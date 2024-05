Mágica y glamurosa cita con el vino en la fiesta Wine Days DO Binissalem, que tuvo lugar anoche en el claustre Sant Francesc de Palma

Acto central de la 11ª Edición de Wine Days en el que partciparon 9 bodegas de la DO Binissalem: Bodegas José L. Ferrer, Jaume de Puntiró, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca Sa Padrina, Vinya Taujana, Sebastià Pastor, Can Verdura Viticultors, Santa Catarina y Can Fumat y que contó con la colaboración de 4 chefs de ASCAIB: José Cortés, Cati Pons, Juan Pinel y Marga Brunet que elaboraron 4 tapas con productos de las IIGGPP Sobrassada, Ametlla, Oli y Ensaïmada de Mallorca y la DOP Formatge Mahón‐Menorca.

Una cita anual a la que asiste un público diverso en origen y edad, dispuesto a pasar una velada inolvidable en el marco de un Claustro gótico maravilloso, en pleno centro histórico de Palma. Un auténtico lujo!

Cerca de 1200 personas entre residentes y visitantes de diversas nacionalidades, se dieron cita en el Claustro desde las 18:30 h hasta las 22:30 h, disfrutando de numerosas referencias de vino y las nuevas añadas ofrecidas por las bodegas, acompañamiento ideal de las propuestas gastronómicas de los chefs y todo ello, amenizado con una selección de música que deleitó a los asistentes.

El evento contó con la asistencia de Joan Simonet, Conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Pilar Amate, Consellera de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca, Joan Llabrés, Dir. General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local; Fernando Fernández, Director General de Agricultura, Álvaro Roca, Director Insular de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca, así como, representantes de los productos de calidad, colaboradores inestimables en el evento: Joan Mayol, presidente y Lidia E. Larrey de las DO Oli de Mallorca i Oliva de Mallorca; Andreu Palou, presidente, y Antonia Torres, gerente de la IGP Sobrasada de Mallorca; Miquel Riera presidente de la IGP Ametlla de Mallorca, Daniel Arias, presidente de la asociación de Sumilleres de Baleares, Raimundo Clar y Genoveva Fontenla de la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, beneficiarios de un 1€ por cada copa vendida. Tampoco faltaron representantes de los medios de comunicación, amigos y seguidores de la DO Binissalem.

¡Una cita con el vino, imprescindible ya, en el calendario de eventos de la primavera mallorquina!

Hasta el 26 de mayo se ofrecen experiencias enoturísticas diversas y para todos los públicos en bodegas, viñedos y otros entornos de la comarca, que van de la gastronomía a la música y al arte, pasando por el deporte, el bienestar, cine, talleres, catas o maridajes y, siempre, con la viña y el vino como hilos conductores.

El programa se puede consultar en: www.binissalemdo.com/winedays