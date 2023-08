El otro día de Pagés leí que veterinario y veterano tenían la misma raíz etimológica, puesto que hacían referencia a los cuidados que se prestaban a los caballos veteranos una vez cumplida su vida laboral en la antigua y por lo visto muy moderna época romana. Tendré que hablar y negociar con mis compañeros de colegio para transitar de los geriatras que asoman en el horizonte (vaya palabreja más fea), por los mucho más sofisticados veterinarios para que mejoren nuestra fontanería, regulen los ritmos circadianos y cardíacos y levanten la moral y otros menesteres de nuestros paquirrines cuando llegue el (de momento) muy lejano instante de levantar el vuelo y lo que se tercie.

Pero vayamos a lo que NO nos importa. Cómo ya comenté en un artículo pretérito, las elecciones no se ganan (se pierden), se bate al contrario en las reelecciones. Y así ha sido una vez más. A Pedro Sánchez en la última semana de campaña, le dio por no perderlas, desempolvó a Zapatero, obvió a González (menudo papelón el del jarrón chino), movilizó a la España moderada y periférica (España no es solo Madrid, es mucho más) y los que ganaron perdieron y los que perdieron ganaron. Tienes que hacértelo mirar cuando te crees el más popular y chachi pirulí del instituto y nadie (repito nadie) excepto el matón de la clase quiere venir a tu fiesta de cumpleaños Tienes que ser muy poco Cuca para no verlo venir, que el MAR te aleje de la costa o ir demasiado de sobrado como el González Pons de sa segona festa. Hay candidatas al uso y candidatas Ayuso que ya velan armas, pero en la España periférica no les abrirán ni su corazón ni su apoyo en las urnas.

El pasado 29 de julio, mientras repasaba mis (escasas) notas para redactar estas líneas, vi que se cumplían un porrón de años desde que en al año 1014 se produjo la gran batalla de Kleidion. Los vulgares búlgaros (para los sofisticados estándares orientales de los bizantinos) llevaban varios años tocándole la pera al purpurado emperador Basilio II (que debía tener la sangre más azul que el charrán del logo del PP, puesto que era hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de emperadores). Ofendido tras la derrota de sus huestes en la batalla de las Puertas de Trajano, decidió acabar de una vez para siempre con su problema, máxime cuando los líderes enemigos trataban de ridiculizarlo, autoproclamándose Tzares o Caesars. Basilio eligió un valle que era propicio para una emboscada, lo fortificó, construyó empalizadas y tendió la trampa. Los búlgaros, creyéndose invencibles como cualquier gallego recién llegado a Madrid, entraron en el valle absolutamente despreocupados y convencidos de su mayoría absoluta. Cuando quisieron darse cuenta era demasiado tarde, estaban atrapados y sin escapatoria posible. El número de víctimas fue enorme (unas 14.000 bajas) y el de prisioneros y cautivos de proporciones similares. Y entonces Basilio se comportó como un auténtico basilisco y tomó una decisión que ha pasado a la historia. Dividió a los cautivos en grupos de 100, cegó y encadenó a 99 y dejó a uno tuerto por grupo para que pudiera conducirlos de vuelta a Strumica, feudo de los perdedores.

De la victoria en las municipales de las Puertas de Trajano a la derrota en las generales de Kleidion. Cuando el zar Samuel (líder de los derrotados) vio llegar a la élite de sus otrora invencibles tropas, ciegos, harapientos y humillados, sufrió un ataque al corazón y falleció a los escasos días. No sabemos (ni creemos) que el Zar de los populares vaya a caer tras su pírrica victoria (otro día hablaremos de Pirro) lo que sí es seguro (VOX Populi) es que varios de sus estrategas y otros tantos generales no se comerán el turrón. Me encantaría aventurarme a dar algunos nombres, consciente de “la importancia de llamarse Ernesto”, pero sí profesionales más sabios y experimentados que yo, han llamado en esta misma cabecera Ernest al Robert Oppenheimer (Open Jaime para cuando no tenemos cerca la Wikipedia) de la película telonera de la indiscutible Barbie, no seré yo quien deje por escrito una hipótesis en la que siempre, siempre, el tuerto es el rey.

No hay un manual infalible sobre cómo orquestar una campaña electoral verdaderamente eficiente y ganadora (lo sé yo que he dirigido una y participado en otras), lo que sí sé es que (como avanzó Fray Guillermo de Baskerville, en la inolvidable novela de Eco) “a través de una serie de errores seguros llegamos a una verdad probable”, de lo contrario la Rosa hará honor a su nombre y el Eco de su supervivencia retumbará en la Villa y Corte.

Es tiempo de lamerse las heridas. Audaces fortuna Iuvat como inmortalizó para siempre el viejo y estoico pirata de los libros de Asterix.

