Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SALIDAS SON ESPASESCASA RIESGO DERURBE PALMAPARQUE FOTOVOLTAICO SON BONETDESTROZO FINCA TEMPORALEDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARESHUELGA INDEFINIDA DE MÉDICOS
instagramlinkedin

Al norte del país

El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

Ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga de Zaventem durante un período de 20 minutos este pasado viernes

Viajeros en un aeropuerto de bruselas

Viajeros en un aeropuerto de bruselas / Jasper Jacobs/Belga/dpa / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Bruselas

El avistamiento de un dron el viernes por la noche alteró brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Zaventem, al norte de Bruselas.

Durante un período de 20 minutos - entre las 21.45 y las 22.10 horas del viernes - ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga, lo que afectó a tres vuelos que tuvieron que tomar un desvío pero finalmente pudieron aterrizar, según informó un portavoz del aeropuerto a través de la agencia de noticias Belga.

Noticias relacionadas

Según medios locales, durante ese tiempo se realizaron una serie de comprobaciones que concluyeron que no había ningún riesgo y permitieron reanudar el tráfico aéreo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denunciado por instalar una grúa ilegal para bajar una embarcación en Cala Egos
  2. El temporal destroza en quince minutos la finca de un 'pagès' en Mallorca: 'Es una bomba
  3. La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA
  4. Demichelis se pronuncia por primera vez sobre su salida del Mallorca: 'No me escapé, no me fui gratis
  5. La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados
  6. La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior
  7. Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
  8. El restaurante Ca'n Nofre celebra su 70 aniversario la Nit de l'Art de Palma

Suspendido el partido Montuïri-S’Horta de Regional Preferente por una agresión

Suspendido el partido Montuïri-S’Horta de Regional Preferente por una agresión

Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Resultados de la Primitiva del sábado 12 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 12 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 12 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 12 de septiembre de 2026

El Athletic rescata un punto en San Mamés ante un meritorio Elche

El Athletic rescata un punto en San Mamés ante un meritorio Elche

Las empresas pierden el interés en los pluses de asistencia como freno a las bajas tras el veto de los tribunales

Las empresas pierden el interés en los pluses de asistencia como freno a las bajas tras el veto de los tribunales

Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes en dos incidentes en Ceuta

Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes en dos incidentes en Ceuta
Tracking Pixel Contents