes Balears, pero hay más. Es decir, la ABEF apoya, desde su personalidad jurídica independiente, todas aquellas iniciativas -ya sean públicas o privadas- que tengan como objetivo incentivar la creación y el mantenimiento de las empresas familiares en Baleares.

¿Qué supone para usted haber sido elegida presidenta de la Asociación?

Para mí, es todo un honor que me hayan dado esta oportunidad. Un honor que asumo con orgullo y con gran responsabilidad. En nuestra familia siempre se nos ha inculcado la visión global de las situaciones para tener en cuenta el máximo de perspectivas posibles. Y desde esta filosofía general, acogiendo la singularidad de cada una de las 82 empresas familiares que forman parte de nuestra asociación, hemos empezado este gran reto.

¿Cuáles son sus grandes objetivos como presidenta?

Como quien dice, acabo de aterrizar y mi objetivo es trabajar de acuerdo con un plan estratégico a tres años. Hace tan solo unas semanas tuvimos la primera Junta Directiva, en la que marcamos las primeras líneas de nuestro plan de trabajo para 2025. Reflexionamos sobre qué temas consideramos prioritarios a día de hoy, y quisiéramos abordarlos desde la perspectiva del management humanista, que está tan en boga. Al fin y al cabo, está en el ADN de nuestras empresas y consiste en poner a las personas en el centro de nuestras organizaciones, como no podría ser de otra manera… Por otro lado, seguiremos con un riguroso Observatorio de la Empresa Familiar a escala local, nacional e internacional, elaborado por la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar que tenemos en la Universitat, bajo la tutela del catedrático Alfredo Martín, para hablar siempre con los datos más actualizados posibles. En definitiva, juntos afrontamos grandes retos con mucha rigurosidad e ilusión.

La empresa familiar tiene también sus propios retos…

Así es. La empresa familiar se enfrenta actualmente a una serie de desafíos sin precedentes. En un contexto económico en constante cambio, marcado por la globalización, la digitalización y la competitividad internacional, las empresas familiares se ven instadas a mantener a una formación e innovación constaste junto con la gestión del age management y la gestión multigeneracional de nuestros colaboradores. Estas demandas deben abordarse sin descuidar la vital tarea de preservar los valores y la cultura empresarial, así como conciliar la gestión familiar y profesional.

¿Hasta qué punto llevará a cabo una línea continuista en relación con su antecesora en el cargo, Esther Vidal?

Como no podía ser de otra manera, vamos a ser continuistas con nuestro legado aportando nuestro granito de arena a un proyecto que acaba de cumplir los 25 años. En este sentido, para éste primer año, nos centraremos en la gestión del management humanista. Me refiero a poner a las personas en el centro, no sólo de las organizaciones (que, como he dicho, está en el ADN de las empresas familiares) sino también en el centro de nuestras familias empresarias (todos los miembros deben tener su espacio, porque todos son relevantes: el que trabaja en la empresa, el que no lo hace, el cónyuge, la abuela…).

¿Qué valoración hace de la etapa de Vidal al frente de ABEF?

Esther Vidal ha trabajado muy bien, junto a un gran equipo durante sus años como presidenta. Cabe no olvidar que le tocó lidiar con la pandemia, con todas las dificultades e incertidumbre que ello supuso. En este sentido, quiero destacar también su papel cohesionador con todas las asociaciones territoriales y el Instituto de la Empresa Familiar. Además, culminó su mandato con la publicación del libro conmemorativo de los 25 años de ABEF, en el que se refleja de dónde venimos y en el que podemos leer las historias de nuestras empresas, que son, somos, parte fundamental para entender el conjunto de la economía balear.

¿El hecho de que sean dos mujeres las dos últimas presidentas de la Asociación puede implicar que algo está cambiando socialmente y también en el entramado empresarial en Mallorca y en España?

