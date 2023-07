El pasado 29 de junio entró en vigor la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, cuyo apartado 1 de su artículo 66 regula ahora el derecho de los usuarios a la protección de datos personales en relación con las comunicaciones no solicitadas, incluyendo el derecho a no recibir llamadas no deseadas.

Para aclarar cómo se aplicará la nueva normativa a nivel de protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos publicó recientemente la siguiente circular. En primer lugar, este cambio afecta a todos los responsables del tratamiento que realicen llamadas comerciales, con independencia del sector al que pertenezcan, al tratarse de una normativa referida a los derechos de los consumidores y usuarios que se aplica de manera general a cualquier empresa o empresario que utilice aquellos servicios y no solamente a las compañías operadoras en el sector. En segundo lugar, para poder hacer llamadas telefónicas comerciales hay dos bases legales: 1) el consentimiento del usuario y; 2) el interés legítimo del empresario. No cabe la relación contractual con el usuario como base legal para hacer este tipo de llamada por tratarse de tratamientos que no son necesarios para la ejecución del contrato. En cuanto al consentimiento del usuario, hay que tener en cuenta las siguientes particularidades: No pueden realizarse llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario, al no poder valorarse en estos supuestos la posible prevalencia de los intereses, derechos y libertades de los afectados.

sin el consentimiento previo del usuario, al no poder valorarse en estos supuestos la posible prevalencia de los intereses, derechos y libertades de los afectados. Deberán consultarse previamente los sistemas de exclusión publicitaria, por ejemplo la Lista Robinson .

. Los números de teléfono obrantes en las guías de abonados únicamente podrán utilizarse respecto de aquellos abonados que hayan prestado su consentimiento expreso para su uso con fines comerciales, lo que deberá figurar, con carácter general, en las correspondientes guías.

únicamente podrán utilizarse respecto de aquellos abonados que hayan prestado su consentimiento expreso para su uso con fines comerciales, lo que deberá figurar, con carácter general, en las correspondientes guías. Si las llamadas se realizan a personas físicas que presten servicios en personas jurídicas o a autónomos, operará la presunción contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Es decir, se entiende que es posible hacer llamadas comerciales en cuanto se refieran a la oferta de productos y servicios relacionados con la actividad profesional o empresarial y no se intente entablar relación en cuanto a las personas físicas como tal. En cuanto al interés legítimo del empresario, hay que tener en cuenta que el mismo operará cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). Es decir, que exista una previa relación contractual con el usuario, que los datos se hayan obtenido de forma legítima, que se ofrezcan servicios o productos similares a los adquiridos originalmente y que el usuario pueda fácilmente darse de baja. En todo caso, es necesario en este caso que la relación contractual siga vigente o que el usuario haya interactuado con el empresario en el último año. Otras previsiones de la norma consisten en: El usuario debe ser informado en el momento de la llamada sobre quién la está realizando, la finalidad, la forma de retirar el consentimiento o cómo ejercer el derecho de oposición.

o cómo ejercer el derecho de oposición. El usuario también debe ser informado sobre la grabación de las llamadas conforme al principio de responsabilidad proactiva como forma de acreditar el cumplimiento.

conforme al principio de responsabilidad proactiva como forma de acreditar el cumplimiento. Los datos personales de los usuarios no pueden ser compartidos a otras empresas del grupo con fines comerciales, al requerir este tratamiento el consentimiento específico previo del usuario. En definitiva, cualquier empresa que realice o tenga en mente realizar llamadas telefónicas comerciales, deberá tener en consideración las nuevas previsiones legales en la materia.