Pedro Oliver, presidente del Colegio Oficial de Guías Turísticos de les Illes Balears: «Mallorca está ante el reto del control y la gestión de la masificación turística»

Pedro Oliver | Presidente del Colegio Oficial de Guías Turísticos de les Illes Balears. Nacido en Palma en 1970, vive en Selva con su esposa y sus dos hijos. Estudió Turismo en la Universidad de Brighton, Inglaterra y ha trabajado tanto en el sector privado como en el público. Ejerce como guía turístico desde el año 2012 y domina perfectamente el inglés y el alemán.

¿En qué momento se encuentra en la actualidad y en Mallorca la profesión a la que ustedes representan?

Es una profesión muy atractiva y competente dentro del sector turístico, es muy vocacional y requiere de grandes capacidades; no sólo de conocimiento cultural, histórico y artístico del destino sino también de una gestión y de un dominio de idiomas, de modo que los profesionales tienen que estar formándose de manera continua. Pero lo cierto es que en la actualidad está viviendo una situación muy complicada en Mallorca, porque sufre un intrusismo sin control. Los profesionales no podemos competir contra una oferta ilegal que campa a sus anchas. El motivo de ese intrusismo es que la Administración, que tiene competencias en la materia, no está haciendo sus deberes en términos de inspecciones. De hecho, llevan sin producirse no menos de 12 años. El intrusismo, sin duda alguna, es un cáncer para los profesionales; la principal amenaza que sufrimos.

¿Y no se hace nada al respecto?

Cabe decir que el Ayuntamiento de Palma va a aprobar en febrero una ordenanza cívica que implicará, entre otras cosas, que los grupos a los que podrá atender un guía turístico serán, como máximo, de 20 personas. Es una acción clara de desarrollo turístico sostenible, que va a reducir la masificación en el centro de la ciudad. Al pesar de grupos de 40 o 50 turistas a 20, no se van a colapsar las calles de Palma, y el residente lo va a notar. También se va a prohibir la megafonía, con lo cual se generará bastante menos ruido ambiental. Además, está previsto otorgar competencias a la Policía Local para que verifique y controle que quienes ejercen como tales tengan la titulación oficial de guías turísticos.

En su opinión, ¿cómo está Mallorca desde el punto de vista turístico?

Mallorca está viviendo una transformación muy importante. Está claro que somos un destino turístico maduro; la isla es un referente a escala mundial en el ámbito turístico (somos no sólo el foco de muchas empresas sino también de otros destinos que quieren copiar lo que aquí funciona). Hay otra cosa clara: el turismo no es sostenible; es algo que tenemos que entender y ser sensatos al respecto. Por ello mismo, requiere de una gestión y de un control importantes de todos los actores. Dicho esto, Mallorca se encuentra ante un reto muy importante que ningún destino turístico ha sabido afrontar o se ha atrevido a afrontar. Y me refiero esencialmente al control y gestión de la masificación y a la necesidad de generar riqueza para la población local. En este sentido, se está apostando por un desarrollo turístico sostenible. Por primera vez, nos hemos alineado todos (residentes -que han salido a la calle-, empresarios, sindicatos, partidos políticos y, por supuesto, los turistas) a la hora de reconocer que hay una masificación importante en Mallorca y que se requieren medidas para reducir los impactos negativos derivados del turismo. En este sentido, hay una apuesta clara del actual Govern, con la puesta en marcha de las mesas de desarrollo sostenible. Ahora ya se cuenta con el diagnóstico y en breve se presentarán las posibles soluciones. Bajo mi punto de vista, el hecho de poder sentarnos todos en torno a una mesa es ya un gran logro. Entre otras cosas, porque no había pasado nunca antes. En todo caso, hay que advertir que las medidas que se van a promover para paliar la saturación turística no son medidas populares; quiero decir con ello que no van a gustar a todo el mundo.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la Mallorca turística?

Las fortalezas del sector turístico son muy claras: somos un destino turístico internacional, conocido mundialmente; contamos con muchos clientes repetidores; tenemos una cultura, una historia y un arte envidiables; nuestra gastronomía es también de alto nivel. Diría que, excepto pistas de esquí, tenemos de todo. Por sus condiciones climatológicas, se pueden practicar en la isla todo tipo de deportes, desde senderismo o ciclismo hasta vela o golf. A todo ello junto a un aeropuerto internacional con conexiones directas con los principales aeropuertos de Europa durante todo el año. Creo además que el trabajo que se viene llevando a cabo para poner en marcha líneas de desarrollo turístico sostenible también se podrá contemplar en breve como una fortaleza del sector. En cuanto a las debilidades, también están claras: la masificación, la estacionalidad y la necesidad de generar riqueza y oportunidades para la población local. Al no darse esa situación, hay tanta gente indignada. Yo siempre digo que nuestros hijos deben tener, como mínimo, las mínimas oportunidades que sus padres para poder vivir en Mallorca, y eso no está sucediendo.

