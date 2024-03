Inaugurada «Mater Randa», nova icona de l’economia social i sostenible impulsada per l’organització Mater

L’organització Mater ha inaugurat, avui matí, «Mater Randa», que ha suposat la remodelació i el canvi d’ús de l’antic convent de la Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia al poble de Randa, el qual ha estat en desús en els darrers anys.

L’acte ha comptat amb la participació i intervenció del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, i el conseller executiu de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, i la presència del director general d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears, Pedro Codes, la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, les batlesses d’Algaida i Montuïri, Margalida Fullana i Paula Amengual, i el batle de Costitx, Antoni Salas. Així mateix, a la inauguració, hi ha sigut presents, també, la Direcció de l’entitat i persones usuàries dels serveis brindats a Mater Randa.

L’edifici de dues plantes, situat a una parcel·la de 976 metres quadrats, s’ha reconvertit en un establiment turístic, mentre que l’hort s’ha rehabilitat, adequat i equipat amb l’objectiu d’esdevenir una explotació agrícola destinada a la producció ecològica de cítrics.

Segons la directora general de Mater, Bàrbara Mestre, « Mater Randa és un nou recurs de formació especialitzada de l'organització que ha sigut possible gràcies a la visió de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Un nou equipament que sorgeix de la nostra vocació de servei a les persones amb discapacitat intel·lectual». Per la seva part, la batlessa d'Algaida, Margalida Fullana, ha assegurat que « Mater Randa és una oportunitat per destacar el poble, en un entorn immillorable, on els grans protagonistes són les persones usuàries de l'entitat». «El turisme no és el problema, és part de la solució, i aquest és el millor exemple», ha afirmat el conseller executiu de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, per la seva part, ha declarat que « Mater és un model d'èxit, i aquest projecte demostra com és possible confluir diferents serveis en un mateix recurs amb l'objectiu d'assolir la inclusió sociolaboral». Finalment, la superiora general de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia, Alicia Garcia, ha clausurat l'acte amb unes paraules d'agraïment a les administracions que fan possible els serveis que brinda Mater. «Mater Randa permet visibilitzar Mallorca amb la bellesa que conté, no només externa sinó també interna, de les persones», ha finalitzat.

Grup Mater Randa. / Mater

Mater Randa: noves oportunitats de formació i inserció laboral

L’establiment turístic compta amb un total de dotze places i entra a formar part del catàleg de Mater Tourism, la línia de turisme rural i sostenible del Centre Especial d’Ocupació (CEO) de l’organització. El manteniment i l’explotació de les instal·lacions de Mater Randa possibiliten, per una banda, la formació professional (Formació Dual) i la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament i, per una altra, la diversificació de l’oferta de places de tallers prelaborals del Servei Ocupacional.

Pel que fa als tallers prelaborals, se’n poden beneficiar tant els/les residents als municipis de la Part Forana- especialment, a la comarca del Pla de Mallorca-, com aquelles persones que, sent ateses als centres i serveis socials de Palma, requereixen un tipus de recursos relacionats amb espais oberts per tal de millorar la seva autonomia, probabilitats de participació comunitària i, en definitiva, la seva qualitat de vida.

De manera general, aquests tallers pretenen reforçar no només competències tècniques, sinó, a més, potenciar hàbits i capacitats transversals que facilitin el pas a l’àmbit laboral, protegit o ordinari. Així, s’utilitza un model basat en la promoció d’una atenció integral i personalitzada, que compensa els factors de vulnerabilitat i, sempre, des d’un enfocament multidisciplinari.

A més a més, Mater posa a disposició dels seus usuaris/àries en edat laboral llocs de treball protegit a través del Centre Especial d’Ocupació d’imprescindibilitat social i sense ànim de lucre. Aquests llocs són una oportunitat perquè les persones amb discapacitat intel·lectual guanyin autonomia i aprenguin a desenvolupar-se en el mercat laboral. La sostenibilitat i el respecte al medi ambient són els eixos principals sobre els quals es vertebren les diferents línies de negoci d’aquesta particular empresa.