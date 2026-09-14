Nvidia lidera la caída de las tecnológicas en Wall Street por la oleada de temor sobre la IA

Las tecnológicas estadounidenses están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de la oleada de temor ante la Inteligencia Artificial (IA). Después de que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, reclamara nuevas medidas de seguridad en el ámbito de la IA y una ralentización del desarrollo de sus modelos más avanzados, las empresas más involucradas en la industria están experimentando caídas en Wall Street.

La dimisión el pasado miércoles del investigador de la 'startup' de IA Anthropic, Jacob Coxon, desató una oleada de testimonios dentro de la industria que compartían el miedo a la IA, después de alertar sobre el peligro de acabar con la raza humana antes de 2030 debido a la IA. Ante los temores acerca de que el desarrollo de la IA esté yendo demasiado lejos y demasiado rápido, el fabricante de microchips Nvidia, la cotizada más grande del mundo, cae en la apertura de Wall Street un 3,64%.

El retroceso tecnológico

En cuanto a los índices, el Nasdaq, compuesto en su totalidad por compañías del sector tecnológico, pierde en los primeros compases de la sesión un 1,35%. El S&P 500, índice que aglutina a las 500 mayores empresas de EEUU por capitalización bursátil, retrocede un 0,59%, mientras que el Dow Jones suaviza ligeramente su caída, un 0,26%, dada la mayor diversificación del índice.

En los últimos días, los altos ejecutivos de los principales desarrolladores de IA han coincidido en que el avance de esta tecnología conlleva grandes riesgos para la humanidad y que su ritmo de desarrollo debería ajustarse. Anthropic, que ha elegido el Nasdaq para su debut bursátil con una valoración estimada de dos billones de dólares, ha avisado en una carta abierta de la necesidad de frenar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de inteligencia artificial ante una tecnología que puede causar riesgos catastróficos.

"Debemos ralentizar el ritmo en el que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", ha afirmado el Amodei en la carta publicada en su web, debido a los riesgos de desalineación (cuando un sistema de IA actúa de forma distinta a las intenciones de sus creadores) e incidentes de seguridad.

El temor llega a los líderes de la IA

Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, el magnate fundador y consejero delegado de SpaceX, han dado la razón al ejecutivo de Anthropic y comparten su visión de pisar el freno. "Estoy de acuerdo con Dario en que necesitamos moderar el ritmo de la frontera. Este ha sido un tema principal de las discusiones que hemos tenido en OpenAI en las últimas semanas. Comprometernos a tener evaluadores independientes con acceso similar al de los empleados es una gran idea, y haremos lo mismo. Pronto tendremos más que compartir", indicó Altman en un mensaje en redes sociales.

De forma más escueta se pronunció Elon Musk. "Dario tiene razón en que debería haber cierta supervisión. La revisión por pares de la IA por parte de competidores es la forma correcta de empezar esto", respondió a las advertencias el consejero delegado de Anthropic.

En Asia, con los mercados bursátiles ya cerrados, los principales índices han registrado retrocesos. En concreto, el Nikkei japonés cede casi un 0,6%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl baja alrededor un 3,25% y la Bolsa de Shangái retrocede casi un 0,1%; mientras que Hong Kong va en dirección inversa y crece un 2,5%.

Por otro lado, Samsung Electronics y SK Hynix, gigantes de los semiconductores de Corea del Sur, se han dejado un 4,05% y un 6,35% a lo largo de la jornada. El índice tecnológico de Seúl Kosdaq ha perdido un 1,70%.