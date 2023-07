Hoy me gustaría, antes de tomarme unos días de descanso, hablar de la motivación, o de la falta de motivación de los puestos de trabajo. A menudo escucho a los equipos quejarse de sus responsables, bien porque no son buenos líderes, bien porque no cumplen sus funciones como nosotros esperamos… bla-bla-bla… y siempre poniendo el peso de la responsabilidad en el otro, pero cómo decía mi abuela, y las abuelas siempre son muy sabias, cada palo que aguante de su vela, o lo que es lo mismo, cada uno se haga responsable de lo que pueda cambiar.

Os diré que a la par de ver equipos altamente desmotivados, me encuentro con equipos muy estancados, muy reacios a los cambios, muy poco proactivos y siempre a la espera de que alguien del paso para saber lo que cada uno tiene que hacer, una situación nada positiva para mejorar las competitividades de las empresas. Y aunque yo soy de las que siempre digo que la motivación debe ir de dentro a fuera, las empresas podemos contribuir notablemente a que nuestros profesionales tengan las herramientas necesarias para poder convertirse en mejores profesionales. Solo daré un dato que para mí es muy significativo, menos de un 20 % de las empresas utilizan el crédito de formación bonificada… Ese crédito del que disponen todas las empresas para poner a disposición de sus equipos para su formación... y son muchas las que no recurren a ella, a veces por la dificultad de coordinar la operativa con la formación, por la poca cooperación de los asistentes, por la desidia y pereza que nos dejan ver cuando se plantea cualquier acción formativa… y por qué no decirlo, porque hay formaciones que son muuuuuy aburridas. Si cogemos todo esto, lo entendemos y cada uno asume su responsabilidad, creo que podemos dar un paso al frente para que todos podamos hacer algo para no conformarnos en ser los mismos profesionales que cuando comenzamos y ser cada vez mejores. Ser buen profesional, depende de nosotros, así que porque uno esté vacaciones siempre podemos hacer algo que contribuya a ser el mejor profesional que podamos ser, sin escusas, sin esperar que nadie nos diga nada. Hoy en día nos puede acompañar la formación hasta en la playa… suscribirse a esos pódcast de 15-20 min diarios que podemos escuchar mientras tomamos el sol en una tumbona, bajarnos algún vídeo de alguna charla interesante que siempre queremos ver y que nunca tenemos tiempo, recurrir a los clásicos acompañándonos de un libro, de esos que hasta podemos tomar notas, incluso diría que tenemos diversas apps para los que necesiten mejorar ciertas habilidades con los idiomas si fuese el caso. Simplemente, he de decir que no hay escusas, que la escusa somos nosotros, y desearos que disfrutéis del verano, que también nos lo merecemos. ¡¡Felices vacaciones!!