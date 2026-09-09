Entre las 11.00 y las 13.00 horas
Restablecida la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la reparación de una catenaria dañada por el temporal
Hasta la hora del corte de la vía, habían resultado afectados 21 trenes, con 6.987 viajeros a bordo, y los retrasos medios eran de 35 minutos, según Transportes
La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que durante la mañana ha funcionado por vía única y, más tarde, ha quedado completamente cortada a la circulación a su paso por Sant Vicenç dels Horts, ha sido ya restablecida, después de que técnicos del administrador de infraestructuras Adif hayan reparado la catenaria afectada por el impacto de un rayo durante el temporal que ha descargado con fuerza sobre la zona. Hasta la hora en que se ha decidido interrumpir la línea, habían resultado afectados 21 trenes, con 6.987 viajeros y los retrasos medios eran ya de 35 minutos, según ha informado el Ministerio de Transportes
Ante la posibilidad de que esos retrasos pudieran aumentar a las horas punta de no repararse la avería cuanto antes, Adif ha optado por cerrar la línea al paso de trenes para poder recuperar la catenaria dañada, labor para la que ha sido necesario cortar la tensión eléctrica. La operación ha durado algo menos de dos horas, ha indicado el Ministerio de Transportes en un comunicado.
Otras incidencias
También se están registrando retrasos en la línea R2 de Rodalies por una incidencia que afecta a la señalización entre Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Además, Adif también ha apuntado en 'X' que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vila-seca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos. En este caso también se está trabajando para solucionar este problema lo antes posible.
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Fuente: El Periódico
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