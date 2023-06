Escribía en mi anterior artículo, en este medio, sobre el problema demográfico de la reducción de la población activa de la primera economía de Europa. Lanzaba, en el citado artículo, algunas reflexiones para que la economía alemana pudiera afrontar este problema en los próximos años. Siendo este problema común a muchas economías desarrolladas que afrontan la próxima jubilación de la generación del baby boom, y también unos bajos niveles de natalidad, he querido en el presente artículo analizar el caso específico de Canadá por ser un claro ejemplo de políticas proinmigración para afrontar este problema demográfico y quizá un modelo a tener en cuenta para otros países desarrollados.

Canadá ha superado por primera vez los 40 millones de habitantes, consecuencia de la llegada de trabajadores inmigrantes, estudiantes y refugiados. Si continúa a este ritmo de incremento demográfico, Canadá, el país del G7 que hoy tiene menos población, se espera que supere a Francia, Italia y Alemania para el 2050. Esta apuesta de incremento demográfico de Canadá, también se explica por la alargada sombra de su vecino yanqui, que con una superficie territorial parecida, tiene un peso demográfico 8 veces mayor y un tamaño de su economía que, por PIB, es casi 12 veces más alto.

Mientras, la renta per cápita de Canadá durante la última década prácticamente no ha subido, la mejora de la productividad de su economía ha sido irrisoria y la renta disponible no ha mantenido el mismo ritmo de subida que los precios de los inmuebles. Así, la apuesta de un país con grandes extensiones de terreno y con una baja densidad de población, es clara: intensificar la cruzada que tienen los países industrializados para atraer talento foráneo.

Los beneficios para la prosperidad del país son claros, ya que la entrada de inmigrantes, muchos de ellos cualificados, disparará las nuevas contrataciones de trabajadores, el consumo doméstico y, sobre todo, una mayor base fiscal para acometer la mejora de las infraestructuras necearías para un país cada vez más populoso. El objetivo de la Administración Trudeau es añadir medio millón de residentes permanentes cada año. Tanto es así, que el año pasado no solo se alcanzó este objetivo, sino que se superó y duplicó hasta el millón de llegadas al país (ver gráfico adjunto). De hecho, ya uno de cada cuatro canadienses es de origen extranjero, siendo los países asiáticos, con India a la cabeza (18.6%), el principal granero de inmigrantes para el país.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia:

¿Creen los canadienses que hay demasiada inmigración en Canadá? La respuesta, si nos guiamos por la que sería en muchos países europeos, nos puede sorprender: ¡el 70% de los Canadienses no creen que haya demasiada inmigración en su país! La mayoría de canadienses ven la inmigración como mayor valor para el país y su economía. Desde que se empezó a realizar la encuesta con esta pregunta para saber la posición de los canadienses ante la inmigración en 1977, este 70% por ciento de aceptación es el mayor desde que se tienen registros.

Sin embargo, aun sabiendo esta gran aceptación de la inmigración en Canadá, esto no significa que no existan potenciales problemas que podrían desembocar en una menor aceptación social y que, por ello, me parece interesante enumerarlos y analizarlos brevemente:

1. Siendo Canadá un país con una gran extensión territorial, las políticas de asentamiento de los inmigrantes deberían orientarse a ocupar las zonas con menor densidad de población, activando unos programas de incentivos en esta dirección. Se deberían potenciar las zonas rurales o urbanas de ciudades medias o pequeñas, ya que la lógica y natural tendencia a asentarse en las principales ciudades exacerbaría un mercado inmobiliario ya tensionado en las grandes ciudades de Canadá que nos llevaría al segundo problema:

2. Una ciudad importante como Calgary ha visto incrementar el precio de sus activos inmobiliarios en un 28% acumulado en los últimos 5 años. Esta ciudad ilustra bien el riesgo de este problema que su consecuencia inmediata es la mayor dificultad de las nuevas generaciones de estas familias de residentes habituales de encontrar viviendas asequibles. De ahí la importancia de racionalizar los puntos de llegada de esta nueva inmigración. Conocemos bien esta problemática de llegada de expats en ciudades como Palma o Barcelona.

3. Otro problema es la menor propensión de algunas regiones de Canadá a recibir inmigrantes por el impacto que tendría en su lengua y cultura. Estamos hablando de la región francófona de Quebec, que se ha resistido a abrazar los objetivos de inmigrantes fijados por el gobierno federal de Trudeau y los ha mantenido a la mitad. Aquí, unos programas claros de fomento de la integración en la cultura del país de llegada son fundamentales. También se me antoja decisivo para regiones reticentes como Quebec, destacar los casos de éxito de regiones como la de Nueva Escocia, donde la llegada de trabajadores cualificados en los sectores de la sanidad, la mecánica o la emprendeduría han cambiado el escenario de decadencia demográfica y económica de la región para revitalizarla y aumentar claramente su prosperidad

4. Por último, y quizá el riesgo más fácilmente identificable, pero no por ello fácil de combatir, es contrarrestar los discursos de la extrema derecha populista con sus eslóganes predecible y cansinos que tanto daño hacen a los ciudadanos menos conscientes de los datos estrictamente económicos que ilustran la mayor prosperidad para el conjunto de la economía con la llegada de inmigrantes cualificados. El problema no es tan grave como con los partidos xenófobos de Alemania (AfD), de Italia (Fratelli d’Italia), de Francia (FN) o de España (VOX), pero en cualquier caso son unas dinámicas peligrosas que haría bien Canadá en seguir de cerca.

En definitiva, siempre he pensado que los inmigrantes que se desplazan a otras zonas o países lo hacen para construir un futuro mejor. Y para conseguir ese futuro mejor, escogen los países más ricos y con mayor capacidad de crecimiento, por tanto, tal y como hace Canadá, deberíamos aprovechar estos desplazamientos de personas para fortalecer aún más las economías ya fuertes de por sí. Los flujos migratorios son parte intrínseca de la historia del desarrollo económico internacional y quien no quiera verlo se convierte en ciego.