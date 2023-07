El golf ha ganado practicantes tras la pandemia

Empecemos hablando de la vertiente económica del golf. En 2019, apadrinaron el trabajo ‘Red de campos de golf en Mallorca. Estudio de impacto económico’, llevado a cabo por Fundación Impulsa. ¿Cuál fue la principal conclusión?

Luis Nigorra (LN): El informe de Fundación Impulsa, a través de Antoni Riera, lo que hizo fue medir lo que facturan los campos de golf en Mallorca. Era del orden de 80 millones de euros/año. Riera, a través de unas tablas input-output, obtuvo el dato de 166,94 millones de euros, que es el impacto económico que generan. Se constató que el efecto multiplicador era muy alto por las características de los propios campos. Por tanto, se midió el impacto de los campos de golf en Mallorca, y no el impacto del golf en la isla, para lo cual se requiere medir también el gasto del turista de golf fuera de los campos. Cabe subrayar que el golf, en este caso, no es oferta complementaria sino que es el motivo del viaje. El turista decide dónde va a jugar, y luego estudia qué hoteles hay y dónde se hospeda. En este sentido, Mallorca ofrece muchas ventajas como destino.

El gasto del turista del golf se llegó a cifrar a través de otro estudio posterior..

LN: Así es. En 2019 (en Mallorca, se presentó en 2021 por la pandemia), el Instituto de Empresa elaboró el estudio titulado ‘El golf como catalizador de la actividad económica en España’. Además de corroborar los datos del informe económico de Fundación Impulsa, hizo un análisis -a través de una colaboración con MasterCard- para medir cuánto gastan los turistas de golf fuera de los campos con pagos con tarjetas de crédito. Y resultó que los turistas de golf por cada euro que gastan en el golf, gastan siete euros fuera de los campos De ahí que digamos que somos multiplicadores de riqueza, porque si los campos facturamos 80 millones al año, eso significa que fuera serían unos 570 millones. Es decir, el gasto directo del golf en Baleares es de unos 640 millones; el impacto de esa cantidad puede ser más de mil millones, con la ventaja añadida de que el gasto se genera en buena parte fuera de la temporada de sol y playa, lo cual nos acerca a la desestacionalización que se persigue en esta Comunidad.

Bernardino Jaume (BD): Además, cabe subrayar que el turista de golf tiene una estancia media de 11,9 días, por 7,4 días del turista convencional: 3,5 días más de media. Hablamos de turistas muy distintos a los de sol y playa; el turista de golf viene a un destino golfístico que se va consolidando año tras año, con 23 campos en todas las islas (21 de ellos en Mallorca). Eso es un valor añadido.

¿Por qué se decidieron a encargar el estudio de Fundación Impulsa?

BD: Uno de los motivos principales por los que la Asociación de Campos y la Federación encargamos el informe a la Fundación Impulsa fue para que los organismos públicos tuvieran constancia del impacto del golf en la economía balear. Los estudios han avalado los datos que intuíamos, pero que no teníamos. Pusimos sobre la mesa datos reales. Creo que ese estudio fue un poco el detonante para que las instituciones empezaran a ayudarnos y a colaborar con nosotros en eventos internacionales (por ejemplo, el Road to Mallorca). De alguna forma, se nos incorporó para reforzar la marca Mallorca, y para que Mallorca Golf Island fuera un destino a tener en cuenta en el marco internacional. Abrimos los ojos a los responsables políticos para que creyeran en el golf y apostaran por nuestro deporte. Viendo el impacto del golf en términos económicos de empleo, para cualquier gobierno (con independencia de su color político) está más que justificada esa apuesta por el golf.

LN: Lo bueno no tiene ideología. Creo que entonces al Govern le llamaron atención y le gustaron mucho los datos de empleo. Sin la Reforma Laboral actual en vigor, teníamos 96% de puestos de trabajo a tiempo completo y un 94% de contratos indefinidos; con lo cual estamos de media unos 20 puntos por encima en los dos ámbitos respecto al empleo general en España y unos 40 puntos del empleo en el sector turístico

¿Puede el golf erigirse en un referente en cuanto a desestacionalización?

BJ: Junto al ciclismo, cuyo impacto económico seguro que es elevadísimo, el golf por lo que hemos dicho, es un eje claro para la desestacionalización, efectivamente. En Mallorca tenemos 21 campos de altísimo nivel, 300 días de sol, gran infraestructura hotelera, excelentes comunicaciones con Europa... Somos el destino idílico para jugar al golf. Si somos capaces de ‘vender’ estas bondades y potenciarlas, Mallorca puede ser un destino de golf idóneo durante muchos años. Aún tenemos margen de crecimiento en este ámbito, sobre todo a partir de la mejora y optimización de las conexiones aéreas.

LN: Una de las cosas que decía el estudio de Antoni Riera es que la ocupación media de los campos es sólo del 40% a lo largo del año. En este sentido, uno de los retos que tenemos planteados es conseguir que el turista juegue por la tarde (normalmente todo el mundo se concentra en los campos por la mañana). Por otro lado, tenemos varios meses de temporada baja. Entendemos que con mejores conexiones aéreas, deberíamos poder vender mucho mejor noviembre, parte de diciembre, junto a febrero y marzo, que es cuando peor tiempo hay en Europa.

Hablemos de sostenibilidad. Saben ustedes perfectamente que el golf y los campos son a menudo criticados con dureza por consumo excesivo de agua, de territorio... ¿Es el golf es un deporte respetuoso con el medio ambiente y sostenible?

LN: Suelo decir que la sostenibilidad no tiene que ser sólo medioambiental, sino también económica y social. Dicho esto, considero que el golf es un deporte muy sostenible desde el punto de vista medioambiental. Hay un montón de productos fitosanitarios que están permitidos en la agricultura y para parques y jardines, y que, sin embargo, en el golf los tenemos prohibidos, sobre todo por un tema de homologación. En cuanto al agua, diría que en la sostenibilidad y en la sequía no entramos en la ecuación. En Baleares, el 100% de los campos de golf riega con agua reciclada. Es decir, es un residuo del agua, un residuo que si no llegara a los campos para el riego acabaría en el mar. De hecho, el 60% o 70% del agua reciclada se tira al mar, porque la mayoría de depuradoras de Baleares tienen sólo un tratamiento secundario. Al ser así, esa agua no se puede usar en actividades que conlleven contacto con el ser humano. Para revertir la situación, haría falta un tratamiento terciario, que necesita una inversión grandísima. Algunos campos, en todo caso, tienen el tratamiento terciario incorporado.