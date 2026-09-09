El Ibex 35 vuelve a cerrar por debajo de los 20.000 arrastrado por la caída de Inditex

El Ibex 35 ha culminado la jornada bursátil de este miércoles con una caída del 1,51%, lo que ha terminado colocando al selectivo español en los 19.695,30 puntos. De esta manera, el Ibex cierra por segundo día consecutivo por debajo de los 20.000 puntos. La caída de hoy se debe principalmente al comportamiento de Inditex, que ha terminado cediendo un 3,61%, solo por detrás de Amadeus, con un 3,99%.

El desempeño del gigante textil se produce pese a haber presentado unos resultados semestrales récord. La compañía obtuvo un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027, comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Inditex lastra al Ibex

Las ventas del grupo textil también mantuvieron una evolución positiva y alcanzaron los 19.755 millones de euros, un 7,6% más que en el primer semestre de 2025. La compañía destacó el buen comportamiento tanto de las tiendas físicas como del canal 'online'. A tipo de cambio constante, las ventas aumentaron un 9,2%.

Los analistas de XTB coinciden en que las cuentas se encuentran "por debajo del consenso", además de mostrar un crecimiento de Zara "inferior al esperado". "Sin embargo, creemos que el mercado debería prestar más atención a la generación de caja: el flujo de caja libre casi se ha duplicado, mientras el grupo continúa creciendo pese a reducir su número de tiendas", añaden los expertos.

Las compañías con mejor desempeño durante la jornada han sido Repsol (1,69%), Endesa (1,01%) e Iberdrola (0,23%). Por su parte, tras Amadeus e Inditex, Fluidra (-3,45%), ACS (-3,34%) y Ferrovial (-2,74%) figuraban entre las compañías con menor desempeño en la jornada.

La inflación obliga al BCE a mover ficha

Al margen de esta situación, el mercado se enfrenta a dos temores a la vez: el temor a la espiral alcista de los precios en Europa y al endeudamiento público excesivo en algunas economías europeas, así como en Estados Unidos y Japón, lo que ha provocado una ola de ventas de bonos que no ha cesado desde agosto.

La aversión al riesgo se produce a las puertas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) este jueves, donde el mercado anticipa una subida en los tipos de interés, después de que la tasa de inflación (IPC) tocará el 3,3% en la zona euro.

El petróleo toca los 100 dólares

La reacción negativa de Inditex contribuía así a presionar al conjunto del mercado español en una jornada marcada también por la evolución del precio del petróleo. Los inversores siguen pendientes del encarecimiento del crudo, que durante la mañana ha rebasado ya los 100 dólares, un factor que añade presión e incertidumbre a las bolsas. El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 47% más caro que hace un año. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo está provocando de nuevo el temor a una interrupción del suministro, lo que está empujando los precios del crudo al alza.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1642 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,823%.

EEUU destruye cinco petroleros iraníes

El Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de EEUU (Centcom) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

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Apple dará a conocer este miércoles la nueva serie de 'smartphones' iPhone 18, así como el primer iPhone plegable de la marca, entre otros dispositivos, durante un encuentro en Cupertino (California, Estados Unidos).