Port Adriano acoge por segundo año consecutivo unas jornadas de navegación sostenible

El 28 y 29 de junio la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos y Port Adriano invitan a disfrutar de las jornadas de navegación en el evento organizado por las dos entidades el PORT ADRIANO ELECTRIC BOAT EXPERIENCE 24, un evento donde se dará visibilidad y voz a la náutica sostenible y la transición energética en el mar e instalaciones portuarias.

Por ello invitamos a todos los amantes del mar a participar en estos días de navegación en Barco Eléctrico donde podrán disfrutar de una muestra de embarcaciones eléctricas ( X-SHORE, Medvolt Marine, LASAI SOLAR BOATS, Velero GALAXY, Catamarán BLUE CYCLES, entre otros ...) y soluciones náuticas sostenibles para los Green Ports, como los cargadores de carga rápida llamados Electrolineras, y también una exposición de motores eléctricos y baterías marinas con marcas como (Torqeedo, Epropulsion, Pulsar, Parsun, Recmar Battery, Haswing, Wolong…)

El programa para la descarbonización marina se completará con la presentación en exclusiva del SUN DOCK, plataforma flotante solar autónoma que propicia la carga para barcos eléctricos e híbridos, además de poder cargar las baterías de servicio de las embarcaciones tradicionales en espacios de lámina portuaria y/o zonas de fondeo, un sistema único que se presentará el 28 de junio a las 12 h en las instalaciones de PORT ADRIANO.

También se cuenta con la presentación del primer catamarán de pasaje eléctrico en las Islas en BLUE CYCLE, con autonomía y carga de pasaje de unos 45 pax máx. Donde será factible probar todas las embarcaciones con salidas de navegación desde Port Adriano hasta las Islas Malgrats.

Para la jornada de puertas abiertas, es imprescindible reservar gratuitamente para las salidas de navegación del viernes 28 por la tarde y toda la jornada del sábado 29 de junio, enlace web www.anbe.online

Ven a disfrutar de lo que más te apasiona el mar, navegando en Barco Eléctrico. Are you Ready Fort the CHANGE?