Travel To Zero recibe la ayuda del programa Moves Singulares II

Travel to Zero es una aplicación para viajeros y locales que persigue un objetivo ambicioso: potenciar la electromovilidad. Se trata de un proyecto que nació en 2022 de la mano de Proa Group, un grupo de automoción líder en Baleares que está haciendo una apuesta muy fuerte por la sostenibilidad. Su iniciativa ha sido premia-da con la ayuda del Programa Moves Singulares II, que busca incentivar proyectos de desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica.

Este apoyo financiero ha sido otorgado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, todo dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una ayuda que permite a Travel to Zero consolidarse como una guía de referencia en ecologismo. Su contenido presenta una forma de descubrir la isla a partir de la movilidad cero emisiones. Cuenta con una filosofía centrada en la divul-gación del producto local y en poner de manifiesto la relevancia de la artesanía. Esta es una guía que pretende sensibilizar al público a través de un consumo más cons-ciente con el entorno. Dispone de un mapa con un gran número de proyectos autóc-tonos y sostenibles. Entre sus páginas, el visitante también puede encontrar un portal de alojamientos respetuosos con el medio ambiente. Travel to Zero se lanzó con la meta de reducir de manera notable el impacto de CO2 en las Baleares.

Para obtener más información sobre la guía, el usuario puede acceder a www.traveltozero.com y navegar por sus páginas.