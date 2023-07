Entendemos como confianza la capacidad de unir voluntades orientadas a un proyecto, con la ilusión de cooperar, porque la confianza no se puede imponer; sería sumisión, que acostumbra a destruir la eficiencia porque alimenta los miedos. La confianza necesita de fiarse del otro. La confianza debe ser proactiva y despierta para evitar disgustos, cuando uno se confía no se está atento a las señales que se reciben en los emisores de los demás fiarse “si” confiarse “no”. Lo contrario de la confianza es la desconfianza, como causa de no fiarse del otro.

Merecer confianza es fruto del mérito en el tiempo, hay que ganárselo por el talento, los valores, el compromiso, los hábitos de las buenas personas y la eficiencia. Cuanta mayor confianza autocrítica en uno mismo, menor desconfianza se ejercerá sobre los demás, evitando el demoledor “piensa mal y acertarás”, que condena cualquier colaboración. La confianza puede ser total o parcial, centrada en un ámbito, en una área profesional, en un momento, en un espacio, o encargo. Obviamente, las personas que generan confianza viven más seguras, con más ayudas y complicidades, acostumbrando a pensar, hablar y actuar con el “nosotros”, porque la confianza inteligente y competente, integra al grupo, sin ella no se crean equipos. No olvide que sin confiar no se conoce a los demás, ya que para conocer hay que iniciarse con la confianza en el otro, porque la confianza implica dar y/o tener crédito, fruto de la credibilidad…, Para poder liderar los nuevos factores del éxito, las personas que tienen la responsabilidad de dominar el cambio han de tener entre otros valores el de la credibilidad, porque si no: 1. ¿Cómo se puede dirigir una empresa sin credibilidad personal y profesional? 2. ¿Cómo se puede dirigir a las personas sin crédito personal ni profesional? El concepto de credibilidad, es decir, el crédito personal y profesional que cada persona tiene delante la opinión de su entorno, es independiente del crédito que cada persona se atribuye a sí misma, pero en definitiva el único crédito que vale para poder influir sobre los demás es el que valoran las personas con las que nos relacionamos, viendo el trabajo bien hecho y bien acabado, por qué no sirve de nada hacer las cosas bien hachas si el cliente no las percibe. La credibilidad que hoy dispone un profesional responde también al concepto de tiempo, ya que no es solamente el fruto de sus actuaciones inmediatas, sino también la suma de sus actuaciones en el pasado: El crédito de hoy es la consecuencia del trabajo bien hecho y bien acabado de ayer y del trabajo bien hecho y bien acabado de hoy. Sería conveniente para asegurar el éxito, cuestionarse su credibilidad para poder mejorar su crédito sabiendo que: tanto crédito tienes, tanto vales para poder influir. Para ayudarle a mirarse al espejo, le detallo los diez valores que le aportarán crédito. ¿Las practica siempre? ¿Transmite este valor entre su entorno? 1. Ser humilde, para poder calibrar las posibilidades de acierto y los conocimientos, así como evitar que el orgullo y/o la irresponsabilidad mida en exceso nuestras posibilidades, aceptando las sugerencias y como no las críticas como otra alternativa 2. Ser positivo, para no desanimarse en el camino de búsqueda de las soluciones, evitando el pesimismo. 3. Ser transparente, en la transmisión de los valores, de la información y de las opiniones en su totalidad y con el don de la oportunidad, evitando las verdades a medias. 4. Ser honesto, transmitiendo lo que verdaderamente pensamos, obviamente después de haberlo reflexionado y documentando, evitando el hablar para quedar bien y/o el atacar para defendernos. 5. Ser discreto, en el uso de la información sobre la empresa y sobre los trabajadores y colaboradores, evitando los chafardeos de pasillo y las infidelidades empresariales. 6. Ser amable, en cualquier circunstancia, evitando la rudeza. 7. Ser austero en el uso de los medios para asegurar la máxima eficiencia, evitando el despilfarro y romper las proporciones. 8. Ser eficiente, para llevar a cabo correctamente cada proyecto con los recursos suficientes, evitando el tocar muchos temas y acerar en pocos. 9. Ser proactivo, adelantándonos a los cambios y preparándonos para dominarlos, consiguiendo el éxito sostenido, evitando las excusas y en llegar tarde al cambio. 10. Ser perseguidor de los temas y la información de forma periódica, evitando el "ya lo dije, ya lo envié y otras formas de no cerrar el círculo de la eficacia". Cuánto más crédito tenga en cada uno de estos diez valores, más confianza estará generando para poder trabajar con su equipo, todos juntos y unidos, hacia el éxito sostenido en un mercado galopante, mediático y global, y por ello complejo. Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.com tanto en las coincidencias como en las discrepancias.