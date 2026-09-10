Transporte
El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad
La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
efe
Madrid
El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.
Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.
Fuente: El Periódico
- Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Cort traslada la ceremonia del encendido de luces de Navidad al Parc de la Mar: 'Queremos que haya sorpresas
- La tradición que sobrevive en Santa Catalina: petróleo, hilos, melocotones de Muro y lápices de colores