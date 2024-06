Marco Mendoza: «No somos conscientes de que como humanidad estamos muriendo lentamente»

¿Cuáles son los ejes de actuación de TrueWorld?

Nuestro trabajo está articulado en torno a tres ejes fundamentales. Uno es la monitorización y el uso de tecnología innovadora, satelital y geoespacial. Ese eje tiene dos aspectos clave: tiempo real y trazabilidad; en este sentido somos la única empresa en el mundo que emplea blockchain para trazar todos los datos y ofrecer transparencia: sabemos quién, cuándo y cómo ha gestado el dato. El segundo eje son infraestructuras e instalaciones. Tanto para pesca como para agroalimentación, hacemos instalación de sensores para combinar la información vía satélite con lo que está ocurriendo en el suelo. Ahora estamos con la monitorización de la Tramuntana (contaminación acústica, del aire…), a través de Tramuntana XXI. También estamos monitorizando Son Espases, un proyecto muy potente en Can Misses. Permite a esos centros saber cuál es su huella de carbono, su huella hídrica… Y el tercer eje es el diagnóstico exhaustivo del impacto social y ambiental de cada actividad. Nos apasiona progresar en materia de educación y ciencia. Todo va encaminado a mejorar todo el sistema de auditorías y consultorías: las empresas se gastan mucho dinero en papel que se va a una estantería o a un cajón. Todo lo que ofrecemos nosotros es medible.

En 2023, la ONU les premió. No es algo que puedan decir muchas empresas...

Efectivamente, el pasado año fuimos distinguidos por la ONU como reconocimiento a nuestro modelo predictivo para determinar cómo afectarán los distintos escenarios climáticos al planeta a través del análisis de los denominados ‘signos vitales’: subida del nivel del mar, pérdida del hielo en los polos, emisiones de CO2, anomalías de temperatura, desertificación…). En 2022 fuimos la start-up del año en los Golden Awards.

Usted es el fundador y cabeza visible de TrueWorld, pero ¿quiénes la componen en la actualidad?

Es un proyecto de un equipo y yo soy el director de orquesta. True World son 23 socios. La idea es que las personas se sientan parte de la empresa y su vínculo sea más allá de tener un trabajo. Hemos entendido en TrueWorld que hay que atraer y mantener talento. Somos una start-up, no podemos competir con los sueldos de una gran multinacional, pero en contrapartida queremos crear una empresa estable y fundamentada en su propósito. Nosotros no medimos nuestro éxito por el estado de las cuentas corrientes sino por el impacto que estamos generando, ya sea en educación a niños, en luchar contra la exclusión social, monitorización de áreas marinas protegidas... Humildemente, intentamos cambiar para bien la vida de alguien.

¿Cuál es la tipología de clientes?

Tenemos desde soluciones para la pequeña empresa. En este sentido, tenemos un convenio con PIMEM para poder llegar a sus establecimientos, para que toda empresa que así lo considere pueda medir, calcular y saber cómo tiene que desempeñarse. Por otra parte, tenemos como clientes Tramuntana XXI, el Comité Olímpico Españo (COE), el Pacto Mundial de Naciones Unidas, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la concesionaria de Son Espases, que es pionera a escala mundial. La concesionaria ha presentado el proyecto de Mallorca a toda la red de sus centros para conocer su impacto ambiental en cada momento. En el caso del COE, nos han contratado para medir el impacto de los Juegos Olímpicos de París desde el punto de vista de la delegación española. Queremos que la primera medalla que gane España en esos Juegos sea la de la sostenibilidad.

¿Cuál es el mensaje que dirigiría al conjunto de la sociedad en relación con el cambio climático?

Es importante que llegue un mensaje contundente a todo el mundo; es decir: debemos empezar a entender que 1’5 grados centígrados de aumento de temperatura hasta 2150 (establecidos en los Acuerdos de París en 2015) no puede ser ni un hito empresarial ni una meta política; es un límite físico. Y en esa lucha debemos trabajar todos a una, dejando de lado egos y otras motivaciones. Debemos entender todos que si no empezamos a trabajar de un modo mucho más revolucionario e inmediato por el mar balear (e incluso diría por nuestras islas y por nuestro nivel de bienestar), no lo va a hacer nadie por nosotros. Los primeros que tenemos que frenar la sobreexplotación de recursos naturales somos nosotros. Mucha gente me pregunta: ‘¿Pero qué puedo hacer yo?’ Y respondo que cada uno de nosotros somos los consumidores y los votantes, y como tales podemos hacer muchísimo. Aunque nos cuesta hacer reaccionar a la gran empresa y a las instituciones, podemos sumar en nuestras acciones diarias: en cómo me voy a mover, en dónde voy a comprar, qué tipo de productos compro; dónde y cómo voy a pasar mis vacaciones… Esas decisiones sí son responsabilidad de cada uno. Cabe recordar que en esencia la historia nos indica que la economía se basa en productividad y en rentabilidad. La pregunta que formulo es: ¿hay un cambio de paradigma que pueda hacer que Baleares no sólo invierta esta curva sino que sea también una potencia en otros modelos económicos, como la economía azul? La respuesta es que por supuesto que sí; el tema es cómo y cuándo. Para el cómo es obligado que se escuche a todo el mundo; para el cuándo, hay que reaccionar de inmediato y trabajar en un buen diagnóstico.

