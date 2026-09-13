Alberto Ortiz, director del Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de las Illes Balears (BSAI): «La lista de ámbitos en que la supercomputación puede generar beneficios es muy amplia»

¿Cómo podemos definir el Centro de Supercomputación e IA de las Illes Balears?

Se creó formalmente en 2024 con la función principal de gestionar las infraestructuras de supercomputación disponibles y ofrecer el soporte adecuado a sus usuarios. El Centro permite centralizar una tarea que hasta entonces se atendía desde distintos servicios universitarios. Está cogobernado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Govern. La infraestructura es propiedad de la Universidad, mientras que la gobernanza es compartida por ambas instituciones. Actualmente, el BSAI cuenta oficialmente con dos personas, un administrador de sistemas y un director, y está previsto que en los próximos meses se incorpore personal adicional.

Entiendo que el trabajo para poner en marcha el Centro ha debido de ser arduo y complejo…

Conviene matizar que antes de la creación del Centro, la UIB ha estado gestionando una infraestructura de supercomputación que ha sido utilizada de forma regular por grupos de investigación y empresas externas. Esta infraestructura no ha estado integrada en un centro específico, sino que ha formado parte de las infraestructuras de procesamiento de información de la UIB y la gestionaba el servicio correspondiente. Por tanto, la UIB ya tiene cierta tradición en este ámbito. La iniciativa para constituir un centro de estas características se puso en marcha entre 2021 y 2022 y el BSAI se creó oficialmente en 2024. Durante el primer año, se diseñó y adquirió la nueva infraestructura, en estrecha colaboración con el Servicio de Infraestructuras TIC de la UIB, especialmente con su director, Xavi Pons, y con Joan Arbona, técnico responsable del equipamiento anterior. En el último año han llegado los equipos, se han instalado y se han configurado. Pero antes fue necesario preparar el espacio, porque esta tecnología requiere una alimentación eléctrica estable, con la potencia y las garantías de disponibilidad adecuadas, además de medidas específicas de refrigeración. La instalación no consiste únicamente en colocar los equipos. También hay que preparar y coordinar los sistemas de cálculo, comunicaciones y climatización, un proceso que puede prolongarse durante semanas o incluso meses. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de una infraestructura costosa y, por su propia naturaleza, compartida. No está pensada para una sola persona ni para un único grupo de investigación, sino para atender a muchos usuarios. Ponerla en marcha exige tiempo, conocimientos especializados, una logística específica y una toma de decisiones continua para que todo funcione correctamente.

Cuando hablamos de infraestructura de supercomputación, ¿a qué nos referimos?

Nos referimos a equipamiento de cálculo y comunicaciones con una capacidad muy superior a la de un computador personal y preparado para trabajar en condiciones exigentes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una de sus claves es el paralelismo, es decir, la posibilidad de repartir un cálculo complejo entre muchos procesadores que trabajan de manera simultánea. Así se pueden abordar en un plazo razonable tareas que un equipo convencional tardaría muchísimo tiempo en resolver. La infraestructura del BSAI alcanza un rendimiento máximo de varios petaflops, lo que supone miles de billones de operaciones por segundo. Globalmente, comprende tres secciones que funcionan de manera interconectada, algo parecido a tres supercomputadores especializados. La primera es un supercomputador de propósito general, pensado para abordar cálculos muy diversos con mucha más rapidez que un portátil o un computador de sobremesa. La segunda está orientada a la inteligencia artificial y cuenta con dispositivos específicos de aceleración, como las unidades de procesamiento gráfico o GPU. Este tipo de electrónica permite ejecutar con gran rapidez los cálculos que requieren los algoritmos de IA. De hecho, el desarrollo actual de esta tecnología no se explica solo por los avances en los algoritmos, sino también por la existencia de estos chips especializados. La tercera sección es un servidor de almacenamiento de gran capacidad y alta eficiencia. Los proyectos de supercomputación suelen manejar enormes volúmenes de datos, por lo que necesitan también mucho espacio para guardarlos y procesarlos. En nuestro caso, disponemos de más de dos petabytes de capacidad.

¿Todas las universidades españolas disponen de un centro como el BSAI?

En España hay numerosos centros de supercomputación y algunos, como el nuestro, nacen de la colaboración entre una universidad y el gobierno autonómico correspondiente. No todas las universidades cuentan con una infraestructura propia de estas características, pero los investigadores pueden solicitar recursos a través de centros especializados. La mayoría se integra en la Red Española de Supercomputación (RES), de la que el BSAI ya forma parte. Esta incorporación es importante porque permite mantener un contacto directo con otros centros, compartir conocimientos y experiencias, coordinarse dentro del sistema nacional y acceder a nuevas oportunidades de financiación para seguir creciendo en infraestructuras.

