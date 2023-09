A apenas 40 km de la mozartiana ciudad de Salzburgo existe una pequeña localidad llamada fucking que, a base de ver expoliado su presupuesto con los continuos robos de las señales que jalonan sus accesos ,ha decidido cambiar de nombre. La palabra fuck no es en sí misma una palabra, es un acrónimo de Fornication Under the Consent of the King, una peculiar autorización que los reyes anglosajones expedían a sus súbditos en la no tan lejana Edad Media para poder intercambiar fluidos legalmente y a ser posible por el carril de la izquierda. Los habitantes de tan pintoresco enclave alpino no solo perderán su toponimia, también verán desaparecer la suscripción gratuita que los avispados propietarios de la web Pornhub (líder mundial del porno para adultos) concedieron a todos los habitantes de este picarón rinconcito del Tirol en honor a tan acertado nombre. Oli, Oli, Oli, Ohhhhhh.

Pero alejémonos un poco del supuesto primer mundo y viajemos en el tiempo a nuestro querido terruño dónde unos dignos herederos de los estudiantes del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid (que con tan afinado criterio nos avergonzaron a todos hace apenas un suspiro con sus proclamas homófobas a las alumnas del colegio Santa Mónica, opposite) y desembarquemos en la muy vitivinícola región de La Rioja capaz de producir al mismo tiempo algunos de los mejores vinos (caldos) del mundo mundial y a la mayor agrupación de cabestros que en un alarde de romanticismo académico han acuñado en sus grupos de w'app de estudiantes de Magisterio términos tan delicados como "hay que partirles las bragas" o "últimamente son muy putas todas", para coronar con analogías gastronómicas de exquisito paladar "Es un puto quesito de cabra del copón" u "otra que está como un puto queso Babybel". Ya me imagino sus primeras lecciones magistrales al acabar la carrera con las "Coplas al puto queso de Cabra" de Manrique, "La vida es puto sexo" de Calderón de la Barca, "la fogosidad del miembro" de Quevedo (el del Siglo de Oro, no el contemporáneo cantante canario de Columbia), "Volverán las oscuras guarrillas" de Bécquer, "Con cien pollones por banda" de Zorrilla (el autor de cabecera de todos ellos), sin olvidar otras obras anónimas como "las zorrillas de Tormes"o contemporáneas como las aventuras del "Capitán Chochotriste" o de Almudena las tienes muy grandes… Y pensar que son los futuros maestros de las generaciones venideras… Y después dicen que lo de Rubiales no era para tanto. #Seacabó. Porqué yo me lo propuse y sufrí. Cómo nadie ha sufrido y mi piel. Se quedó vacía y sola. Desahuciada en el olvido y después. De luchar contra la muerte empecé. A recuperarme un poco y olvidé. Todo lo que te quería y ahora ya. Y ahora ya, mi mundo es otro. Algo ha hecho clic en el consciente colectivo, pero no se lo debemos a la airada reacción de los medios de comunicación ante el "piquito" de Rubiales y a esa mano a sus güevos de oro (muy tímidos y pacatos en las ediciones impresas y digitales del día siguiente. Consultar hemeroteca), ni a la reacción inmediata de los responsables políticos, federativos, tertulianos o mediopensionistas, ni a todos los muy mucho sin paliativos… Se lo debemos a la furibunda reacción de la opinión pública anónima e imparable que pilló con el pie cambiado a todos los sectores de la sociedad. "Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando…" Unos al día siguiente, otros al ver amenazados sus trabajos al cabo de un par de días, los periodistas deportivos, fariseos e hipócritas en contra de sus propias creencias, los ricos y mimados (y no todos) pasados quince días… Otros ni están ni se les espera. #SeAcabó. Hoy el mundo (nuestro mundo) es otro, que cantaba desgarrada desde el corazón de sus tinieblas la inmensa María Jiménez (buen viaje allá dónde vayas). Más hermoso (gracias a Jenny), más luminoso (Bonmatí i bones tardes Aitana), más firme y esplendoroso (el asistente virtual de Google debería llamarse Alexia) más fresco y mestizo (Salma nunca pierdas la calma) y más esperanzador gracias a todas aquellas que son tan guapas y artistas y que se merecen mucho, muchísimo más que un príncipe o un dentista. Hoy la niña de Rajoy, que tiene la misma edad que mi hija Lola, es campeona del mundo en fútbol, derechos y oportunidades. Y todo gracias a la movilización de la opinión pública y al correcto uso de los mecanismos del marketing digital orientado 100% a resultados.