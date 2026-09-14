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Estados Unidos

Trump dice que el mejor control para la IA es que él sea presidente

El presidente de Estados Unidos afirma que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial

Trump, durante su visita a Irlanda.

Trump, durante su visita a Irlanda. / EFE

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió en la red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.

Fuente: El Periódico

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  • Donald Trump
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