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Aldi sube su apuesta por la carne española: compra un 30% más que el año anterior

Cataluña, Andalucía y Madrid concentrarán el 64% del total de este producto que la cadena prevé adquirir en 2026

ALDI Andalucía

ALDI Andalucía / ALDI

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Guillermo Calvo

Antes de empezar la campaña de Navidad, Aldi reforzará este año su apuesta por el producto nacional con un incremento de más del 30% en sus compras de carne de origen español. La cadena de supermercados prevé adquirir un total de 42.836 toneladas de carne nacional en 2026, frente a las cerca de 32.947 toneladas del ejercicio anterior, en una estrategia con la que busca consolidar su red de proveedores locales y garantizar el abastecimiento de sus más de 500 establecimientos en España.

Cataluña será la comunidad autónoma que concentrará el mayor volumen de compras de la compañía, con cerca de 8.976 toneladas, lo que supone un aumento del 40,4% respecto a 2025. A continuación se sitúan Andalucía y la Comunidad de Madrid, con más de 6.200 toneladas cada una y crecimientos cercanos al 24% y al 32%, respectivamente. Castilla-La Mancha completa el grupo de regiones con mayor peso, con más de 5.983 toneladas, casi un 28% más que el año pasado.

En conjunto, estas cuatro comunidades autónomas representarán cerca del 64% del total de carne nacional que Aldi adquirirá durante este ejercicio.

La compañía también destaca el fuerte crecimiento de sus compras en otros territorios. La Región de Murcia lidera el incremento interanual, con un aumento superior al 73%, seguida por Canarias, donde las adquisiciones crecerán un 60%, y Castilla y León, que rozará las 1.050 toneladas, un 44% más que en 2025.

Para atender este incremento de la demanda, Aldi mantiene acuerdos con 46 proveedores nacionales de carne, con los que asegura que mantiene relaciones estables y de largo plazo para reforzar la cadena de suministro y garantizar la disponibilidad de producto fresco en toda su red comercial.

La distribución también subraya que el 100% de la carne fresca que comercializa en España es de origen nacional. Además, el 93% de su surtido cárnico cuenta con certificación de bienestar animal, un sello que acredita el cumplimiento de estándares de producción y manejo sostenibles.

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Según la empresa, esta estrategia de compras y optimización logística le permite mantener una política de precios competitiva. Aldi asegura que las familias pueden ahorrar más de 2.400 euros al año realizando sus compras en sus supermercados, siendo la carne y el pescado frescos las categorías que generan el mayor ahorro para los consumidores, con un impacto estimado de 450 euros anuales.

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Fuente: El Periódico

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