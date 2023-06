El cliente, gracias a las nuevas tecnologías puede tener toda la información en su móvil, convirtiéndose en muy, muy, exigente, porque ahora sí que puede escoger la talla de sus deseos, pudiendo además opinar sobre el nivel de felicidad percibida en las redes sociales, convirtiéndose en un reportero proactivo, para bien en unos casos y para mal en otros.

Quiero recordarlo una vez más que lo único que nos pagará el sueldo serán las ventas, como símbolo de haber sabido dar al cliente “su talla”.

Ningún cliente paga una talla única si no es su talla, algunos han querido dar a todos los clientes una talla única que no deseaban, “les falló el radar” y no captaron que cuando las comodidades y deseos no satisfacen a los clientes, estos nos abandonan.

Dentro de la información que los clientes pueden encontrar en la red, están creciendo a toda velocidad las ventanas tecnológicas donde el cliente encuentra desde las reservas de vuelos y hoteles a la compra de productos y servicios. En este nuevo comercio, los clientes dan su valoración, creando la clasificación de las ofertas por el orden que marcan las mejores opiniones de los clientes que han utilizado la oferta. A esta ventana abierta hay que añadir la explosión de las opiniones a través de las redes sociales. Ante tanta información es imprescindible aplicar la flexibilidad necesaria para construir la excelencia de cada cliente.

En este acelerado, tormentoso e incierto tránsito del facilón mercado de demanda donde el cliente no tenía las ventanas tecnológicas no pudiendo escoger teniéndose que conformar con estar, y quejarse como máximo en la recepción, ante el nuevo y complejo mercado súper competitivo, mediático y global donde los clientes pueden escoger, comparar y conocer las opiniones de los otros clientes y en consecuencia ser más exigentes.

Esta total transparencia condiciona las decisiones de compra de los clientes que se dejan influir por las mejores valoradas situadas en el cuadro de honor igual a los mejores alumnos en las Universidades.

Las opiniones a veces demoledoras pueden, y ocurre con frecuencia, provocar un castigo en la oferta, la reacción clásica de buscar culpables fuera, como mi hijo de doce años culpa al maestro cuando suspende porque le tiene manía. Pero como todos ya somos mayorcitos ¡creo! también sabemos que excepcionalmente puede ocurrir que un cliente se tome la justicia por su cuenta, pero muchos y a una misma oferta es difícil.

Por tanto, los empresarios que estamos expuestos (o sea, todos) a las opiniones de los clientes con sus exposiciones verticales y transversales, necesitamos formarnos mucho, bien y constantemente para querer y saber actuar con inteligencia, es decir, visionar las posibles estrategias de los nuevos éxitos, estudiarlas y saber escoger las más acertadas para conseguir que la “vision” que se llevan los clientes de nuestro Hotel, Restaurante, Destino, Ocio… sea la que nos hemos propuesto a sabiendas de que en este partido nos jugamos el éxito de nuestra empresa, porque ya sabemos que sin marca solo obtendremos precios de subasta, siendo habitual, cuando no estamos en el cuadro de honor de los mejores. Evite buscar culpables internos y externos, en este caso a la crisis o la canción de que los clientes sólo quieren precio.

Obviamente aquellos Empresarios y Directores que hayan sabido escoger las estrategias adecuadas y a tiempo, porque en este mercado viral no gana el más fuerte, sino el que se adapta con mayor agilidad, y en consecuencia incrementa la orientación de sus colaboradores hacia la excelencia entendida como la talla de la calidad de cada cliente, y en consecuencia recibirán encantados las opiniones de sus clientes, presumiendo de ellas. Por el contrario, los que hayan suspendido en inteligencia, talento y talante obtendrán muchos suspensos de sus clientes.

Ojalá esta reflexión le ayude a mirarse al espejo, detectando las manchas antes que su cliente las detecte y le suspenda.

Con la formación positiva convertirá a su gente en verdaderos anfitriones, vendedores, proactivos, polivantes, obsesionados en obtener la mejor nota de cada cliente... Esta es su marca, la que le posicionará en los primeros lugares con los mejores precios. Vender-vender-vender. ¿Lo está haciendo?

Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.com tanto en las coincidencias como en las discrepancias.