‘Talento 45 +’: nunca es tarde para formarse en un oficio

«La valoración que hago del curso es muy buena. Todo el personal (de Cáritas, Cámara de Comercio y los profesores de ASINEM) son grandes profesionales, siempre estuvieron pendientes del proceso y despejaron en todo momento cualquier duda que uno pudiera tener. Es decir, la pedagogía en todo el curso fue excelente».

Quien así habla es Mauricio Meza, un ciudadano colombiano de 45 años (con pareja y tres hijos) que reside en Mallorca desde 2022. Ha sido una de las 13 personas (cuatro de ellas, mujeres) que siguieron el curso sobre instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, surgido del programa ‘Talento 45+’, con un total de 250 horas: 210 de carácter teórico-práctico y otras 40 llevadas a cabo en empresas del sector a través de ASINEM.

En este caso, el objetivo del programa y del curso en cuestión fue triple: en primer lugar, formar en la materia referida a personas de entre 45 y 60 años en situación de irregularidad administrativa; para (segundo objetivo) poder insertarlas en el mercado laboral local y (tercer logro) conseguir con ello regularizar su situación en Extranjería.

Meza detalla el largo y complejo proceso que ha tenido que completar (aún está en ello) antes de poder trabajar legalmente en Mallorca: «Una vez que supe por un familiar de la existencia del curso, ya había solicitado arraigo por formación ante Extranjería. Todo coincidió, felizmente. También antes de empezar el curso tenía que tener aprobada la residencia. Tras acabar la formación, obtuve la certificación oficial correspondiente. Y ya con esa documentación, acudí nuevamente a Extranjería para solicitar el permiso de trabajo, que va vinculado a un contrato laboral. También en ese caso tuve la fortuna -junto a los compañeros del curso- de hacer prácticas en empresa. En mi caso, las llevé a cabo en la empresa Eléctrica Massot, en Palma, donde me ofrecieron seguir trabajando con ellos tras la formación. Con el contrato que me hicieron en la mano, lo presenté en Extranjería, para que me aprueben el permiso de trabajo». Significa eso que Meza está esperando esos papeles para ingresar, con todas las de la ley, como trabajador en la empresa eléctrica.

Mientras espera, confirma que su expectativa de vida con un trabajo a la vuelta de la esquina ha cambiado para bien. «La mayoría de alumnos éramos extranjeros, y sin la posibilidad hasta la fecha de podido haber trabajado en España. Cuando tú estás en situación irregular, como es el caso de muchas personas, todo es incierto: no tienes trabajo y eso mismo te dificulta enormemente el acceso a la vivienda, entre otras dificultades añadidas. Por lo tanto, cuando llega la oportunidad de tener un contrato de trabajo, sientes que ya te tienen en cuenta y la perspectiva te cambia totalmente: empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Ello es enormemente satisfactorio desde el punto de vista personal».

Recuerda Meza que en su país se formó en Administración de Empresas y que trabajó varios años en el departamento de logística de una compañía de transporte. Sin duda, un mundo nuevo se abre ahora para él y los suyos…

Meza y sus 12 compañeros realizaron el curso entre octubre y diciembre de 2024. De las 13 personas inscritas, cinco ya tenían regularizada su situación y las otras ocho obtuvieron el arraigo formativo. La formación para el alumnado fue gratuita, al contar con financiación a través del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Logros como el de Mauricio Meza justifican el despliegue de medios y recursos por parte de Cámara de Comercio, Cáritas y ASINEM, cada uno desde su experiencia y en estrecha y eficaz colaboración.

«Hemos hecho un puzle entre las tres entidades -relata con satisfacción la responsable de Formación de la Cámara, Cristina Julià-, y la valoración que hacemos es muy positiva, porque se ha demostrado que juntando los recursos, el saber hacer y el compromiso de todos es posible obtener resultados. Hasta el inicio del curso, tuvimos que recorrer un largo camino, iniciado a finales de 2023: partimos de cero y hemos acompañado en todo el proceso a todas las personas que han hecho la formación. Hemos unido nuestro programa ‘Talento 45+’, que se desarrolla en todas las cámaras de España, con la figura del arraigo por formación, y creo sinceramente que hemos cumplido con las expectativas y las motivaciones generadas en las personas que han seguido la formación».

Julià pone en valor asimismo el hecho de que cuatro mujeres completaran la formación para trabajar en un sector cuya mano de obra está muy masculinizada.

Por su parte, la responsable de Formación de Cáritas, Sofía Soler, expone: «Hasta la puesta en marcha del programa ‘Talento 45+’, la Cámara había trabajado en proyecto para personas jóvenes, y querían introducirse en ese nuevo perfil. Por ello, para canalizar el acceso a personas interesadas potencialmente en el programa, se pusieron en contacto con nosotros, que tenemos el colectivo de personas en situación irregular entre los prioritarios. Hay que decir que para Cáritas, el hecho de dirigirnos a un colectivo tan específico en cuanto a la edad, también era algo nuevo y, por lo tanto, un reto. Reto aún mayor cuando pensamos dirigirlo también a personas que se hallaban en situación administrativa irregular, situación que podrían regularizar a través del arraigo formativo».

Una vez que Cámara de Comercio y Cáritas ya remaban juntas y en la misma dirección, decidieron añadir al tercer actor necesario.

«ASINEM cuenta con las aulas acreditadas, los profesores y la experiencia -explican Julià y Soler-. Tanto Cáritas como Cámara de Comercio habíamos trabajado, por separado, con ASINEM y, por lo tanto, sabíamos que conseguíamos una buena alianza. De hecho, para facilitar el arraigo formativo se requiere que una parte del curso fuera acreditado por el SOIB. Y eso también lo ha aportado ASINEM».

El presidente de ASINEM, Javier Piña, valora al respecto: «La sinergia entre las tres instituciones ha facilitado la formación y la creación de oportunidades laborales para colectivos en situación de vulnerabilidad. De esta manera, ASINEM valora positivamente esta relación, puesto que hay un hueco social que permite cubrir la demanda de profesionales en nuestro sector. Esta formación permitirá incorporar a varias personas al mundo laboral. Cabe recordar en este sentido que un 70% de nuestras empresas asociadas (un total de 553) requieren de esa mano de obra, con lo cual es importante el curso impartido».

Abundando en la materia Piña recuerda que «ahora mismo ASINEM, la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares, agrupa a expertos en electricidad, climatización, fontanería, telecomunicaciones y seguridad contra incendios. Esta evolución refleja la realidad actual del sector, donde las diferentes especialidades se entrelazan y requieren una formación continua y multidisciplinar para satisfacer las demandas actuales y liderar la transición energética».

Y añade aún: «Estamos abocados a la desaparición de materias primas y todas las instalaciones funcionarán a través de la electricidad. Eso implica que necesitamos personas formadas, necesitamos mano de obra desde el nivel más bajo al nivel más alto».

Finalmente, Javier Piña confirma la buena predisposición de las empresas integrantes de la Asociación por acoger las prácticas del alumnado del curso . «Han mostrado -explica-un notable interés en estas iniciativas formativas, de modo que los alumnos pudieron realizar las prácticas, con la perspectiva de obtener un contrato laboral en el secot de las instalaciones al finalizar su formación.