Cabe pensar que tienen ustedes más trabajo que nunca, al batir récords de turistas en los últimos años…

Para nuestros intereses como colectivo, más no significa mejor. Pondré un ejemplo simplista, pero muy claro: cuando un restaurante ya está lleno, por muchos clientes más que entren en el mismo, no van a facturar más. Por tanto, no van a mejorar sino todo lo contrario, pero esos clientes sin mesa van a entorpecer el normal desarrollo de la actividad. En nuestro caso, más turistas -como digo- no supone mejoras para nosotros. Entre otros factores, porque para prestar el servicio al turista con la calidad requerida se necesita que nuestro estado de ánimo y el nivel de energía sean óptimos, algo que no tendríamos si trabajamos -por poner una cifra- 30 días seguidos. Por el contrario, al haber masificación, se fomenta el intrusismo puesto que faltan guías para atender toda la demanda. En definitiva, tenemos más turismo del que necesitamos para vivir bien. Vamos a llegar pronto a los 20 millones de turistas al año en Baleares, pero -qué paradoja- nuestros hijos seguirán sin poder acceder a la vivienda. En consecuencia, el desarrollo turístico sostenible debe satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer el futuro de las siguientes.

¿Perciben los turistas una cierta animadversión de parte de los residentes? ¿Se corre algún peligro al respecto?

Los guías turísticos tenemos muchísima información, porque nuestra relación es con el cliente final, el turista. Cuando pasamos tres o cuatro días juntos, acabamos siendo colegas, y, por tanto, hablamos de todo. Por otra parte, si hay una manifestación en Mallorca ya no es que se publique la información en periódicos alemanes (que también), sino que incluso aparecerá en las páginas del New York Times. Quiero decir con ello que en el mundo se sabe que aquí hay manifestaciones y que la ciudadanía local se queja de la masificación turística. El mensaje Tourist go home no es el más adecuado, pero es el que se ha transmitido. Pero aquí si quiero matizar una cosa: todos los destinos turísticos maduros y de éxito están viviendo la misma situación; y podemos hablar de Venecia, Roma o Barcelona, entre otros muchos. ¿Por qué? Ahora ya no viajamos una sola vez al año, viajamos tres o cuatro veces. En todo caso, si analizamos bien la situación, observaremos que la indignación social no es contra el turismo sino contra la falta de medidas y la falta de control. Y es una situación que se viene dando con mucho mayor énfasis tras la pandemia.

En contacto permanente con los turistas, ¿perciben sus particularidades según la nacionalidad.?Por ejemplo; ¿qué pide un francés que no solicite un alemán o viceversa?

Esa valoración variará mucho según el tipo de viaje, el tipo de turista, su edad, pero en términos generales sí que podemos fijar unos determinados parámetros comunes según la nacionalidad. A los españoles nos gusta mucho la comida, la fiesta, las playas… Del inglés y al alemán (si los unimos) diría que es un turista que conoce muy bien nuestra isla y que busca establecimientos de calidad, que practica el golf y el senderismo. Si hablamos de los norteamericanos, los más recientes, no buscan realmente playas sino que están más interesados en nuestra historia y en nuestra gastronomía. Es un cliente amante de experiencias, razón por la cual se siente muy atraído por el producto local y artesanal. Quiere llevarse un recuerdo de Mallorca, y no quiere un producto que pueda encontrar en cualquier otro destino. Por lo que se refiere al cliente francés, es amante de playas paradisíacas y del arte. En cuanto al turista nórdico, éste se decanta mayormente por la playa y la naturaleza, mientras que el turista asiático no busca playas ni sol sino visitas culturales. A propósito de la atracción que genera el producto local y artesanal entre los turistas, considero que podemos aprovechar el turismo para impulsar el trabajo de nuestros artesanos y agricultores.

Para poder llevar a cabo la profesión de guía turístico oficial, hay que cumplir varios requisitos. “Es obligado que el profesional acredite un grado universitario en Turismo o bien un grado superior de Formación Profesional en la especialidad de guía-informador turístico. También se requiere el dominio de cuatro idiomas (catalán, castellano y otros dos)·”, explica en este sentido Pedro Oliver. Una vez se reúnen estos requisitos, es la Conselleria de Turismo del Govern la que otorga las correspondientes acreditaciones a los profesionales.

En cuanto a la reputación de la profesión, el presidente del Colegio Oficial de Guías tiene una opinión muy clara. “Nosotros somos los grandes embajadores de los destinos turísticos y, como se dice coloquialmente, caemos bien. Es decir, nos tratan bien las agencias de transporte, las agencias, los hoteleros, los restauradores. Al guía se le respeta y se le valora. ¿Quién nos trata peor? La Administración, al no controlar el intrusismo. Deberíamos seguir el ejemplo de Grecia, donde el Gobierno está haciendo una gran promoción de los guías turísticos oficiales para garantizar la calidad de los servicios a los clientes”.

