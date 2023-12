Antoni Gayà y Carolina Domingo: «El pequeño comercio otorga a los pueblos y ciudades su imagen más amable»

¿En qué punto se encuentra el pequeño y mediano comercio de Mallorca?

Carolina Domingo (CD): Está en una situación preocupante. Una situación agravada porque, tras la pandemia, la compra por parte de la clientela ha cambiado mucho y ha perjudicado bastante al pequeño comercio. Con el Covid, la gente descubrió, a la fuerza, una nueva forma de comprar: a través de internet. Esa dinámica ha seguido tras la pandemia, sobre todo por parte de la juventud. Desde las patronales estamos trabajando para que se revierta esta situación, a través de sensibilización. Tanto desde Afedeco como desde Pimeco solicitamos a las instituciones, como responsables, para que transmitan esa sensibilidad respecto a la importancia de comprar en el pequeño comercio, sobre el que pivota la economía de muchas familias. No es, por tanto, sólo comprar un producto, sino también lo que comporta esa compra.

Antoni Gayà (AG): Totalmente de acuerdo con esa descripción. Añadiría que las administraciones (antes y ahora) se llenan la boca de expresiones como ‘economía circular o ‘comercio circular’, pero no hacen nada para que así sea. Cuando uno compra en una plataforma de internet, ese dinero se va a un paraíso fiscal y no queda nada en Mallorca. Eso se sabe, pero nadie hace nada para evitarlo. Hace un par de meses, desde la Confederación Balear de Comercio (CBC), en la que estamos integrados tanto Afedeco como Pimeco, presentamos una denuncia en Madrid por competencia desleal: las grandes plataformas no juegan con las mismas normas que nosotros; entre otras cosas, no pagan impuestos en España. Con relación a la huella de carbono, el impacto del comercio de proximidad supone el 0,001% en ese impacto, mientras que Amazon, por sí solo, es un 18%. Sin embargo, nosotros hemos tenido que implantar muchas medidas (aire acondicionado a determinada temperatura, por ejemplo), en tanto que no lo ha tenido que hacer quien genera un impacto mucho mayor. El problema no es tanto la venta por internet como las grandes plataformas.

¿Qué aporta el pequeño comercio a los distintos municipios?

AG: Nosotros hablamos más de comercio de proximidad, que es aquel al que el que el cliente pueda ir a comprar andando. Hace ya tiempo que Pimeco y Afedeco venimos trabajando con los centros comerciales urbanos, que son mucho más ecológicos y fomentan los paseos de las familias por las ciudades. Es suficiente con ir un par de años atrás, a la pandemia: entonces, la gente se lamentaba de que las ciudades estaban vacías y sin vida. Una ciudad sin comercio es una ciudad muerta. Por el contrario, el pequeño comerciante otorga a la ciudad su imagen más amable.

CD: El pequeño comercio es el que aporta seguridad, iluminación en los pueblos y ciudades... La ciudadanía quiere pasear por zonas en las que haya tiendas, porque éstas otorgan un ambiente muy familiar.