Así es, forma parte de la misma evolución de la sociedad. Basta observar quién preside y ha precedido nuestra comunidad en las últimas legislaturas o el liderazgo de CAEB en la figura de Carmen Planas. En definitiva, ya no debería ser noticia ser mujer y estar en puestos de responsabilidad. Ya lo dije en mi nombramiento, creo que tanto Esther Vidal como yo misma ya tuvimos otras mujeres que fueron referentes en esta transformación, pero todavía no había surgido el momento de presidir ABEF... Todo tiene su momento; y es por ello que, a día de hoy, tenemos una Junta Directiva muy variada: es el reflejo de lo que somos.

Usted pertenece a una empresa familiar. ¿Qué singularidades tienen las empresas familiares respecto a las que no lo son?

¡Pertenezco a dos empresas familiares! Por parte paterna, está el Grup Rotger (en la que he trabajado los últimos 23 años) y por parte materna está mi familia empresaria catalana de la que he aprendido mucho también. Esto me ha enseñado a ser muy respetuosa con mis antecesores porque he podido aprender con su ejemplo personal y he entendido que todos lo han hecho lo mejor que han podido siguiendo siempre sus valores y actuando en coherencia. Desde los inicios estamos vinculados al proyecto empresarial familiar con unos valores que nos hacen únicos. En las empresas familiares, los valores se construyen sobre la base de un patrimonio propio, con el objetivo de preservar un legado y siempre priorizando la dimensión humana como factor fundamental. ¿Cuáles son estos valores? Son varios: estabilidad y confianza; prudencia y austeridad; compromiso y cultura emprendedora, porque detrás de cada empresa hay siempre un emprendedor; en cada generación que asume la gestión hay alguien impulsando la transformación y asumiendo riesgos por el bien común. Además de todo ello, las empresas familiares abogan claramente por la cultura del esfuerzo y la responsabilidad social.

¿Qué es lo más difícil y lo más agradecido de trabajar como empresaria y hacerlo en una empresa familiar, como es su caso?

Pues fíjese, ambas cosas están unidas porque en las empresas familiares los retos más difíciles acaban siendo los más agradecidos. Somos muy afortunados de pertenecer a la empresa familiar, nos enfrentamos siempre a grandes retos para seguir aportando a nuestro legado a un proyecto común que discurre de manera conjunta entre lo empresarial y lo familiar. Es imposible delimitar dónde empieza uno y acaba el otro porque ambos son proyectos de vida indisolubles. De ahí, como digo siempre, la importancia del management humanista que propugna Xavier Marcet.

Una Junta de varios sectores y generaciones

Inés Rotger gusta de trabajar en equipo para que cada miembro aporte su valor. La nueva presidenta de ABEF afirma, en este sentido: «Tengo claro que necesito un buen equipo que me acompañe en este trayecto. Al final, una es el reflejo de quién le rodea y en este sentido he de decir que somos un gran equipo de grandes personas. Mantenemos una Junta Directiva continuista (cogiendo el legado de nuestros antecesores), pero al mismo tiempo buscamos diversidad tanto en lo relativo a sectores económicos como a miembros de distintas generaciones. Asimismo, queremos dar protagonismo y escuchar las aportaciones del Fórum de Jóvenes, cuyo presidente es Gori Jaume, y a la Comisión Consultiva, constituida por los creadores de ABEF hace 25 años, con los que queremos seguir aprendiendo, compartiendo y avanzando juntos».

Así, la Junta que encabeza Rotger está integrada por: Esther Vidal (Autovidal), Paula Serra (Grup Serra), Tòfol Sbert (La Herramienta Balear), Isabel Piñero (Grupo Piñero); Magda Ramis (Garden Hotels); Tonio Milián (Impresrapit), Toni Ballester (Estel Ingeniería y Obras SA) y Biel Buades (Bufete Buades). Menorca, Ibiza y Formentera están representadas en las figuras de Carmen Matutes, de Palladium Hotel Group, y Magda Pons-Quintana, de Pons Quintana.

Habiendo mamado desde la cuna lo que es la empresa familiar, Rotger afirma: «Los valores forman parte de la cultura empresarial, algo que requiere años y se va trasladando de una generación a otra como forma de entender la vida; debe salvaguardarse como parte del patrimonio cultural de la sociedad, ya que de ella dependen la prosperidad, el progreso económico y el bienestar social».

