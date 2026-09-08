El petróleo se dispara un 60% este año y enfila los 100 dólares ante la escalada en Oriente Próximo

Cuando el petróleo estornuda, la Bolsa se resfría. Septiembre, un mes tradicionalmente asociado con malos augurios para los mercados financieros, ha empezado con mal pie. El barril de Brent, la referencia petrolera del Viejo Continente, ha retomado la senda alcista en las últimas sesiones y vuelve a acercarse este martes a niveles de alerta. El crudo europeo repuntaba cerca de un 2% y roza ya el nivel psicológico de los 100 dólares por barril después de que varios ataques hutíes sobre instalaciones energéticas en Arabia Saudí obligaran a paralizar las operaciones.

La referencia europea del llamado ‘oro negro’ se encuentra a apenas un dólar de alcanzar el terreno de triple dígito, una noticia que ha vuelto a teñir de rojo a los principales parqués del continente. El índice madrileño se ha contagiado de este tono de cautela y ha vuelto a desprenderse de los 20.000 puntos este martes. En lo que va de mes, el Ibex 35 ha cedido un 0,54% y no logra superar los máximos históricos que tocó a mediados de agosto, a medida que los operadores ponen el foco en la escalada de los precios y la prolongación de la guerra en Irán.

Al parón en el estrecho de Ormuz se suman las renovadas tensiones en el mar Rojo, mientras los hutíes de Yemen —afines a Irán— vuelven a amenazar con cerrar el estrecho de Bab-el-Mandeb, otra arteria clave para el mercado energético global. El repunte de tensiones en la región ha vuelto a llevar a firmas de análisis como Goldman Sachs a revisar al alza sus escenarios para 2027. Los estrategas del banco de inversión no descartan que el petróleo podría rebasar la cota de los 120 dólares por barril en 2027, bajo su escenario más pesimista.

"Los mercados están descontando cada vez más la posibilidad de un conflicto prolongado en Oriente Próximo", ha apuntado un equipo de estrategas de Goldman Sachs liderado por Daan Struyven. "Los riesgos para nuestra previsión de precios siguen inclinándose significativamente al alza".

Los ataques contra las instalaciones en la refinería de Jazán son especialmente preocupantes para los operadores, ya que Arabia Saudí es el mayor productor dentro de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP).

“Las subidas del petróleo están empezando a despertar a los inversores de la complacencia de los últimos meses”, explican desde el bróker XTB. “El debate se desplaza desde la posibilidad de nuevas subidas de tipos hacia su magnitud y duración, justo cuando las bolsas pierden el apoyo inmediato de la temporada de resultados”, agregan. Según los estrategas de la firma, esta semana podría ser decisiva para entender si se trata de un repunte puntual o de un punto de inflexión en los mercados energéticos.

Llenar el depósito ronda los 100 euros

Aunque la cotización del Brent puede parecer una referencia distante para los hogares españoles, el repunte del crudo ya empieza a tener efecto en los surtidores. El último Boletín Petrolero de la Unión Europea sitúo a la gasolina de 95 octanos —la variedad de referencia— en los 1,732 euros por litro tras nueve semanas de alzas consecutivas. El diésel tampoco ha encontrado techo: ha escalado hasta los 1,865 euros por litro. Aunque no parezca una subida muy significativa, se hace notar en la factura. Por ejemplo, llenar un depósito de 55 litros con gasolina ahora cuesta unos 95 euros y es más caro en el caso del gasóleo, que se sitúa sobre los 102 euros.

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El espiral alcista de los carburantes también tiene un efecto dominó sobre el resto de la economía. Los inversores descuentan una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), entidad que se reunirá este miércoles para comunicar su última decisión en materia de política monetaria.