Así gana más de 500 millones, por primera vez, la sociedad de Amancio Ortega que custodia el 9% de Inditex

Mientras todas las miradas se dirigen hacia los millonarios dividendos que Amancio Ortega recibe de Inditex, una parte de ese dinero sigue un camino menos conocido. La participación del 9,2% que el empresario mantiene en la multinacional gallega a través de Partler 2006 aportó el año pasado a esta sociedad cerca de 486 millones de euros en dividendos, un flujo de ingresos que explica buena parte de los resultados de una empresa discreta, pero esencial dentro del entramado patrimonial del empresario.

Las cuentas correspondientes a 2025 depositadas en el registro mercantil reflejan un beneficio de 513 millones, un 9% superior al del ejercicio anterior. Es la primera vez que la sociedad rebasa la barrera de los 500 millones de ganancias desde su constitución en 2006.

Detrás de esa cifra hay un dato revelador: la sociedad contabilizó 469 millones de ingresos financieros, una cantidad que prácticamente coincide con los dividendos que le corresponden por su participación en Inditex. Es decir, el principal motor de Partler sigue siendo el gigante textil fundado por Ortega.

Sin embargo, no vive solo de Inditex. La sociedad constituye uno de los tres grandes pilares del imperio de Amancio Ortega, junto a Pontegadea Inversiones y Pontegadea GB 2020.

Importante cartera inmobiliaria

Mientras esta última concentra los activos en el Reino Unido y Pontegadea Inversiones canaliza la mayor parte de las adquisiciones internacionales y posee el 50,010% de Inditex, Partler combina su participación en la multinacional gallega con una importante cartera inmobiliaria, históricamente concentrada en Portugal, pero que durante 2025 siguió creciendo también con nuevas adquisiciones en España.

Durante el pasado ejercicio, el valor de las inversiones inmobiliarias pasó de 1.100 a 1.360 millones, un incremento cercano al 24%. La sociedad cerró el año con 357.938 metros cuadrados de superficie en sus inmuebles, frente a los 311.028 del ejercicio anterior.

Aunque Portugal concentra buena parte de estos activos, las principales incorporaciones de 2025 correspondieron a la adquisición de inmuebles en territorio español, según destaca en sus cuentas. La cartera está integrada en su mayoría por edificios no residenciales, que generaron 78 millones en ingresos por alquileres, una línea de negocio que complementa los recursos procedentes de Inditex y aporta estabilidad a los resultados.

El balance también refleja la fortaleza financiera de la compañía. Partler cerró el ejercicio con 6.333 millones en activos y un patrimonio neto de 6.264, financiado casi en su totalidad con recursos propios. La deuda financiera apenas alcanza los 18 millones, una cifra testimonial para una sociedad de este tamaño.

Pieza del engranaje

Esa combinación de una participación estratégica en Inditex y una creciente cartera inmobiliaria convierte a Partler en una de las piezas clave del engranaje patrimonial diseñado por Amancio Ortega durante las últimas décadas.

Aunque su nombre apenas trasciende fuera de los registros mercantiles, sus cuentas muestran el papel que desempeña dentro de una estructura empresarial que administra miles de millones de euros con un modelo basado en dos grandes fuentes de ingresos: los dividendos de la mayor empresa textil del mundo y las rentas de un patrimonio inmobiliario que sigue ampliándose tanto en Portugal como en España.

Cada año, cuando Inditex reparte beneficios entre sus accionistas, una parte de ese dinero alimenta los resultados de Partler. Y esos recursos vuelven a convertirse, a través de nuevas inversiones y adquisiciones, en otro de los motores silenciosos sobre los que se apoya la fortuna del empresario más rico de España.