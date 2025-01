Cuenta atrás para la celebración de HORECA Baleares Mallorca 2025

Cuenta atrás para la celebración de la feria Horeca baleares Mallorca 2025. La cita, una de las más importantes del sector hotelero y gastronómico a nivel nacional, ha sido presentada oficialmente este martes 21 de enero, a las 11 horas en la Sede Consell de Mallorca. Destacadas personalidades han participado en el acto incluyendo a José Luis Córcoles, Director de HORECA Baleares, quien ha guiado el acto; Koldo Royo, Asesor gastronómico de HORECA Baleares; Guadalupe Ferrer, Regidora de Economía, Comercio, Autónomos, Sanidad, Consumo, Mercados y Ferias del Ajuntament de Palma; Joan Simonet, Conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Alejandro Saenz de San Pedro, Conseller de Empresa, Empleo y Energía; y Llorenç Galmés, Presidente del Consell de Mallorca.

HORECA Baleares se realizará este año en Mallorca los días 3,4 y 5 de Febrero, en Menorca los días 11,12 y 13 de Marzo y la edición de Ibiza y Formentera los días 24,25 y 26 de Marzo.

Jose Luis Córcoles, director de HORECA Baleares ha declarado que son ya 15 ediciones que nos han hecho darnos cuenta de la relevancia que tiene para todos los profesionales de Baleares, convirtiéndose en una de las mayores ferias exclusiva para profesionales de España, en su conjunto, más de 300 empresas nos acompañan cada año y casi 30.000 profesionales pasaron por ellas en las ediciones de 2024.

Estas ediciones de 2025 HORECA Baleares ha querido escoger el lema “Buscando el Equilibrio”, el reto de nuestra sociedad es encontrar el equilibrio que haga que el desarrollo no penalice ni a las personas ni al territorio, poniendo en riesgo nuestro futuro, siendo HORECA Baleares un punto de encuentro y unión, creemos necesario que también sea el marco donde los profesionales sean conscientes de la importancia que tienen ellos de cara al presente y al futuro del desarrollo y la necesidad de encontrar entre todos soluciones que nos permitan seguir siendo sostenibles a largo plazo en todos los sentidos, económica y socialmente.

Este año hemos conseguido llevar adelante un nuevo espacio en HORECA Mallorca llamado a convertirse en un lugar de Divulgación, Formación, Reflexión y Debate, la Sala Palma, sala que debe su creación al esfuerzo y dinámica de trabajo del ayuntamiento de Palma con sus áreas de Restauración y Palma Activa les adelanto que será un lugar con muchas actividades enfocadas a conseguir un tejido empresarial más sólido, consciente y evolucionado.

HORECA es un lugar de reivindicación tanto de las empresas como de los profesionales que hacen que el tejido empresarial, como motor de la economía Balear, sea referente en todo el mundo, y el escenario HORECA es el lugar ideal para poner en valor dicho esfuerzo, este año los homenajeados aquí en Mallorca son Jose y Toño del restaurante Atrio, unas personas que han sabido trasmitir en estos casi 50 años que llevan en la profesión, que el tesón y el esfuerzo dan sus frutos, son auténticos, protegen su hábitat y devuelven a la sociedad lo que la sociedad les ha dado, prueba de ello es la creación de su fundación de la que ellos mismos nos hablaran en el escenario HORECA el dia 4 de febrero a las 13h. En Menorca contaremos con Fina Puigdellvall, considerada una de las mejores cocineras de la historia de España, pionera de la sostenibilidad y uso de producto local y KM0, y en Ibiza con Jordi Roca, disruptor y luchador incansable, apasionado de los postres pero sobre todo una persona modelo en muchos sentidos, por ello queremos agradecer a todos ellos que nos acompañen y aprovecharemos para dar un sentido homenaje a muchas personas de nuestras islas que se han merecido el honor de ser reconocidos por sus años de esfuerzo y desarrollo de nuestra sociedad, pues el presente es fruto de su arduo trabajo.

Así mismo destacar también los concursos y agradecer una vez más el apoyo y esfuerzo de los patrocinadores para que sean otro año más un claro exponente de la profesionalidad de nuestros chefs y grandeza de nuestros productos locales, Gracias Consell de Mallorca, Juvimar, le 5 Staggioni, Delicy, Hellman’s Vandermortele y Conselleria de Agricultura.

Margalida Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears, aportó un mensaje a través de la revista oficial del evento, destacando el papel de la feria como un espacio de intercambio de ideas y promoviendo la excelencia, la innovación y la sostenibilidad como pilares del sector. “La fira de referència per al sector torna a obrir les seves portes amb un propòsit de cercar l’equilibri per avançar cap a un futur on l’excel·lència en el servei sigui clau”, destacó en su mensaje.

Llorenç Galmés Verger, presidente del Consell de Mallorca, enfatizó la importancia de la feria como plataforma para promover los productos locales y reforzar el sistema agroalimentario. “La feria es un escaparate de nuestra riqueza gastronómica, tradición e innovación, y un compromiso con la sostenibilidad y nuestras raíces”, afirmó.

Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, compartió unas palabras en la revista oficial del evento, destacando su satisfacción de que la feria se celebre en Palma y subrayando que HORECA Baleares no solo celebra la tradición culinaria de las islas, sino que también

También mencionar a las empresas patrocinadoras que apoyan la celebración de HORECA Baleares Mallorca 2025. Gracias a Balearia, Nissan Nigorra, Coca-Cola y Redexis por respaldar esta iniciativa que impulsa el sector HORECA y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la excelencia.