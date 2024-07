Lucas Pastor: «Baleares puede ser un referente internacional en transición ecológica para las islas»

¿Cuándo y por qué se constituye el Clúster de Transició Ecològica de les Illes Balears (TEIB)?

El Clúster se constituyó a finales de 2022, como una asociación empresarial. Su origen estuvo en el proyecto de Distrito Innovador de Nou Llevant, donde se detectó el interés por parte de las entidades públicas y privadas de reunirse para impulsar proyectos de innovación y sostenibilidad. Inicialmente, estaba pensado más para la transición energética, pero luego se le dio un abanico más amplio, al hablar de transición ecológica, para que cubriera todos los frentes: generación de energías renovables, economía circular, movilidad eléctrica, uso eficiente de recursos (eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua), la construcción sostenible y la digitalización de redes. Todos estos ámbitos son necesarios para llevar a cabo la transición ecológica hacia una economía más descarbonizada, que es el objetivo final, hacia el cual deberíamos ir.

En poco tiempo han conseguido la adhesión de muchas empresas...

En el inicio, se lograron juntar a 14 entidades públicas y privadas que fueron los socios fundadores del Clúster TEIB. Entre estas entidades había nueve grandes empresas (Emaya, Tirme, Endesa, Red Eléctrica Española, Redexis, Acciona, Sampol, Autoridad Portuaria de Baleares y Estel), tres pymes (U-Energía, Robot y Alcort Ingeniería), el Instituto Balear de Energía (IBE) y la Universitat de les Illes Balears (UIB). Juntar al grupo de fundadores fue relativamente sencillo porque había mucho interés en formar parte de un proyecto así. El reto fue posterior para conseguir aumentar la representación de las pymes y que se sumaran también otras entidades públicas. A día de hoy, se han conseguido ya 33 socios, incluyendo entidades como ASINEM, el Colegio de Ingenieros Industriales (COEIB), el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y la UNED, siendo pymes un 70% de las 27 empresas asociadas al Clúster.

¿Cuáles son los principales objetivos de su Plan Estratégico?

El Plan 2024-2027 se centra en consolidar el propio clúster, incorporando a más pymes; favorecer el lanzamiento de proyectos innovadores fomentando alianzas en I+D+i y compartiendo conocimiento; promover iniciativas de impacto como la organización de actos de sensibilización e incluso impulsar la internacionalización de nuestros asociados y de sus proyectos.

¿Por qué factores pasa él éxito de la transición ecológica en Balears?

No hay una única medida, sino que de lo que se trata es de atacar el problema (principalmente las emisiones de CO2) desde todos los frentes y desde todos los ámbitos posibles. Trabajando sólo desde un frente no se puede atajar el problema de fondo. Es decir, por mucho que la electricidad se genere con energías renovables, no avanzaremos mucho si, además de eso, sectores con mucho peso en las emisiones -como la industria o la movilidad- no están electrificados, no emplean gases renovables, como el biogás o el hidrógeno verde, o si no potenciamos la circularidad de nuestra economía.

Se supone que la ciudadanía debe contribuir a la transición ecológica, a partir del conocimiento y de la sensibilización.

Así es. De hecho, una de las actividades que tiene el Clúster por desarrollar y sobre el que pondremos el foco en este semestre es precisamente organizar talleres, eventos y demás actividades para ayudar a sensibilizar y concienciar a la población en general. En este sentido, participamos en la edición de este año del Dia de les Illes Balears.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Balearesdesde el punto de vista energético?

Energéticamente, Baleares tiene algunas ventajas y bastantes desventajas. Entre las primeras, destacaría que el nivel de concienciación social es importante y que las entidades públicas y privadas han llegado a la conclusión de que no hay mejor forma de promover el turismo en las Islas que haciendo que éstas sean realmente sostenibles. En cuanto a las desventajas, la principal diría que es la limitación de espacio. En islas como Mallorca o Ibiza, por ejemplo, tenemos un espacio muy limitado para instalar energía solar fotovoltaica, y es difícil además que aprovechemos otro tipo de energías, como la eólica o la eólica marina. En Menorca también existe el mismo problema, aunque allí sí que es algo más viable el empleo de energía eólica. En general, podemos decir que todo el mundo está a favor de la transición ecológica, hasta que se ve afectado directamente. Por tanto, debe haber diálogo entre todos, porque si realmente queremos llegar al objetivo (que es descarbonizarnos) debemos visualizar con qué fórmulas contamos y aplicarlas. En el reto de la descarbonización no existen fórmulas mágicas.