¿Qué opina de la saturación turística de Mallorca??

Mi reflexión es la siguiente: estamos de acuerdo en que tenemos limitaciones físicas como isla, limitaciones en capacidad de alojamiento, limitaciones en sus carreteras, en sus espacios naturales y en sus playas, pero no nos promocionamos como una ‘edición limitada’ ni nos enorgullecemos de ese valor, sino que seguimos pensando que el volumen -que requiere menos especialización- es el que nos va a salvar. Se van dando pasos, es cierto, pero ni mucho menos los suficientes para afrontar la situación. Si no actuamos con determinación, mataremos la gallina de los huevos de oro, porque el turista de calidad no vendrá a Mallorca ni a Baleares en su conjunto. Por otra parte, estamos dejando muy claro a todo el mundo que Mallorca (y Baleares) es un destino capaz de alojar y mover logísticamente a millones de personas. Pero se nos ha olvidado completamente el capítulo de enseñar que aquí amamos al turista y amamos el futuro, pero sobre todo amamos y respetamos nuestra tierra. En este sentido surge en 2024 la iniciativa Amar el Mediterráneo, de la que nosotros somos impulsores, al ver la necesidad imperativa de unir a los distintos actores (ONG y fundaciones) que estaban trabajando en conservación marina. Su singladura se inició en abril con el Trofeo Princesa Sofía y vive un nuevo episodio con la participación en la Regata solidaria de Proyecto Hombre en Alcudia el 1 y 2 de junio y la instalación de un córner de sostenibilidad, articulado en torno a ciencia, educación y deporte.

En esa concienciación hacia la sostenibilidad, ¿cuáles serían los pasos a seguir?

Las leyes dicen que empecemos a medir, registrar e informar del impacto ambiental, pero sólo en lo referido a energía y combustible, y omite la parte más importante, que es la indirecta. Para hacernos una idea, un hotel podría decir que tiene impacto cero porque ha instalado placas solares. Yo le preguntaría: ¿y los 80.000 escandinavos que han venido a la isla en avión y han alquilado un coche no tienen nada que ver con ese hotel? Hay que medir todo para poder valorar donde podemos y debemos mejorar. La transición energética ya se está produciendo: las renovables no pueden ser el eje del cambio, son parte necesaria de la transición. Hay que tener visión satélite para ver las cosas con objetividad, sin interpretaciones partidistas o interesadas. Es muy difícil arreglar algo cuando uno mismo está dentro del problema. La fotografía no es muy positiva; la realidad nos dice que en este 2024 vamos a batir récord de emisiones en el mundo. Es cierto que se reduce más que nunca, pero el aumento de consumo todavía sigue su curva. En definitiva, seguimos suspendiendo. Estamos muriendo lentamente en un escenario del que no somos todavía del todo conscientes; cuando lo seamos, será demasiado tarde. Ante este escenario y ante nuestros hijos y las futuras generaciones, hay dos posicionamientos: ser parte de quienes lo causaron o ser parte quienes fueron parte de la solución; no hay mucho más en medio. Nos enfrentamos a una situación de incomodidad necesaria

¿Qué opinión tiene la joven activista Greta Thunberg?

Alguno de los mensajes más contundentes que he escuchado en los últimos años han salido de ella. Me quedo con dos: que los jóvenes exigen justicia climática y que necesitamos puestos de trabajo verdes. A menudo nos cuesta captar la atención de las audiencias adolescentes y necesitamos hablar con ellos por sus vías y a través de sus líderes de opinión. Por tanto, Greta es un vehículo destacado en este sentido.

«Sondeamos lo que nos dice la Tierra»

¿Cómo y cuándo se gesta TrueWorld?

He estado trabajando para el sector turístico toda mi carrera a escala internacional y para compañías de Baleares. Al llegar la Covid, estaba colaborando en un proyecto de la UIB. La pandemia nos dejó a un grupo de científicos e ingenieros el interrogante de hacia dónde tirar, por la incertidumbre reinante. Aprovechamos esa circunstancia, buscamos una manera de traspasar las barreras de la información y de ver qué decían los datos. Todo nació por la necesidad de alojar transparencia hacia datos que la sociedad tenía el derecho de conocer de manera directa, sin interpretaciones ni políticas ni geográficas.

¿Y cómo desarrollaron ese anhelo?

Intentamos crear un gemelo digital de la Tierra, que es lo que es TrueWorld. Gemelo digital es la recreación de cualquier elemento físico en un entorno digital que permite crear las modificaciones necesarias para ver cómo esas alteraciones dan un resultado u otro. Es como un Google Earth creado en Mallorca en el que se ofrecen datos de impacto ambiental, de densidad... Datos que, desde el punto de vista de crisis climática, son importantes. En los últimos 30 años el nivel de información que se obtiene de cualquier lugar o individuo es a una escala que permite tomar buenas decisiones o, cuando menos, decisiones objetivas. Aún así, la mayoría de instituciones o empresas han tomado esa información para otros propósitos. La pregunta clave es ¿dónde está el sondeo de lo que dice la Tierra? Esa es nuestra labor.

Suscríbete para seguir leyendo