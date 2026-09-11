El Gobierno repartirá entre promotores y fondos de inversión 201,7 millones para hacer "viable" la construcción de 2.425 viviendas en suelos de Casa 47

El Gobierno quiere movilizar capital privado para levantar vivienda asequible sobre suelo público y ha diseñado para ello una bolsa de hasta 201,7 millones de euros en subvenciones directas. El dinero irá a promotores y fondos de inversión que se adjudiquen los futuros concursos de Casa 47 para construir, mantener y explotar promociones en alquiler asequible. El texto pendiente de aprobar en Consejo de Ministros apunta que este capital se destinará a la construcción de unas 2.425 viviendas.

La fórmula desarrolla la colaboración público-privada que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a comienzos de año. El 30 de enero aseguró en el Congreso que Casa 47 licitaría "ese mismo trimestre" 2.800 nuevas viviendas. Aunque aquel concurso no se publicó en el plazo prometido. Sin embargo, en marzo, el Gobierno modificó la ley de contratos del sector público para crear un régimen específico de concesiones de obra destinado a vivienda social o asequible en suelo público y, meses después, tramitó este real decreto que regular las ayudas.

El funcionamiento es sencillo. Casa 47 aporta el suelo, mientras que el adjudicatario privado (principalmente promotores, constructores y fondos de inversión) financia y construye el edificio, se encarga de conservarlo y lo explota en alquiler durante la concesión. Según los estudios de viabilidad de la propia empresa pública, algunas de las 2.425 viviendas no podrían levantarse con las actuales condiciones normales de mercado debido a que los costes de construcción y explotación son demasiado altos para los ingresos que permiten obtener unas rentas limitadas. Para cerrar esa brecha, el Ministerio de Vivienda mueve ficha y subvencionará parte de la inversión inicial.

Más de 200 millones en subvenciones

La subvención total ascenderá hasta los 201,7 millones, lo que equivale a 83.175 euros por inmueble, y procederá de fondos que el Ministerio de Vivienda ya había transferido a Casa 47 para ejecutar el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible. Cada licitación fijará una ayuda máxima y los propios aspirantes podrán mejorar su oferta pidiendo menos subvención. Entre los criterios que podrán puntuar figuran reducir la ayuda pública, acortar el plazo de concesión, aportar más fondos propios, industrializar la construcción, mejorar la eficiencia energética o terminar antes las obras.

En términos económicos, se trata de ayudas a fondo perdido, aunque condicionadas. No son préstamos y, si el concesionario cumple el contrato y justifica correctamente los gastos, no tendrá que devolverlas. Podrán cubrirse costes de obra, redacción de proyectos, dirección facultativa y otros costes indirectos necesarios. El borrador del decreto, que estuve en información pública hasta este mismo martes, abre además la puerta a que el adjudicatario reciba por adelantado hasta el 100% de la subvención concedida cuando sea necesario para asegurar la viabilidad financiera del proyecto.

Alquileres un 30% por debajo de mercado

A cambio de ese apoyo, los alquileres no serán libres. Las viviendas deberán arrendarse por debajo de mercado y la renta, sumada a una estimación de los suministros, no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada del hogar tipo que corresponda al tamaño de la vivienda. Los pliegos concretarán después los límites exactos. El proyecto fija además para estas concesiones una duración de 50 años, periodo durante el cual el privado deberá construir, mantener y gestionar el inmueble.

La ayuda tampoco puede servir para garantizar cualquier rentabilidad. El importe de la compensación deberá calcularse teniendo en cuenta la inversión necesaria, los ingresos previstos, los costes de explotación y un "beneficio razonable". La norma introduce controles para evitar una sobrecompensación, de forma que el dinero público cubra la parte necesaria para hacer viable el alquiler asequible, pero no elimine el riesgo empresarial.

Noticias relacionadas

La lógica del modelo es que el Estado aporte suelo y una parte del coste de construcción, mientras el capital privado pone el resto y asume la gestión durante décadas. La contrapartida a las ayudas y al uso del terreno público es mantener las viviendas sometidas a alquiler asequible durante toda la concesión. Este tipo de proyectos ya se llevan desarrollando desde hace años a gran escala en algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, donde el Plan Vive ha puesto en marcha 8.000 viviendas, algunas de ellas con subvenciones también a fondo perdido de fondos europeos.