¿Qué rol concreto juega el Clúster en ese escenario?

Desde el Clúster lo que intentamos es objetivizar todo eso en datos para poder tomar las decisiones oportunas y en el momento adecuado. En esa dirección, el Clúster, el Govern, los consells, y el IBE participamos del programa europeo Clean Energy for EU Islands. Gracias al mismo, la Unión Europea nos va a hacer estudios gratuitos de transición energética sobre aquellos temas que le solicitemos.

¿La ecología y el ecologismo pueden y deben ser rentables?

Los proyectos en el ámbito de la transición ecológica no se pueden evaluar solamente desde el punto de vista de su rentabilidad económica, pero evidentemente no se puede descuidar. Me explico: un proyecto en este ámbito, y probablemente en cualquier otro, tiene que ser viable, desde cinco puntos de vista: viabilidad técnica, económico-financiera, legal, social y medioambiental Al final, tendrá que haber necesariamente un equilibrio y valorar todo en conjunto. Habrá veces en que la viabilidad económico-financiera no sea tan alta por el estado de la tecnología o por otros motivos, pero será muy alta su viabilidad social (generando muchos puestos de trabajo, por ejemplo) o medioambiental; entonces se debe intentar darle un pequeño impulso para mejorar la rentabilidad del proyecto o su capacidad de financiarse, que se pueda hacer una realidad y que esa realidad se pueda sostener con los años. Hay veces que ocurre, por ejemplo, con los proyectos que emplean tecnologías muy innovadoras, que son muy viables desde todos los ámbito, pero -precisamente por ese componente innovador- resultan difíciles de financiar porque son más arriesgados. En esos casos, también es fundamental poder contar con mecanismos de ayuda para que los proyectos en cuestión no se queden en el cajón.

Pretenden ustedes que Balears se convierta en referente internacional en transición ecológica. ¿Es un objetivo factible?

Si podemos aprovechar las ventajas que he comentado, podemos ser un referente en transición ecológica, sobre todo en islas, porque las islas a escala mundial tenemos problemáticas particulares y comunes. Hay muchas islas repartidas por el planeta y todas comparten problemas comunes en el ámbito de la energía, del agua y de los residuos (en muchos sitios aún existen los vertederos, por raro que nos parezca en la actualidad en Mallorca). En muchos casos, están faltos de tecnología y de empresas que les puedan aportar soluciones a esos problemas. Si nos posicionamos bien como islas sostenibles, luego podríamos exportar nuestro modelo y facilitar que nuestras empresas lideren esa exportación. El objetivo de fondo del Clúster no consiste sólo en conseguir la transición ecológica de Baleares sino también en poder ser un modelo para que otras islas y regiones la puedan conseguir.

¿Qué proyectos están llevando a cabo actualmente desde el Clúster?

En Ibiza, estamos trabajando en un proyecto muy interesante e innovador (liderado por Estel en colaboración con otros socios del Clúster como la Autoridad Portuaria de Baleares y la ingeniería Prosolvers, en el que también se han interesado en participar otros socios como Redexis, la UIB y Sol Sulet) para producir electricidad e hidrógeno verde a partir de la energía del oleaje, con una ayuda solicitada a Puertos del Estado. Otro proyecto entre socios de Clúster en el que se está trabajando consiste en desarrollar una planta agrovoltaica (que combina la generación de energía fotovoltaica y el uso agrícola) para valorizar la salmuera de desalación. Permitirá reducir el vertido de esa salmuera al mar y aprovecharla para producir hidrógeno verde y productos químicos de mucha utilidad como el hipoclorito de sodio.

Agrupación Empresarial Innovadora

En junio, el Clúster fue reconocido por el Ministerio de Industria y Turismo con el sello de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Para ello, el Ministerio valoró la duplicación del número de socios, la definición de una estrategia de desarrollo sectorial (con una decena de proyectos de I+D+i), la demostración de la viabilidad económica de la entidad y sus posibilidades de proyección internacional. Pastor valora la relevancia del hecho. «Es de récord que hayamos conseguido el registro en tan poco tiempo. Hay que reunir distintos requisitos: representar, como mínimo, al 30% del sector en términos de facturación. Ahora tenemos 33 socios, que representan más del 50% de la facturación; estamos por encima del 4% del PIB de la Comunidad, con una facturación de más de 1.200 millones de euros».

Además del sello ministerial, el Clúster fue integrado por el Govern en la lista de clústeres innovadores de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital.

