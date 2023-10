La implantación de la EXCELENCIA dentro de una empresa, considerada como la calidad-talla de cada cliente, debe hacerse en su TOTALIDAD, como una cadena suma de excelencias. Esta, no funciona cuando se desea que solo una parte de la organización sea la que “VIVA EN CALIDAD”, porque esta parte y su nivel de calidad dependerá de la calidad que les llegue a las otras partes de la organización.

Conseguir la excelencia, como la suma de calidades en el nuevo mercado de oferta, donde el cliente puede escoger y en consecuencia ser más exigente porque quiere premiarse y estar rodeado de redes sociales, significa siempre un cambio de valores de lo que llamaban en el ya olvidado, plácido y facilón mercado de demanda “CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN”. Es decir, pensamientos, usos y costumbres de sus profesionales.

La gestión de la calidad más habitual que observo es la calidad post mortum, porque analiza los resultados cuando el cliente ya se ha ido, no se mide a tiempo real, por lo que no sirve para caminar hacia la excelencia. La calidad teórica debe siempre convertirse en calidad real a tiempo real que camina hacia la excelencia, lo que siempre significa revisar el propio organigrama y el perfil de quienes ocupan su espacio. Muchos no cambiarán y otros no serán necesarios. Si TODOS creen en la excelencia, el éxito continuado estará asegurado con “GENIO E INGENIO CREATIVO”.

Recuerde que “LA CALIDAD O SE HACE O SE DESHACE” convirtiéndose en otro CHISTE, porque no valen actitudes intermedias.

La EXCELENCIA, también significa que todas las personas, sus métodos, su tecnología y su organización, están basadas en procesos que satisfagan a los clientes, tanto en la preventa, como en la venta y en la postventa, convirtiéndoles en perfectos anfitriones, vendedores, proactivos y polivalentes, sin olvidar que los empleados les satisface y facilita trabajar con calidad para conseguir la excelencia, antesala imprescindible para VENDER, VENDER Y VENDER.

El programa de EXCELENCIA, hace posible que se comiencen a utilizar principios, términos y medidas, tanto de la satisfacción como de las ventas que permiten que se modifique a tiempo real las formas de trabajar que no suman a la excelencia, evitando las quejas de los clientes por los posibles errores en la calidad-talla de cada cliente.

Lo que habitualmente suele suceder es qué en las empresas, se implanta la excelencia, pero sólo hasta cierto punto. Ello significa que la excelencia suele ser un programa que se establece, se promociona, se publica y se pide a la gente que lo compre, y lo haga suyo. Así puede funcionar, pero con RIESGOS, porque para que un programa de excelencia se mantenga vivo y se convierta en ventas, es necesario un continuo esfuerzo de estímulo, promoción, anuncio, incentivo y hasta de establecimiento de controles para asegurarnos de que la suma de programas de calidad funcionan a nivel excelente. Y suele funcionar si se potencia. Pero si el énfasis en la calidad, desde los que regentan el programa se diluye, posiblemente la calidad decaiga y la excelencia se convierta en otro chiste.

En consecuencia, implantar un programa de EXCELENCIA, fruto de la CALIDAD TOTAL, significa CAMBIO, palabra a su vez atractiva para unos y peligrosa para otros, precisamente para los que quieren seguir pensando y actuando con todos sus privilegios, como lo hacían en el facilón y ya olvidado mercado de demanda dónde los clientes se conformaban con servicios fotocopias de talla única. Estos tóxicos no quieren cambiar a favor de los clientes, haciendo ver que no ven los cambios o que son pasajeros o que trabajan mucho, que son sus derechos, como si les pagara el ángel de la guarda. Obviamente, si se les deja sueltos acaban destruyendo la marca de la empresa. Y ya sabe: “SIN MARCA, SÓLO SE OBTIENEN PRECIOS DE SUBASTA".