Hereu afirma que la industria de la automoción en España, Seat y Cupra tienen "el futuro garantizado"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado este miércoles que la apuesta por la electrificación está contribuyendo a garantizar la industria de la automoción en España y que las marcas Seat y Cupra en concreto también tienen "el futuro garantizado", a pesar de las dudas expresadas en torno a la transformación que afronta el Grupo Volkswagen.

"Gracias al trabajo, a la apuesta en este caso por la electrificación, estamos garantizando en los próximos años, en las próximas décadas, la industria de la automoción a España y a Cataluña", ha declarado Hereu a una pregunta de Inés Granollers, del Grupo Parlamentario Republicano, en el Pleno del Congreso, sobre si está garantizada la competitividad industrial.

El ministro ha defendido que, en un contexto "muy difícil", la industria está teniendo un funcionamiento "bastante positivo gracias a las políticas públicas", dentro de lo cual ha señalado al sector del automóvil como "el mejor ejemplo".

"España es el segundo productor de Europa, el noveno del mundo, y estamos haciendo un proceso de transformación a través de una hoja de ruta que compartimos con la industria. Y eso nos garantiza justamente la industria de la automoción a toda España y también a Cataluña", ha enfatizado.

En específico, la diputada ha mencionado que el Grupo Volkswagen acaba de aprobar su plan de futuro 2030, en que anuncian que prevé eliminar unos 7.000 puestos de trabajo y que no se sabe "qué impacto va a tener sobre Seat", la industria auxiliar, las familias y la economía.

Al respecto, Hereu ha compartido que este miércoles, el CEO de Seat en España, Marcus Haupt, ha declarado en una entrevista a El Periódico que "el futuro de Seat está asegurado" y que no se van a "perder empleos".

En esa línea, ha destacado que su Departamento está desarrollando un plan que lleva a que las ventas de coches en España hayan crecido un 12,8%: "En una Europa que crece en un 1%, España crece más", compara.

"Si España está creciendo muy por encima de la Unión Europea, una de las contribuciones a este crecimiento, que tiene un buen modelo de crecimiento, es la contribución de la industria. Y nosotros estamos trabajando en todo el país, pero con nuestras políticas", ha indicado Hereu en su intervención, al tiempo que apuntaba que la competitividad industrial "pasa por la innovación, por la digitalización, por la descarbonización", lo que ha supuesto tener unos "buenos resultados" en el campo industrial.

Además, ha señalado que la planta de Martorell "tiene mucho futuro" gracias a las inversiones del Perte del vehículo eléctrico, lo que genera que salgan "nuevos modelos": "Eso garantiza que las marcas Cupra y Seat tengan el futuro garantizado", concluye.

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El consejo de supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado este mes el denominado Plan Futuro 2030, con el que pretende abordar una "profunda transformación" con la finalidad de afrontar el proceso de electrificación del sector, por lo que todo aquello que afecta a Seat depende del análisis que se haga en reuniones del consejo de supervisión del grupo alemán: "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", explicaron fuentes de la empresa a Europa Press el pasado 3 de septiembre.