Analicemos en el presente artículo las últimas proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de julio.

En líneas generales, podríamos decir que el crecimiento global se ha revisado ligeramente al alza para 2023 respecto el anterior informe de abril para alcanzar el 3%, sin embargo, esta tasa de crecimiento no es demasiado elevada en relación con la media histórica. Las proyecciones de inflación global del FMI para este año son de una reducción hasta el 6.8% y del 5.2% en 2024. Nos dice esta institución que a pesar de la reducción de la inestabilidad en los mercados financieros por la rápida actuación de las autoridades monetarias americanas y suizas para atajar sendas crisis bancaria en sus respectivos países y de alcanzar un acuerdo en el techo de la deuda americana, los riesgos a la baja para el crecimiento global continuarán siendo considerables: inflación reduciéndose, pero elevada, alta incertidumbre en la guerra de Ucrania y en la posición de Putin en Rusia, recuperación China perdiendo fuelle por su dañado sector inmobiliario, creciente debilidad de las economías emergentes por la política de subidas de tipos de interés, etc.

Lo que queda claro, es que en la mayoría de economías la prioridad seguirá siendo la lucha contra la inflación junto a asegurar la estabilidad financiera del sector bancario. Nos estamos acercando a la pausa en las subidas de tipos de interés, pero antes deberá empeorar la situación con tipos más elevados, para luego mejorar.

Veamos ahora las cifras de crecimiento con más detalle. El FMI proyecta un crecimiento del 3% para 2023 y 2024, que será del 1.5% este año y del 1.4% el siguiente para las economías desarrolladas. Las emergentes, por su parte, crecerán un 4% en 2023 y un 4.1% en 2024, lo que son niveles de crecimiento bajos para los habituales estándares de este tipo de economías. Los problemas chinos no ayudan a la mejora de estas cifras, por un lado, un sector inmobiliario con muchas dificultades y, por otro lado, una economía mundial con menor fuerza afecta al comercio internacional y, por tanto, a las exportaciones chinas. En posición opuesta encontramos a India, que ha visto mejoradas sus proyecciones de crecimiento hasta el 6.1% (Vs. 5.2% en China) para este año y acelerando hasta el 6.3% (Vs. 4.5% en China) en 2024.

Entre las economías desarrolladas, cabe destacar la resiliencia de Estados Unidos, el peor comportamiento de las economías más basadas en la manufactura, como Alemania, y el mejor comportamiento de las basadas más en los servicios, como la italiana o la española. En Estados Unidos se ha revisado al alza en dos décimas el crecimiento de este año para llegar al 2.1%, poniendo en evidencia todas esas previsiones de los que casi aseguraban la entrada en recesión de la primera economía del mundo. Un mercado laboral con mucha fuerza y una alta resiliencia del consumo en este país le ha permitido evitar esa tan augurada recesión. Sin embargo, ha tenido mucho peso en la positiva actividad económica de este país el consumo latente en forma de alto ahorro acumulado durante la pandemia y que ahora está ya prácticamente agotado.

En Europa la mejor marcha de las economías de servicios Vs. las manufactureras es muy claro. Tanto Italia como España han visto claramente revisado al alza su crecimiento con un +0.4% y un +1% respectivamente en comparación con el informe de abril. Así, el país transalpino llegaría a un crecimiento del 1.1% este año y del 2.5% en nuestro país. La cruz de la moneda en Europa es Alemania, que refleja la debilidad del sector manufacturero en sus proyecciones de crecimiento rebajadas en 2 décimas para arrojar una tasa de crecimiento del -0.3% para 2023. Tampoco están de fiesta en el Reino Unido, donde pasaran de un robusto crecimiento del 4.1% en 2022 a un débil 0.4% este año, si bien es cierto que en el anterior informe se proyectaba una recesión para el país de las islas.

En cualquier caso, siendo muy conscientes de los evidentes riesgos que deberemos afrontar en lo que queda de año y en el siguiente, podemos decir que tampoco estamos ante una situación, anteriormente augurada, de muchos países entrando en recesión.