Mesón Can Pedro, referencia gastronómica desde 1976

Mesón Can Pedro se acerca al medio siglo de trayectoria al servicio de comensales de todo tipo y condición. A la hora de referirse al éxito del negocio, el fundador, Pedro Esteban, y su hijo mayor y actual CEO, Carlos Esteban, hablan de dos elementos clave: buena calidad de la comida y servicio exquisito y profesional a la clientela.

Pedro Esteban afirma orgulloso: «Nosotros desde que abrimos las puertas al mediodía ya no cerramos hasta pasada la medianoche, porque yo siempre he dicho que el estómago no tiene horario. Sólo cerramos dos días a lo largo del año, y parcialmente: el 24 y el 31 de diciembre, por la noche: Nochebuena y Nochevieja».

El perfil de la clientela siempre ha sido muy variado, y así sigue siendo en la actualidad, si bien con algún matiz diferencial, según comenta Carlos Esteban: «Tenemos como clientes a personas de todas las clases sociales, desde empresarios y jugadores del golf al payés mallorquín de toda la vida. Lo que sí hemos ido advirtiendo es que, con el paso de los años, va ganando peso la clientela extranjera residente en la isla: suecos, británicos, alemanes… En la actualidad, diría que el 60% de nuestra clientela la componen los mallorquines, y el 40% restante entre clientes peninsulares y extranjeros. En verano, sin duda alguna, atendemos también a mucho turista».

Adaptación a los nuevos tiempos

Padre e hijo tienen claro que los tiempos y la sociedad cambian y hay que adaptarse siempre a esos cambios, aunque comporten dificultades y quebraderos de cabeza.

«La gente se ha vuelto mucho más exigente. La pandemia ha sido un punto de inflexión claro en este sentido, pero la tendencia ya se observaba antes. Hace unos años cerrábamos mucho más tarde por la noche (a la una cerrábamos la cocina, mientras que ahora se cierra a las once y cuarto). Con la nueva restricción horaria que plantea el Gobierno, vamos a ver como lo acomodamos todo. En mi opinión, es grave sobre todo acometerlo a mitad de temporada… Además, hay que tener en cuenta que el mercado está muy mal a la hora de encontrar personal que quiera trabajar. Lo estamos viviendo en primera persona», reflexiona en voz alta Carlos Esteban.

A la par, Pedro y Carlos Esteban son de la opinión que, en general, en la sociedad española se ha ido perdiendo la cultura del esfuerzo y el hecho de dar el valor que tiene al trabajo. «Quizás nos lo tengamos que replantear porque si se permiten menos horas por trabajador, para abrir las mismas horas cada día tendremos que contratar más personal, con lo cual los costes se incrementan sensiblemente. Llegado el caso, no nos quedará más remedio que subir precios o reducir las horas de apertura», admiten.

También se lamentan de que la cultura del subsidio y de las pagas gubernamentales no ayudan a la hora de contratar. «A los trabajadores (y todos los somos desde el empresario, al asalariado pasando por el autónomo) nos están expoliando. No puede ser que una persona que esté sin trabajar, en el paro, gane casi lo mismo que una persona que sí está trabajando», afirma Carlos Esteban. A su lado, su padre asiente y añade: «La gente no es consciente de que si a un empleado le pagas un sueldo neto de 2.000 euros netos, en realidad a ti, como empresa, te cuesta 4.000».

Mesón Can Pedro, con sus singularidades, es una empresa familiar, con todo lo que ella conlleva, ya sea en positivo o en negativo. Tras los fundadores, Pedro Esteban y Ana Romera, llegó el momento de ponerse al frente la segunda generación (con Carlos, Dani y Ana), a la que se ha sumado en los últimos años, los primeros miembros de la tercera.

«No es fácil ni sencillo -asegura Carlos Esteban-. Para reforzar los valores esenciales que han hecho de Can Pedro lo que es, nos reunimos cada cierto tiempo toda la familia para recordarlos. Aunque está claro que los tiempos cambian y la sociedad evoluciona, hasta el punto de que yo no les puedo inculcar ni a mi hijo ni a mis sobrinos lo que mi padre ha vivido, porque -por más que yo les cuente- ellos no lo han vivido. No es lo mismo estudiar el arte de la guerra que estar dentro de una trinchera. Tomar el relevo de mis padres al frente del restaurante para mí supone una gran responsabilidad».

