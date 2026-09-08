El Ibex 35 se descuelga de los 20.000 puntos con el petróleo cerca de los 100 dólares

El Ibex 35 sigue sin levantar cabeza. El índice ha recortado las caídas anteriores del 1% hasta cerrar con un retroceso en torno al 0,20% al cierre de la sesión de este martes, contagiado por el fuerte repunte del petróleo en las últimas sesiones. Con esta jornada, el Ibex 35 vuelve a alejarse del terreno de los 20.000 puntos, pero so mantiene sobre los 19.900 puntos.

Los mercados continúan muy pendientes de la evolución de las tensiones en Oriente Próximo tras los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán, un escenario que sigue presionando al alza los precios del petróleo.

En concreto, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha cerrado por encima de los 97 dólares. En la apertura de las principales Bolsas europeas ha logrado avanzar un 1,8%, hasta los 98,7 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha subido un 2,9%, hasta los 94,1 dólares.

La escalada de tensión se produce además en medio de nuevos cruces diplomáticos. El Ministerio de Exteriores iraní ha acusado al Gobierno de Canadá de someterse a la "intimidación" de Estados Unidos después de que la ministra de Exteriores canadiense condenase las "actividades desestabilizantes" de Teherán, en referencia a las amenazas contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz, su programa nuclear y su respaldo a grupos aliados en Oriente Próximo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, criticó en redes sociales la posición de Ottawa y reprochó a sus ministros de Exteriores y Hacienda que hayan optado por "seguir cediendo" ante Washington y por emitir una declaración que, a su juicio, distorsiona la situación en la región.

En el frente macroeconómico, antes de la apertura del mercado se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Japón creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en los tres primeros meses, aunque una décima por encima de lo anticipado a mediados de agosto.

En España, el Tesoro Público prevé captar este martes entre 2.000 y 3.000 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses.

En el ámbito empresarial, Indra, Alpha Impulsion, CT Ingenieros y Mecano ID han anunciado la creación de la alianza europea '2030+', destinada a impulsar 'Garnet', un nuevo motor cohete para la próxima generación de microlanzadores europeos.

Por su parte, Squirrel Media ha presentado sus resultados del primer semestre, periodo en el que obtuvo un beneficio de 8,23 millones de euros, un 38,6% más que en el mismo periodo de 2025. La compañía ha reafirmado además sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Los valores más perjudicados en el último tramo de la sesión han sido Inditex (-1,81%), Acerinox (-1,67%), Banco Sabadell (1,18%) y Naturgy (-1,01%). Del lado contrario, los títulos más alcistas han sido los de Acciona (+2,63%), Acciona Energía (+2,60%) y Solaria (+2,50%).

El resto de las principales Bolsas europeas también han cerrado una jornada mixta a la espera de la vuelta del faro de Wall Street, cerrado el pasado lunes por el festivo del Día del Trabajo. París ha logrado cerrar ligeramente al alza, mientras que Milán y Londres han girado a la baja.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,162 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años descendía hasta el 3,82%.