En el ámbito empresarial, ¿qué incidencia o impacto puede acabar teniendo un centro como el que usted dirige?

Una infraestructura de estas características permite desarrollar proyectos que, sin ella, serían muy difíciles de llevar a cabo en un tiempo razonable. Para obtener determinados resultados, un computador convencional podría necesitar meses, mientras que con la infraestructura del Centro ese mismo trabajo puede resolverse en días e incluso en horas. Esta reducción de los tiempos abre la puerta a proyectos que de otra manera resultarían excesivamente lentos o complejos. Muchas veces, el problema no es que un cálculo concreto sea extremadamente difícil, sino que hay que probar una gran cantidad de parámetros y configuraciones hasta encontrar la solución adecuada. Eso genera un volumen de trabajo muy elevado y es precisamente ahí donde la supercomputación marca la diferencia.

¿A qué tipo de proyectos se refiere?

La lista de ámbitos en los que la supercomputación puede aportar beneficios es muy amplia. Un ejemplo muy visual es la meteorología. Para realizar una predicción hay que procesar grandes volúmenes de datos atmosféricos de un territorio y combinar los resultados de numerosos cálculos. Cuanta más resolución territorial se quiere obtener, más información debe analizarse y mayor es el trabajo necesario. Muchos de esos cálculos pueden hacerse en paralelo, por lo que la supercomputación resulta especialmente útil. Además, los resultados deben obtenerse con rapidez, porque hablamos de predicciones a corto plazo y no tendría sentido que el cálculo tardara días o semanas. Otro ejemplo es la ciencia de materiales. Para estudiar dónde se concentran los esfuerzos de una estructura o por dónde podría romperse, el problema se divide en muchas partes más pequeñas. Los cálculos correspondientes se realizan de forma simultánea y después se combinan los resultados. Es lo que se conoce como método de elementos finitos y se utiliza tanto para analizar materiales existentes como para diseñar otros nuevos. Más allá de estos dos ejemplos, la supercomputación tiene aplicaciones en el estudio del Universo, la dinámica de fluidos, el análisis del clima, el diseño de fármacos y moléculas, la investigación de enfermedades y, por supuesto, la inteligencia artificial.

¿Qué incidencia tiene la supercomputación para entendernos, en la calidad de vida del ciudadano medio?

Todos estos ámbitos acaban repercutiendo en la vida cotidiana, porque permiten generar conocimientos que de otro modo serían muy difíciles de obtener y desarrollar productos mejor diseñados y más adaptados a necesidades concretas. Un ejemplo cercano es el de las ciencias de la salud. La supercomputación resulta cada vez más relevante para diseñar medicamentos y moléculas, así como para analizar datos médicos y pruebas diagnósticas. En estos procesos hay que trabajar con enormes volúmenes de información, realizar muchos cálculos y probar un gran número de variantes en plazos razonables. El desarrollo de las vacunas contra la covid-19 es un ejemplo claro de cómo los supercomputadores, junto con la voluntad política y la colaboración internacional, permiten acelerar procesos científicos de gran complejidad y obtener resultados en menos tiempo.

El inicio de un proyecto que debe ir creciendo con el tiempo

«La iniciativa para constituir el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial parte de la Universidad, que integra grupos de investigación habituados a utilizar este tipo de equipamiento. De hecho, la Red Española de Supercomputación (RES) ha sido una proveedora habitual de estos servicios para algunos de ellos. Los investigadores de Balears necesitaban disponer de estos recursos y, hasta ahora, tenían que buscarlos fuera. El objetivo es que, sin dejar de solicitarlos a la RES cuando sea necesario, también puedan disponer de una infraestructura de estas características aquí, en Baleares», razona Alberto Ortiz.

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Ilusionado con el Centro que dirige, reconoce que «hay mucho camino por recorrer» para acercarlo a sus usuarios potenciales, entre ellos el tejido empresarial. «Ya había empresas del ParcBit que utilizaban el anterior equipamiento de supercomputación de la UIB. Ese nexo, por tanto, ya existía. Esperamos que esas mismas empresas, además de otras que cuenten con departamentos de I+D, soliciten acceso a la nueva infraestructura cuando podamos abrirla a otros canales y usuarios», explica. El reto será dar a conocer sus posibilidades entre empresas e investigadores.