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VIVIENDA

Pedro Sánchez se reúne con los primeros inquilinos de Casa 47 tras presentar el 'Idealista público'

El presidente del Gobierno se reunirá con familias valencianas que ya residen en viviendas de la entidad estatal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible’, este lunes en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible’, este lunes en Madrid. / Alberto Ortega (EP)

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Gabriel Santamarina

Madrid

Nuevo gesto de Pedro Sánchez en materia de vivienda. El presidente del Gobierno ha acudido esta mañana a las oficinas de Casa 47, el flamante nuevo casero público, a reunirse con los primeros inquilinos de empresa pública. Este encuentro, en el que ha estado acompañado de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, su número dos, Leire Iglesias, y la nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, se produce apenas unos días después de presentar el nuevo 'Idealista público', el portal donde se ofertarán las casas en alquiler de la entidad.

El presidente del Ejecutivo ha mantenido un encuentro con familias valencianas que residen en inmuebles que Casa 47 adquirió hace unos meses a Aliseda, filial del fondo norteamericano Blackstone, según ha podido contrastar EL PERIÓDICO. Estas casas fueron adquiridas entonces por la entidad estatal de suelo Sepes para alojar a familias que perdieron su casa por la DANA de Valencia. El acto no estaba incluido en la agenda distribuida diariamente por Moncloa, que todavía no ha distribuido las imágenes del acto, y se ha producido tras una bronca sesión en el Congreso de los Diputados.

La operación fue uno de los primeros movimientos de la antigua Sepes para incorporar vivienda terminada a su patrimonio, más allá de su actividad tradicional centrada en la gestión y urbanización de suelo. La entidad ha sido transformada ahora en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda con la que el Gobierno pretende concentrar la gestión del parque residencial estatal y aumentar la oferta de alquiler asequible.

Nuevo portal con 800 viviendas

La visita de Sánchez llega además en plena puesta en marcha del portal de Casa 47. La plataforma, presentada este lunes, funciona como un buscador en el que los ciudadanos pueden consultar las viviendas disponibles, conocer sus características y precios e inscribirse en las convocatorias. El portal ha arrancado con algo más de 600 viviendas visibles en Galicia, Asturias, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque el Gobierno anunció una oferta inicial de 800 y prevé incorporar otras 1.500 próximamente.

El modelo está dirigido principalmente a hogares de rentas medias y trabajadoras que quedan fuera de los programas de vivienda social, pero tienen dificultades para acceder al mercado libre. Las viviendas se adjudican mediante convocatorias públicas y sorteos ante notario. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse, si se mantienen los requisitos, hasta un máximo de 75 años.

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Casa 47 pretende nutrirse de nuevas promociones sobre suelo estatal, compras de vivienda ya construida y activos procedentes de Sareb y de otros organismos públicos. El objetivo del Ejecutivo es levantar un parque estatal permanente y la Comunidad Valenciana ha sido uno de los primeros laboratorios del nuevo modelo. Casa 47 ya lanzó allí una convocatoria piloto de 67 viviendas en municipios afectados por la DANA, con pisos en localidades como Riba-roja de Túria, Vilamarxant o Carlet.

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Fuente: El Periódico

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