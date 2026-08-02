Cuando un viaje deja palabras pendientes

Hay un momento del viaje en el que el idioma deja de ser una asignatura y se convierte en una necesidad concreta. Ocurre al intentar descifrar un menú, preguntar por un andén, explicar una alergia o responder a alguien que ha iniciado una conversación. A veces conseguimos hacernos entender con gestos; otras, queda la sensación de que la experiencia habría sido distinta con algunas palabras más.

Conocer otra lengua no consiste únicamente en traducir. Permite desplazarse con autonomía, reaccionar ante un imprevisto, comprender un aviso y tomar decisiones con seguridad. También cambia la relación con el lugar: ayuda a captar costumbres y matices que una aplicación puede pasar por alto y facilita el encuentro con quienes viven allí.

Viajar hace visible esa diferencia porque obliga a comunicarse fuera de los contextos habituales. Una conversación breve puede transformar el recuerdo de una ciudad. Hablar aunque no se domine cada palabra permite participar en la experiencia, no solo observarla.

Los datos reflejan hasta qué punto viajar forma parte de la vida europea.Eurostat publicó en enero de 2026 que cerca de 249 millones de europeos de 15 años o más, el 65% de ese grupo, realizaron al menos un viaje personal con pernoctación durante 2024. El Eurobarómetro específico más reciente sobre idiomas, publicado por la Comisión Europea en 2024, añade que el 42% incluye la posibilidad de utilizar otra lengua durante las vacaciones en el extranjero entre los beneficios de aprenderla.

La utilidad no termina al volver a casa. Un idioma facilita el acceso a estudios, información y proyectos internacionales, amplía las relaciones y puede reforzar el perfil profesional. En Mallorca, esa competencia tampoco queda reservada al próximo viaje: forma parte de la vida cotidiana, del trabajo, de la universidad y de la convivencia con personas de procedencias diversas.

Por eso, el verano puede ser un buen momento para plantear esta dificultad concreta en un objetivo. No se trata de alcanzar una fluidez inmediata, sino de empezar desde cero, recuperar conocimientos o avanzar mediante una formación estructurada. Las palabras que faltaron al pedir una indicación pueden convertirse en motivación de cara al nuevo curso.

La programación de UIBIdiomes para 2026/27 reúne cursos y exámenes orientados a aprender, perfeccionar o acreditar competencias de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Su oferta se organiza en alemán, inglés, catalán, español, francés, italiano, portugués y lengua de signos española, con distintos niveles y convocatorias.