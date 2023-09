Habitualmente, cuando hablamos de felicidad lo solemos relacionar, si no siempre, casi siempre a la vida personal… somos, o no somos felices cuando pensamos en nuestros seres más cercanos, nuestras mascotas, nuestras vacaciones… Sin embargo, tenemos que preguntar: “¿En el trabajo, qué tal?”, y ahí nos encontramos, en muchos casos, con un: "Bueno bien, ahí vamos..." o en los peores casos un mejor no hablemos de eso.

Relacionar la felicidad y las empresas es la fórmula más fácil para alcanzar el éxito, tanto personal como profesional, difícil es estar descontento 8 horas de tu día (profesional) y que ese descontento no se lleve al terreno personal de la misma forma que si en nuestra vida personal estamos pasando un mal momento, una enfermedad, una preocupación, un momento de incertidumbre, será difícil, muy difícil que la gente que nos rodea no lo perciba. Como dato, comentaré que sí, y solo si quieres aumentar un 88% la productividad de tu organización invertiría en contribuir a la felicidad de tu equipo de profesionales. La pregunta es ¿Cómo aumento la felicidad de mis equipos? Los profesionales felices son los que se alinean con los objetivos de la organización y aumentan así su compromiso con la misma, especialmente ahora en un momento de transición de la mayor parte de las organizaciones que se ven en el camino de la innovación digital y en la continua adaptación a los mercados que estamos viviendo. Te adelanto que los factores que debemos tener en cuenta para colaborar en la felicidad de nuestros equipos: Mejorar la autonomía y la libertad en la medida de lo posible y en relación con el cargo, la toma de decisiones. Permitir incorporar variaciones en las tareas y un margen para las ideas creativas. Importancia de la tarea y de las funciones independientemente del rol y de las jerarquías. Reconocimiento de sus funciones, agradecer el aporte que hace a la organización y como su papel es importante dentro de la empresa. Facilitar procesos de formación y de especialización que permitan a los profesionales mejorar tanto en calidad como en la cualificación del puesto. Soporte social en el puesto de trabajo. Fomentar la retroalimentación y la comunicación bidireccional de forma circular con toda la organización. Mejorar las condiciones ambientales, en la medida de lo posible, ubicación, luz, accesibilidad… Fomentar redes sociales y profesionales entre los miembros de organización. En conclusión, la felicidad de tus profesionales supone un aumento de su compromiso directamente proporcional al aumento de los factores que impactan en la misma, invertir en fomentar la felicidad de tus equipos, favorece y adecua el camino hacia la estabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones