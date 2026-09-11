Enrique Lores (Paypal) señala que el futuro de la compañía tenderá más a un banco digital que a una empresa de pagos

El consejero delegado de Paypal, Enrique Lores, confía con su mandato en recuperar el prestigio de la marca y hacer de la multinacional que sea algo más que un método de pago. Este es el cambio que tenemos que hacer: entender mejor que es lo que nuestros clientes quieren. Y quieren muchas más cosas que un método de pago sencillo", ha afirmado este empresario valenciano que tomó las riendas de la compañía el 1 de marzo.

Lores ha defendido que la empresa tiene que encaminarse hacia un modelo más similar al de un banco digital que al de una empresa de pagos. A modo de crítica, ha afirmado que "ayudar a que la gente pague de manera más segura es importante, pero el cliente espera más de nosotros".

En cuanto a los 'stablecoins' (un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor estable), Lores ha señalado que todavía "no hay claro un modelo de uso" que justifique su utilización. Aunque PayPal está invirtiendo en esta tecnología ante la posibilidad de que surja un modelo escalable, ha reconocido que, por ahora, ese escenario todavía no se vislumbra.

El directivo español en un evento organizado por la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana, se ha referido al euro digital como una amenaza y a la vez como una necesidad que este método de pago esté disponible próximamente: "Como europeo yo creo que es una necesidad y Europa tiene que tener el control sobre las tecnologías que utiliza, pero como consejero delegado de Paypal, para nosotros es una amenaza".

El consejero delegado también se ha referido durante el evento al impacto que tendrá la inteligencia artificial (IA) en los próximos años. "El impacto en los próximos dos o cinco años va a ser enorme", ha advertido, al considerar que las empresas podrán llegar a realizar el mismo trabajo "con una tercera o una cuarta parte de empleados". Cree que Estados Unidos y China.

A su juicio, este cambio tendrá también un fuerte impacto social, que debería afrontarse con un seguro de desempleo "más grande y que cubra a más población".

En el ámbito geopolítico, Lores ha señalado que el mundo está dejando atrás la globalización para avanzar hacia un escenario "más regional", en el que Estados Unidos, Europa y Asia buscan reforzar su independencia del resto de bloques.

Sobre la brecha entre Estados Unidos y Europa, el CEO de PayPal la ha atribuido principalmente a la regulación, la escala y la disponibilidad de capital. "La regulación europea es más complicada y hay mucho menos dinero invirtiendo en tecnología e IA en Europa que en Estados Unidos", ha explicado. Además, ha apuntado que los grandes fondos europeos "no invierten en Europa, sino que lo hacen en Estados Unidos".

Ha explicado que la burocracia es un obstáculo a la hora de que el Viejo Continente avance y supone un problema para poder medirse a gigantes como Estados Unidos o China. En concreto, ha señalado que la visión de España "es mejor que la que se tiene dentro".

En el acto, Lores ha señalado que España "crece más rápido que otros países, hay más talento y vemos lo negativo desde dentro, en España las cosas no van tan mal, muchos problemas de los que tenemos son los mismos que los de nuestro entorno que quizá requieran unas soluciones más amplias; esto no quiere decir que no haya que exigir mejoras, pero desde fuera las cosas se ven mejor"