Por su parte, Pedro Esteban confiesa estar viviendo un sueño al observar la trayectoria de Can Pedro y el hecho de que sus hijos y nietos sigan con el camino iniciado por él y por su esposa. «Para mí, efectivamente, es como un sueño que mis hijos y ya mis nietos estén trabajando en Mesón Can Pedro. Es más, más de una vez me planteo si lo que hemos hecho con el restaurante es realidad o lo he soñado».

El primogénito y CEO de la empresa se refiere a menudo a la importancia de los valores que le han transmitido sus padres, para el negocio y para la vida. Así, destaca: «De mis padres, lo que más me ha marcado es su humildad, un valor que no se puede comprar: o se tiene o no se tiene. A nosotros, como hijos, nos han enseñado con su ejemplo que si no trabajas, no eres nadie. Al mismo tiempo, nos han inculcado siempre que el trato debe ser igual de profesional y atento a todo tipo de cliente, desde políticos o empresarios de alto copete a compañeros de mi padre en el trabajo de limpiar aviones, que también llevó a cabo en su juventud. También destacaría la capacidad de sacrificio que han tenido los dos: estuvieron 14 o 15 años sin tener un día libre; eso es impensable para mí, a día de hoy; de hecho, no me lo puedo ni imaginar. Suelo recordar en nuestros encuentros familiares que mis hermanos y yo estamos dónde estamos gracias a nuestros padres y a su esfuerzo descomunal».

Orgulloso del relevo, Pedro Esteban echa la mirada atrás y subraya: «Creo que Carlos ya nació con un don para la dirección. Cuando solamente contaba ocho o diez años, ya le gustaba estar junto a mí en la caja a la hora de cobrar. Ya se le veían maneras y una responsabilidad muy apreciable».

Héctor Cúper, cliente ilustre y singular

Los clientes de Mesón Can Pedro, desde sus orígenes y hasta la fecha, se cuentan por millares. Por el establecimiento han pasado comensales de todas las clases sociales y procedencias. En las paredes de Can Pedro cuelgan un sinfín de fotografías de personajes ilustres que han degustado los manjares de la casa: futbolistas, actores y actrices, cantantes, políticos... La lista es enorme.

Pero hay un nombre que a Pedro Esteban, el fundador del establecimento y gran aficionado al fútbol, le quedó especialmente grabado en su memoria: Héctor Cúper, el que fuera entrenador del Real Mallorca.

«Cúper -explica Pedro Esteban- es de las personas más tímidas que he conocido en mi vida, una buena persona. Solía venir con su esposa, sus hijos y su suegra, y se sentaban en un rincón para pasar desapercibidos; siempre estuvo atento y amable con nosotros. Un día se me acercó para preguntarme: ‘Pedro, ¿sabes por qué me gusta venir a tu casa? Por dos cosas, porque la comida me gusta mucho y porque es el único sitio en el que puedo pagar’».

Pedro Esteban, un trabajador tenaz e infatigable

La historia de Mesón Can Pedro no se entendería sin la perseverancia, la capacidad de sacrificio y el afán de superación de su fundador, Pedro Esteban, y su esposa, Ana Romera. Pedro no lo tuvo fácil para ganarse la estima de los mallorquines en lo personal ni para hacerse un nombre en lo profesional, pero en ambos ejercicios ha obtenido la máxima nota.

Nacido en la pequeña localidad de Mesas de Ibor, en Cáceres, la familia Esteban puso rumbo a Mallorca para dejar atrás la pobreza y el hambre. Era el año 1951, y Pedro tenía ocho años. El viaje fue de todo menos cómodo, y tampoco la llegada a la isla fue para tirar cohetes: una orden gubernativa que regía en aquellos tiempos obligaba a retornar a sus orígenes a aquellos forasters llegados a Mallorca sin tener parientes en la isla. Entre comprobaciones de parentescos, los Esteban fueron llevados hasta la cárcel de Palma. «Entonces, estaba en la plaza del Olivar, debíamos de estar ahí unas 200 personas, y a 50 nos metieron en la misma habitación, para dormir en el suelo», evoca.

Inquieto y avispado, Pedro Esteban anhelaba trabajar de lo que fuera y las horas que fuera (cuidó animales, recogió botellas, ejerció de peón y cocinó para sus compañeros en la obra, fue camarero en Casa Gonzalo, propiedad de su tío; acondicionó aviones en el aeropuerto de Palma…) para poder salir adelante dignamente. En 1971, Pedro Esteban se puso al frente de Casa Gonzalo II.

En 1976, Mesón Can Pedro abrió sus puertas para servir la típica comida mallorquina: pa amb oli, sopas mallorquinas, arròs brut, carne a la brasa, frit… y, por supuesto, caracoles.

